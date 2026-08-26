Leagues Cup: las lecciones que León le dejó al Real Salt Lake en cuartos de final

El equipo mexicano aprovechó sus transiciones, castigó los errores de RSL y avanzó a semifinales con una contundente victoria por 3-0

Real Salt Lake eliminado de Leagues Cup | A. Menendez | Getty Images vía AFP

La ronda de cuartos de final de la Leagues Cup 2026 dejó una de sus actuaciones más contundentes con la victoria 3-0 del León sobre Real Salt Lake, un resultado que no solo colocó al conjunto mexicano en las semifinales por primera vez en su historia reciente, sino que también expuso las dificultades del equipo de la MLS para transformar la posesión en peligro.

Si bien es cierto que el Real Salt Lake tuvo más tiempo el balón en su poder, el cuadro de León fue mucho más efectivo cuando encontró espacios para vulnerar a la zaga de la MLS que buscaba romper la hegemonía de los clubes de la Liga MX.

El marcador refleja una diferencia que también aparece en los números que publica la MLS. Real Salt Lake terminó el encuentro con un 52.2% de posesión de pelota y una precisión de pases del 90.2%, pero apenas produjo un valor de goles esperados de 0.9.

Mientras que el León, con 47.8% de posesión, alcanzó un xG de 2.6 y generó 19 remates, ocho de ellos a puerta y tres goles firmados.

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La historia del partido comenzó a inclinarse a favor del club esmeralda desde el minuto 21 de acción.

León encontró los espacios que Real Salt Lake no pudo cerrar

Real Salt Lake llegaba al compromiso con una carta importante: 284 minutos consecutivos sin recibir gol en la Leagues Cup. Esa fortaleza defensiva, sin embargo, se rompió cuando Iván Moreno encontró espacio por la banda derecha y mandó un centro raso que tomó por sorpresa a la defensa. Díber Cambindo apareció antes que los centrales y definió para el 1-0.

El golpe tuvo consecuencias más allá del marcador. RSL tuvo que adelantar líneas y, apenas cinco minutos después, perdió a Stijn Spierings por un esguince en el tobillo derecho. Su salida modificó el equilibrio del mediocampo, especialmente porque era el jugador encargado de ofrecer cobertura ante las proyecciones de DeAndre Yedlin y Lukas Engel.

León supo leer esa situación. Fernando Beltrán y Rodrigo Echeverría encontraron mayor libertad para manejar los espacios, mientras el equipo mexicano mantenía una estructura 4-1-4-1 que le permitía defender con orden y acelerar cuando recuperaba el balón.

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Real Salt Lake intentó reaccionar, pero la definición tampoco estuvo de su lado. Morgan Guilavogui y Sergi Solans tuvieron oportunidades, aunque Óscar García respondió con seguridad. Incluso un gol de Solans al minuto 49 fue anulado por fuera de juego.

Cambios, espacios y un León letal para cerrar la eliminatoria

El segundo tiempo terminó de explicar la diferencia entre ambos equipos. La necesidad de buscar el empate hizo que Real Salt Lake perdiera equilibrio entre sus líneas. Después de la salida de Yedlin, León encontró más espacio por ese sector y aprovechó la situación.

En el minuto 66 llegó el 2-0. Fernando Beltrán cobró un tiro de esquina y Sebastián Vegas apareció sin marca para conectar un cabezazo que evidenció problemas en la marcación de RSL.

Seis minutos después, el golpe fue definitivo. Una pérdida de balón de Salt Lake en campo rival permitió una transición rápida. Beltrán filtró el pase para Cambindo, quien superó al guardameta Rafael Cabral y definió sin oposición para completar su doblete.

Para Real Salt Lake, la eliminación deja una lectura clara: la posesión y la precisión en los pases no bastaron. León fue superior en las áreas, castigó cada desequilibrio y convirtió sus oportunidades en goles. Para el equipo mexicano, en cambio, el triunfo confirma una propuesta que combina orden, velocidad y contundencia, elementos que ahora lo colocan entre los aspirantes al título de la Leagues Cup 2026.

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