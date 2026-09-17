Intensidad contra contundencia: el choque entre el América de Almada y las Chivas de Milito

El América de Guillermo Almada apuesta por intensidad y presión alta; las Chivas de Gabriel Milito llegan con orden, paciencia y contundencia

América buscará vencer a Chivas en el Clásico | H. How | Getty Images vía AFP

El Clásico Nacional América vs Chivas del Apertura 2026 pondrá frente a frente dos propuestas futbolísticas muy distintas: la intensidad y presión alta de Guillermo Almada contra el control posicional y .la eficacia en transición que Gabriel Milito ha desarrollado en Guadalajara

El partido del sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, además de enfrentar a dos de los protagonistas de la parte alta de la tabla, será una prueba directa para sus respectivos modelos de juego.

Chivas llega como líder con 17 puntos después de ocho jornadas, mientras América suma 16 unidades en siete partidos. Ambos tienen 15 goles anotados y seis recibidos, aunque el conjunto azulcrema todavía tiene pendiente su encuentro ante Tijuana.

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La diferencia aparece cuando se observa cómo consiguen esos números. Ahí está buena parte de la historia que puede definir el clásico.

Almada necesita que la intensidad no se convierta en desorden

El América de Almada busca imponer condiciones desde el comienzo. Su estructura habitual 4-2-3-1 parte de una presión adelantada, con los extremos coordinando sus movimientos con el delantero para dificultar la salida rival. Con la pelota, los laterales avanzan y generan espacios interiores para futbolistas como Henry Martín o Raphael Veiga.

El problema apareció ante Cruz Azul. La derrota de América 4-3 ante Cruz Azul dejó expuestas algunas de las consecuencias de jugar con tantos metros a la espalda: pérdidas en salida, transiciones mal defendidas y centrales obligados a correr hacia su propio arco. También hubo descoordinación en el juego aéreo, una situación que el propio Almada reconoció después del encuentro.

Por eso, el desafío del América no consiste únicamente en presionar más. Necesita hacerlo sin romperse. Si sus laterales suben al mismo tiempo y el doble pivote llega tarde a las coberturas, Chivas tendrá precisamente los espacios que busca para atacar.

La presencia de Miguel Borja añade otra variante. Su capacidad para fijar centrales y jugar de espaldas puede darle al América una referencia distinta para aprovechar los centros y las llegadas desde los costados.

Milito apuesta por paciencia para atacar los espacios

Chivas plantea un partido diferente. Milito puede alternar entre una línea de tres, un 5-3-2 más conservador y un 4-3-3 cuando el equipo consigue instalarse con la pelota. La prioridad está en controlar las distancias, atraer la presión y encontrar el momento adecuado para acelerar.

Roberto Alvarado representa una pieza fundamental en ese mecanismo, mientras Santiago Sandoval y Hugo Camberos aportan juventud y verticalidad. Sandoval llega especialmente destacado después de marcar dos veces contra Pumas con remates desde fuera del área.

La estadística también respalda la solidez rojiblanca: Chivas registra cuatro porterías en cero en ocho partidos y solo ha permitido seis goles.

Además, Milito ya ganó los dos clásicos de Liga MX que dirigió frente al América, mientras Almada arrastra cuatro años sin vencer al Guadalajara en partidos oficiales.

Así, el Clásico Nacional tendrá una batalla que va más allá de los nombres: América buscará imponer velocidad y presión; Chivas intentará sobrevivir al arranque, conservar el orden y atacar cuando aparezcan los espacios.

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