MLS: todos los partidos del sábado 29 y domingo 30 de agosto y dónde verlos

La MLS retoma su temporada regular con 15 partidos, incluyendo duelos clave en ambas conferencias y una intensa jornada sabatina

Messi en la pelea por el goleo en la MLS | I. Vazquez Getty Images vía AFP

La MLS 2026 regresa este fin de semana con 15 partidos entre el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, después de la actividad de la Leagues Cup que jugó sus duelos de cuartos de final.

La jornada concentra 13 encuentros el sábado y apenas dos el domingo, en una fecha especialmente importante para los equipos que buscan acercarse a los MLS Cup Playoffs.

El calendario llega con un ingrediente adicional: varios clubes todavía cargan el desgaste de la Leagues Cup aunque para la ronda de semifinales ya no tendrán participación, mientras otros tuvieron una semana completa para preparar su siguiente compromiso. Esa diferencia puede hacerse evidente en partidos donde los puntos comienzan a tener un valor enorme.

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Los equipos necesitan acelerar en la recta final de esta fase de MLS. Los lugares del 1 al 7 de cada conferencia tienen acceso directo a los playoffs, mientras que los puestos 8 y 9 deben disputar el Wild Card.

Sábado cargado de partidos y duelos que pueden mover la tabla

La actividad comienza temprano con Seattle Sounders FC vs. Chicago Fire FC, un partido que abrirá la jornada a las 4:30 p.m. ET. Más tarde llegará el bloque más intenso del día, con cinco encuentros programados simultáneamente a las 7:30 p.m. ET.

Entre ellos destaca Inter Miami CF vs. CF Montréal, además de D.C. United vs. Los Angeles FC, Atlanta United FC vs. Charlotte FC, Toronto FC vs. New York City FC y New York Red Bulls vs. Philadelphia Union. Son partidos con implicaciones diferentes, pero todos pueden tener consecuencias en la carrera por la clasificación.

A las 8:30 p.m. ET habrá cuatro encuentros. Nashville SC vs. FC Cincinnati, Minnesota United FC vs. Orlando City SC, Houston Dynamo FC vs. San Jose Earthquakes y Sporting Kansas City vs. Vancouver Whitecaps FC completarán ese bloque.

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La jornada nocturna tendrá dos focos especiales. Colorado Rapids vs. Real Salt Lake disputará una nueva edición de la Rocky Mountain Cup a las 9:30 p.m. ET, mientras que a las 10:30 p.m. ET se jugarán San Diego FC vs. LA Galaxy y Portland Timbers vs. Austin FC.

Precisamente Austin FC llega con una situación complicada. Después de enfrentar a Toluca en la Leagues Cup, el club debe viajar más de 2,400 millas hasta Portland en menos de 72 horas, atravesando tres zonas horarias.

Domingo con dos partidos y mucha presión por los puntos

El domingo tendrá una cartelera reducida, pero no por ello menos relevante. Columbus Crew SC vs. New England Revolution se disputará a las 4:30 p.m. ET en el ScottsMiracle-Gro Field. El partido fue movido del sábado al domingo para darle a Columbus un día adicional de recuperación después de su participación en la Leagues Cup.

Por la noche, St. Louis CITY SC vs. FC Dallas cerrará el fin de semana a las 7:00 p.m. ET. Ambos equipos llegan con necesidades importantes en la Conferencia Oeste, por lo que cada punto puede terminar siendo decisivo.

Horarios de todos los partidos

Sábado 29 de agosto

Seattle Sounders FC vs. Chicago Fire FC — 4:30 p.m. ET | 3:30 p.m. CT | 1:30 p.m. PT

— 4:30 p.m. ET | 3:30 p.m. CT | 1:30 p.m. PT D.C. United vs. Los Angeles FC — 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

— 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Inter Miami CF vs. CF Montréal — 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

— 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Atlanta United FC vs. Charlotte FC — 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

— 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Toronto FC vs. New York City FC — 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

— 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT New York Red Bulls vs. Philadelphia Union — 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

— 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Nashville SC vs. FC Cincinnati — 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

— 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT Minnesota United FC vs. Orlando City SC — 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

— 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT Houston Dynamo FC vs. San Jose Earthquakes — 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

— 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT Sporting Kansas City vs. Vancouver Whitecaps FC — 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

— 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT Colorado Rapids vs. Real Salt Lake — 9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT

— 9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT San Diego FC vs. LA Galaxy — 10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT

— 10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT Portland Timbers vs. Austin FC — 10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT

Domingo 30 de agosto

Columbus Crew SC vs. New England Revolution — 4:30 p.m. ET | 3:30 p.m. CT | 1:30 p.m. PT

— 4:30 p.m. ET | 3:30 p.m. CT | 1:30 p.m. PT St. Louis CITY SC vs. FC Dallas — 7:00 p.m. ET | 6:00 p.m. CT | 4:00 p.m. PT

¿Dónde ver en vivo la MLS en los Estados Unidos?

Todos los partidos del fin de semana están programados para transmitirse en Estados Unidos mediante Apple TV con MLS Season Pass.

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