Ethan Salas, el cátcher más joven en la historia de MLB con dos jonrones en un juego

Ethan Salas estrenó su cuenta de jonrones en MLB con dos batazos ante Colorado y una marca histórica como catcher.

Salas conectó 2 jonrones ante Colorado | LACHLAN CUNNINGHAM / GETTY IMAGES VIA AFP

Ethan Salas tuvo una noche histórica con los Padres de San Diego. El receptor venezolano conectó sus dos primeros jonrones en Grandes Ligas durante la victoria 9-3 sobre los Rockies de Colorado, en el Coors Field.

Con 20 años y 107 días, Salas se convirtió en el receptor más joven en la historia de MLB con dos cuadrangulares en un mismo juego. También es el jugador más joven en la historia de los Padres en conseguir una actuación de este tipo, sin importar la posición.

Ethan Salas hits his first Major League home run! 👏 pic.twitter.com/0B5Kyp0zqT — MLB (@MLB) September 17, 2026

El desempeño llegó en un momento importante para San Diego, que pelea por uno de los boletos de la Liga Nacional a la postemporada. Después del triunfo ante Colorado y de la victoria de los Marlins sobre los Diamondbacks, los Padres ampliaron a tres juegos y medio su ventaja sobre Arizona en la carrera por el último puesto del Wild Card.

MÁS INFORMACIÓN: El ambicioso plan de los Padres para conquistar a México y su afición

Salas respondió en un momento clave

Salas abrió la segunda entrada con un cuadrangular ante el lanzador derecho Mason Adams. De acuerdo con información de Statcast el batazo recorrió una distancia proyectada de 426 pies y salió por el jardín central para darle a San Diego una ventaja de 3-1.

En el quinto inning volvió a castigar una recta, esta vez del relevista Nick Frasso. El segundo jonrón salió hacia las gradas del jardín derecho y confirmó la primera actuación de múltiples cuadrangulares en la carrera profesional del joven receptor.

Los dos batazos de Salas fueron sus primeros jonrones en MLB, lo que hace aún más destacada su actuación ante Colorado. El venezolano había comenzado su paso por las Mayores con dificultades ofensivas y se fue sin hits en sus primeros 15 turnos. Sin embargo, el domingo llegó su primer hit de su carrera, un triple frente a los Gigantes de San Francisco.

Ethan Salas has hit his first TWO Major League homers tonight 😤 pic.twitter.com/hf6YNlqsgH — MLB (@MLB) September 17, 2026

Actualmente, Salas mantiene un promedio de bateo de .143, pero su producción en Colorado puede darle confianza para los próximos encuentros. San Diego no lo incorporó con la obligación de jugar todos los días, sino como una alternativa zurda para aportar desde la banca y recibir oportunidades puntuales.

El receptor más joven en 35 años

Los Padres llamaron a Salas a las Grandes Ligas el pasado 2 de septiembre. Con su debut, se convirtió en el catcher más joven en llegar a MLB en los últimos 35 años, desde Iván Rodríguez.

Salas también se convirtió en el receptor más joven en conectar un jonrón desde que Rodríguez lo hizo el 6 de septiembre de 1991. El venezolano cumplió 20 años en junio y forma parte de una generación de prospectos que llegó rápidamente al máximo nivel del béisbol.

En el partido contra los Rockies, su aporte no se limitó a la ofensiva. Salas trabajó detrás del plato con Robbie Ray, quien permitió tres carreras y tres hits en seis entradas. El lanzador destacó la preparación del receptor y su capacidad para seguir el plan de juego.

Un dato que no es menor es el hecho de que los Padres decidieron subirlo en plena pelea por la postemporada. MLB Pipeline lo considera el principal prospecto de la organización y también fue identificado como el mejor prospecto internacional de la clase de 2023.

Una noche histórica para los Padres

La actuación de Salas lo colocó junto a nombres destacados del béisbol. Es el jugador más joven en conectar dos jonrones en un juego desde Vladimir Guerrero Jr. en 2019. En las últimas dos décadas, solo Mike Trout, Bryce Harper, Juan Soto y Manny Machado habían logrado hacerlo a una edad menor que la del venezolano, aunque Salas es el más joven entre los receptores.

Dentro de los Padres, únicamente Fernando Tatis Jr. y Roberto Alomar habían conectado dos jonrones a una edad menor, sin importar la posición que ocuparan en el terreno.

El resultado también tuvo peso en la pelea por el Wild Card de la Liga Nacional. San Diego ahora controla mejor su camino hacia la clasificación y mantiene una ventaja de cuatro juegos en la columna de derrotas sobre Arizona. Los Diamondbacks todavía tendrán que visitar el Petco Park durante la última serie de la temporada.

Te puede interesar: