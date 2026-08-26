América podría tener la fórmula para vencer a Columbus Crew y avanzar a semifinales de Leagues Cup

Las Águilas deberán controlar las bandas, presionar con inteligencia y aprovechar a Henry Martín para evitar otra sorpresa ante Columbus

América tendría la llave para vencer a Columbus | STR | AFP

El América enfrenta a Columbus Crew en la ronda de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 con una misión muy concreta: imponer su ritmo, cerrar los espacios exteriores y evitar que el conjunto de la MLS pueda desarrollar con comodidad su juego de posesión.

El partido, programado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, representa además una oportunidad para que el América de Guillermo Almada salden cuentas pendientes después de lo ocurrido en 2023.

Los antecedentes hacen que el América vs Columbus Crew sea el más atractivo de la jornada y el más doloroso ocurrió precisamente en aquella edición de la Leagues Cup, cuando Columbus derrotó 4-1 al conjunto azulcrema.

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En aquella ocasión, América comenzó dominando e incluso se adelantó en el marcador, pero una defensa demasiado adelantada y la falta de retorno de los volantes permitieron que el Crew atacara los espacios a la espalda de los laterales.

Ahora la historia puede ser diferente. El América ha demostrado que sabe cómo incomodar a este rival: bloque medio compacto, vigilancia tras pérdida y control de los pasillos interiores fueron suficientes para llevar aquel encuentro hasta los penales, donde los mexicanos terminaron imponiéndose.

América debe cerrar las bandas y presionar con inteligencia

Una de las principales amenazas de Columbus está en sus carrileros. Mohamed Farsi y Malte Amundsen suelen ganar profundidad y convertirse prácticamente en extremos cuando su equipo tiene la pelota. Por eso, Kevin Álvarez y el lateral que acompañe por izquierda tendrán una responsabilidad enorme.

La clave no será perseguirlos por todo el campo, sino impedir que reciban con ventaja y lleguen cómodamente a línea de fondo. Brian Rodríguez e Isaías Violante también tendrán que colaborar en el repliegue para evitar situaciones de superioridad por los costados.

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Al mismo tiempo, Almada deberá evitar una presión descontrolada. El América necesita recuperar rápido, pero hacerlo en los momentos adecuados. Los principales disparadores deben aparecer cuando Columbus entregue el balón a un central de espaldas, busque conectar con sus mediocampistas en zonas congestionadas o acerque la pelota a las bandas.

El objetivo es sencillo: impedir que Columbus pueda construir con paciencia desde atrás.

Raphael Veiga y Henry Martín, las cartas ofensivas del América

En el otro lado de la cancha aparece una oportunidad que el América debe explotar. El espacio entre el mediocampo y la defensa de Columbus puede convertirse en territorio para Raphael Veiga, quien tendrá libertad para recibir detrás del doble pivote rival.

Si el brasileño consigue girar y avanzar de frente, puede atraer a los centrales y abrir espacios para las diagonales de Brian Rodríguez o los movimientos de Henry Martín. Además, su capacidad para disparar desde media distancia puede obligar al Crew a retrasar líneas.

Pero también será fundamental controlar a Brais Méndez. El español es señalado como uno de los principales generadores de fútbol de Columbus, especialmente por su capacidad para filtrar pases y aparecer en zona de remate. Érick Sánchez y Alan Cervantes deberán mantener una distancia corta con la defensa y evitar que Méndez pueda recibir y girar con libertad.

Los números respaldan la necesidad de jugar con intensidad. Columbus tiene mejor precisión de pase, 88.5% contra 86.2%, pero América promedia más remates por encuentro, 14.8 frente a 11.4, y también presenta una mayor efectividad de cara al gol: 17.5% contra 14.8%.

La última pieza será Henry Martín. El capitán deberá aprovechar las oportunidades, fijar a los centrales y participar en la presión. Si América logra dominar el ritmo, proteger las bandas, limitar a Méndez y convertir sus ocasiones, tendrá argumentos suficientes para superar a Columbus y alcanzar las semifinales de la Leagues Cup.

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