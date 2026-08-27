Hijo del Kun Agüero viaja a EE.UU. en búsqueda de una oportunidad con el Inter Miami

Benjamín Agüero, de 17 años, fue convocado a una evaluación en Florida y busca dar un salto en su carrera

Benjamín tiene 17 años y espera escribir su propia historia / Nurphoto via AFP

El apellido Agüero vuelve a llamar la atención en el fútbol internacional. Benjamín Agüero, hijo del exfutbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, viajó a EE.UU. para participar en una evaluación dentro de la estructura deportiva del Inter Miami, una oportunidad que podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del joven delantero.

A sus 17 años, Benjamín intenta abrirse camino por sus propios méritos, aunque su entorno familiar inevitablemente eleva las expectativas. Es hijo de uno de los máximos goleadores de la historia del Manchester City, nieto materno de Diego Armando Maradona y, además, Lionel Messi es su padrino de bautismo.

Una prueba que puede cambiar su futuro

El joven Agüero llegó a Florida con la intención de mostrar sus condiciones técnico-tácticas ante los observadores del conjunto de Miami. La evaluación será clave para determinar si puede convencer al cuerpo deportivo de Las Garzas y avanzar hacia una posible incorporación.

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Benjamín no viajó solo. Lo acompañó Ciro Berratti, defensor central que también pertenece a las divisiones inferiores de Independiente. Ambos futbolistas fueron incluidos en las sesiones de prueba y serán observados por los profesionales del club estadounidense.

La información fue difundida por el periodista Matías Martínez, del programa radial La Red, quien señaló que tanto Agüero como Berratti mantienen ficha vigente con Independiente. Esto significa que, si el Inter Miami decide avanzar por alguno de ellos, deberá negociar directamente con el club argentino.

Ese detalle también puede ser importante para el futuro de Benjamín. Una eventual transferencia permitiría a Independiente obtener una compensación económica y mantener participación en una posible operación posterior, mientras el jugador tendría la posibilidad de continuar su formación en EE.UU.

Del sueño de Independiente al desafío en Miami

Benjamín se incorporó a las categorías inferiores de Independiente en enero de 2024, después de comenzar su formación en la cantera de Tigre. En sus primeros partidos con el conjunto de Avellaneda utilizó el número 16, el mismo dorsal que su padre llevó durante una etapa de su carrera.

Su llegada a Miami ocurre además mientras el ‘Kun’ ha mostrado interés en involucrarse nuevamente con Independiente y apoyar proyectos relacionados con la formación de jóvenes futbolistas. Para Benjamín, sin embargo, la prueba representa sobre todo la posibilidad de demostrar que puede construir su propio camino y de poder jugar al lado de dos grandes amigos de su padre.

El Inter Miami cuenta con una plantilla encabezada por Messi y con una estrategia que también contempla el desarrollo de jóvenes talentos. La presencia del astro argentino convierte la visita de Benjamín en una historia especialmente llamativa, pero la decisión deportiva dependerá de lo que el atacante consiga demostrar sobre el terreno de juego.

Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre su futuro. Benjamín Agüero deberá completar la evaluación y esperar el dictamen del club. Si convence a los técnicos, podría quedarse en Miami y comenzar una nueva etapa en su formación; de lo contrario, regresará a Independiente para continuar su proceso en Argentina.

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