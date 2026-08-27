Cota se viste de héroe: ataja un penal y mete al América en semifinales de la Leagues Cup

Las Águilas superaron a Columbus Crew con goles de Raphael Veiga y Brian Rodríguez; enfrentará a Monterrey en la semifinales

América elimina a Columbus Crew. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El América consiguió su boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026 después de imponerse 2-0 al Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Las Águilas resolvieron el duelo de cuartos de final con goles de Raphael Veiga y Brian Rodríguez, además de una actuación destacada de Rodolfo Cota, quien detuvo un penalti y sostuvo al conjunto azulcrema en los momentos de mayor presión con grandes atajadas.

El encuentro comenzó con un América que buscó imponer condiciones desde los primeros minutos. Henry Martín tuvo una anotación anulada por fuera de juego después de un pase de Israel Reyes hacia Brian Rodríguez, quien participó en la jugada previa al remate del delantero mexicano. Columbus Crew respondió con mayor presencia ofensiva conforme avanzaron los minutos, pero Rodolfo Cota apareció para evitar que el marcador se moviera en contra de las Águilas.

La diferencia llegó al minuto 12. América recuperó el balón y encontró espacios en un contragolpe en el que Brian Rodríguez asistió a Raphael Veiga, quien definió con colocación para superar al arquero Patrick Schulte y poner el 1-0 a favor del conjunto mexicano.

¡Qué golazo del @ClubAmerica! 🦅



Raphael Veiga la pone pegadita al poste y la manda a guardar para abrir el marcador. 🔥⚽#LMXLC2026 | #AME | #CF



Ve la Leagues Cup 2026 en vivo en @ImagenDportesTV y @AppleTV. pic.twitter.com/2uCu0ZUWR8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 27, 2026

Después del gol, Columbus Crew reaccionó y tuvo sus mejores minutos del partido. El equipo estadounidense estuvo cerca del empate con dos disparos consecutivos: uno terminó en el poste y otro exigió la intervención de Cota, quien volvió a responder bajo los tres postes para mantener la ventaja azulcrema.

MÁS INFORMACIÓN: Así quedan las semifinales de la Leagues Cup 2026

La jugada más complicada para América llegó al minuto 37, cuando el árbitro señaló penalti a favor de Columbus Crew después de una mano dentro del área tras un servicio por la banda derecha. Sin embargo, Rodolfo Cota se convirtió en protagonista al detener el cobro de Brais Méndez, manteniendo la diferencia antes del descanso.

¡Qué golazo del @ClubAmerica! 🦅



Raphael Veiga la pone pegadita al poste y la manda a guardar para abrir el marcador. 🔥⚽#LMXLC2026 | #AME | #CF



Ve la Leagues Cup 2026 en vivo en @ImagenDportesTV y @AppleTV. pic.twitter.com/2uCu0ZUWR8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 27, 2026

Antes del medio tiempo, América logró ampliar la ventaja. En el tiempo agregado de la primera parte, Brian Rodríguez apareció para marcar el 2-0, después de encontrar un espacio por el costado izquierdo y definir ante la portería de Columbus Crew. El gol permitió que las Águilas llegaran al descanso con una ventaja importante.

¡Qué golazo del @ClubAmerica! 🦅



Raphael Veiga la pone pegadita al poste y la manda a guardar para abrir el marcador. 🔥⚽#LMXLC2026 | #AME | #CF



Ve la Leagues Cup 2026 en vivo en @ImagenDportesTV y @AppleTV. pic.twitter.com/2uCu0ZUWR8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 27, 2026

En la segunda mitad, Columbus Crew intentó acercarse en el marcador, pero América manejó los tiempos del partido y buscó aprovechar los espacios al contragolpe. Raphael Veiga tuvo una oportunidad con un disparo desde fuera del área, mientras que Henry Martín también estuvo cerca de marcar después de un remate de cabeza que fue detenido por el guardameta rival.

MÁS INFORMACIÓN: Toluca elimina al Austin FC y avanza a semifinales de la Leagues Cup 2026

Durante los minutos finales, ambos equipos realizaron modificaciones para refrescar sus plantillas. Columbus buscó descontar con jugadores como Gonzalo Tapia y André Gomes, mientras América administró la ventaja con cambios ofensivos y defensivos. Tras el silbatazo final, las Águilas confirmaron su clasificación a las semifinales de la Leagues Cup 2026, donde enfrentarán a Monterrey.

Con este resultado, América se mantiene con vida en la búsqueda del título de la Leagues Cup y se une a Monterrey, León y Toluca como los cuatro equipos semifinalistas del torneo. Las Águilas superaron una prueba exigente ante Columbus Crew gracias a su efectividad ofensiva y a la actuación determinante de Rodolfo Cota.

TE PUEDE INTERESAR