Nashville SC vs Chicago Fire: el cerrojo que enfrenta a Lewandowski con la cima de la MLS

Nashville defiende su invicto en GEODIS Park ante un Chicago Fire que necesita los goles de Robert Lewandowski para acercarse al líder

Nashville buscará contener el poder de Chicago Fire | Elsa | Getty Images vía AFP

El Nashville SC vs Chicago Fire de este sábado 19 de septiembre pone frente a frente dos realidades muy distintas de la MLS que comienza a perfilar a los equipos que pelean por playoffs.

Este partido enfrenta a Nashville SC, el líder de la Conferencia Este y dueño de una defensa que apenas permite 0.84 goles por partido, ante un Chicago que llega con Robert Lewandowski como principal argumento ofensivo.

Nashville suma 54 puntos, nueve más que Inter Miami que viene de ganar la Campeones Cup, mientras que el Chicago Fire ocupa el quinto puesto con 39 unidades y un partido pendiente.

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El escenario tampoco es menor. GEODIS Park se ha convertido en uno de los campos más difíciles de visitar esta temporada. Nashville acumula 11 victorias y un empate en sus 12 partidos como local, una condición que pone todavía más presión sobre el delantero polaco y sus compañeros.

La defensa de Nashville contra el nuevo ataque de Chicago

El éxito del equipo dirigido por B.J. Callaghan no depende únicamente de defender cerca de su área. Nashville utiliza un 4-2-3-1 compacto, con líneas que buscan cerrar los espacios interiores y recuperar la pelota para salir rápidamente hacia Hany Mukhtar, Cristian Espinoza y Sam Surridge.

Maxwell Woledzi y Jeisson Palacios forman una pareja central que combina juego aéreo, anticipación y capacidad para bloquear remates.

Ese funcionamiento será puesto a prueba por un Chicago Fire que ha cambiado considerablemente desde el primer enfrentamiento entre ambos equipos, disputado en abril.

Aquella tarde, el Fire ganó 1-0 a Nashville después de ceder la posesión y protegerse con un bloque bajo. Ahora la propuesta es diferente. Gregg Berhalter ha adelantado las líneas, utiliza a sus laterales para generar superioridad ofensiva y busca acumular centros para aprovechar la presencia de Lewandowski en el área.

El polaco llega después de marcar seis goles y aportar dos asistencias en sus primeros diez partidos de temporada regular con Chicago, aunque el último encuentro dejó una señal de alerta: ante New England apenas tuvo dos remates y no pudo evitar la derrota 2-1.

El desafío será conseguir que el delantero reciba balones con ventaja. Nashville sabe que permitirle controlar de espaldas cerca del área puede ser tan peligroso como dejarlo correr hacia el espacio.

Un partido que puede mover toda la pelea por el Este

La importancia del encuentro va más allá del duelo entre una defensa y un goleador. Nashville puede asegurar matemáticamente su lugar en los playoffs con una victoria y aumentar todavía más la distancia respecto a sus perseguidores. Chicago, en cambio, necesita sumar para acercarse al cuarto puesto, que actualmente pertenece a Charlotte FC con 40 puntos.

Los escenarios están perfectamente definidos. Si Nashville gana, llegaría a 57 puntos y dejaría al Fire con 39. Un empate llevaría al líder a 55 y a Chicago a 40. Pero una victoria visitante cambiaría por completo la conversación: Chicago subiría a 42 puntos y Nashville se quedaría en 54, reduciendo la distancia y reabriendo la carrera por la cima.

Ahí aparece la verdadera clave del partido. Nashville necesita mantener su estructura y evitar que Lewandowski encuentre espacios entre los centrales. Chicago, por su parte, tendrá que asumir riesgos para alimentar a su goleador sin regalar las transiciones de Mukhtar y Surridge.

El duelo entre Woledzi y Palacios contra Lewandowski puede marcar la noche, pero no será el único. Si Chicago adelanta demasiado sus laterales, Nashville tendrá campo para atacar por las bandas; si se repliega, puede terminar entregando la iniciativa a un líder que ya ha demostrado saber controlar los partidos.

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