Sergio Agüero aconseja a Gilberto Mora: “No debe escuchar las tonterías del entorno”

El exjugador argentino le mandó mensaje a Gilberto Mora tras su debut y participación en el Mundial 2026 y aseguró que la clave es mantener disciplina y no distraerse por elogios externos

Sergio Agüero aconseja a Gilberto Mora | Imago 7

Sergio ‘Kun’ Agüero compartió su visión sobre la carrera de Gilberto Mora, joven mediocampista que debutó en Primera División con Tijuana a los 15 años y 10 meses y que se robó los reflectores con la selección mexicana en el Mundial 2026. El exdelantero argentino utilizó su experiencia para dar recomendaciones al futbolista mexicano sobre cómo manejar la presión y las expectativas a temprana edad.

En entrevista con ESPN, Agüero insistió en la importancia de mantener la concentración en el desarrollo futbolístico y no dejarse distraer por elogios externos. “Lo primero es que siga de la misma manera y que nada del entorno lo desenfoque de su objetivo. Con 17 años no es fácil debutar y estar en la selección. En lo que debe estar es en apoyarse en su familia y no escuchar por ahí tonterías que dice el entorno”, señaló el exdelantero.

Agüero destacó que la disciplina y un círculo cercano de confianza serán fundamentales para que Mora pueda consolidar una carrera prolongada y estable. “Tiene que centrarse, rodearse de buena gente, ser respetuoso y disciplinado. Así lo van a querer en cualquier equipo grande. Tiene que seguir de esta manera. Es muy chico, le queda una carrera muy larga”, afirmó.

Mantener el nivel y prepararse para los próximos pasos

El exjugador también hizo hincapié en la necesidad de sostener el nivel que le permitió a Mora convertirse en una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Según Agüero, cualquier error puede afectar la trayectoria de un jugador joven, por lo que la consistencia será clave en su desarrollo.

“Ahora es mantener ese nivel, no cometer errores. Cualquier error que cometas puede hacer que todo se venga abajo y después es difícil remontar la situación”, explicó el máximo goleador en la historia del Manchester City.

Por último, Agüero recordó que Mora deberá esperar hasta cumplir la mayoría de edad en octubre para poder emigrar a Europa, por lo que el próximo objetivo será consolidarse en el fútbol nacional y continuar su crecimiento en el ámbito profesional antes de dar ese paso internacional.

Te puede interesar: