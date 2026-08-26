Así quedan las semifinales de la Leagues Cup 2026: partidos, cruces definidos y donde ver en vivo

Rayados se hizo del primer boleto en juego tras doblegar a Chicago Fire, mientras León se quedó con el segundo en la jornada del martes

Semifinales Leagues Cup 2026: partidos, fechas, equipos clasificados. Claro Sports

Tras una pausa de casi dos semanas, la Leagues Cup reanudó sus actividades este 25 de agosto con el arranque de los cuartos de final, en busca de los cuatro protagonistas a disputar las semifinales del torneo disputado entre escuadras de la Liga MX y la MLS.

Tras tres intensas jornadas, en la que los boletos a la siguiente ronda se definieron por muy poco, las Águilas del América, los Diablos Rojos del Toluca, los Rayados de Monterrey y los Esmeraldas de León por parte de los equipos mexicanos, y el Chicago Fire, Real Salt Lake, Austin FC y Columbus Crew por los equipos estadounidenses lograron quedarse con los boletos en juego. Ahora, nuevas series entre escuadras mexicanas y estadounidenses vuelven a protagonizar el certamen binacional; y ya tenemos a los primeros invitados a la antesala de la final.

El primer equipo en hacerse del pase a semifinales fueron los Rayados de Monterrey, quienes dominaron las acciones en el Toyota Park y terminaron doblegando 2-1 a Chicago Fire. Victor Guzmán había a delantado a la visita pero el danés Philip Zinckernagel había conseguido el empate en el segundo lapso. Todo parecía que la serie se iría a los tiros penales, pero un golazo de Orbelín Pineda terminó por sellar el triunfo regiomontano.

Por su parte, León dio un golpe de autoridad y demostró por qué fue el líder del torneo por la Liga MX al vencer 3-0 al Real Salt Lake con doblete de Díber Cambindo y tanto deSebastián Vegas, certificando su pase a las semifinales.

¿Cómo se juegan las semifinales de la Leagues Cup 2026? Partidos, fechas y estadios definidos

Los Rayados, como mencionamos, se hicieron del primer boleto en juego en la serie de los ocho mejores, mientras que el segundo pase quedó en manos de . A pesar de su clasificación, aun no tenemos duelos definidos. Los mismos se definirán tras los juegos disputados de este miércoles 26 de agosto.

Cuartos de final, al momento

(1) Chicago 1-2 Monterrey (4) | CRÓNICA

| (4) Real Salt Lake 0-3 (1) León | CRÓNICA

| (2) Austin vs (3) Toluca | Miércoles 26 de agosto | Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey) | 18:30 horas CDMX

| Miércoles 26 de agosto | Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey) | 18:30 horas CDMX (3) Columbus vs (2) América | Miércoles 26 de agosto | Dignity Health Sports Park (California) | 20:45 horas CDMX

Semifinales, al momento

Rayados vs Columbus/América | Dia y horario por definirse

| Dia y horario por definirse León vs Austin/Toluca | Dia y horario por definirse

Semifinales de la Leagues Cup 026: ¿Cuándo y a qué hora se juegan?

Las semifinales están pactadas a disputarse el 1 y 2 de septiembre, con horarios y sedes por confirmarse. Finalmente, el juego por el tercer lugar y la gran final se realizarán el día 6 del mismo mes.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Leagues Cup 2026 y dónde ver por TV y online?

Todos los partidos de la Leagues Cup se pueden seguir por Apple TV tanto en México como en Estados Unidos, mientras que solo algunos también podrán seguirse por la señal de Imagen Televisión (Canal 3) de televisión abierta. Además, podrás tener todos los detalles en nuestros tradicionales minuto a minuto en Claro Sports.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026?

LIGA MX MLS León | +3 | 9 puntos

América | +3 | 7 puntos

Toluca | +4 | 6 puntos

Monterrey | +1 | 6 puntos

Cruz Azul | +1 | 6 puntos

Juárez | 0 | 6 puntos

Tigres UANL | 0 | 6 puntos

Guadalajara | 0 | 4 puntos

Santos Laguna | -2 | 3 puntos

Pachuca | -2 | 3 puntos

Atlas | -3 | 3 puntos

Necaxa | -3 | 3 puntos

Atlante | -5 | 3 puntos

San Luis | -5 | 1 puntos

Querétaro | -5 | 1 puntos

Pumas UNAM | -5 | 1

Club Tijuana | -5 | 3 puntos

Puebla | -7 | 0 puntos Chicago | +5 | 9 puntos

Austin | +6 | 8 puntos

Columbus | +3 | 8 puntos

Salt Lake | +7 | 7 puntos

LAFC | +1 | 7 puntos

Charlotte | +4 | 6 puntos

Portland | +3 | 6 puntos

Cincinnati | +3 | 6 puntos

Dallas | +1 | 6 puntos

San Diego | 0 | 6 puntos

Orlando City | 0 | 5 puntos

Minnesota | +1 | 4 puntos

Nashville | +1 | 3 puntos

Inter Miami | 0 | 3 puntos

New York City | 0 | 3 puntos

Seattle Sounders | -1 | 3 puntos

Philadelphia | -1 | 3 puntos

Vancouver | -3 | 1 puntos

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