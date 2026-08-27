El clásico colombiano llega a EE.UU.: se jugará en la casa del Inter Miami

Dos gigantes del fútbol cafetero se reencuentran en Florida para alegría de sus aficionados

Ya están a la venta los boletos para este partido / Shutterstock

La rivalidad entre América de Cali y Atlético Nacional cruzará las fronteras de Colombia para instalarse en el sur de Florida. Los dos clubes más tradicionales del fútbol cafetero se medirán en un amistoso internacional que promete convertirse en una cita especial para la comunidad colombiana en EE.UU.

El partido está programado para el sábado 5 de septiembre de 2026, a las 7:30 p.m. (ET), en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale. El duelo reunirá a dos de las aficiones más numerosas y apasionadas del balompié colombiano fuera de su país.

El antecedente más reciente eleva todavía más la expectativa. América de Cali derrotó 1-0 a Atlético Nacional el pasado 9 de agosto, durante la cuarta jornada de la liga colombiana, por lo que el conjunto verdolaga tendrá la oportunidad de buscar revancha en territorio estadounidense.

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Boletos y cómo ver el clásico colombiano en EE.UU.

Las entradas para el clásico colombiano ya están disponibles a través de los canales oficiales de Inter Miami. Los precios en la plataforma oficial oscilan entre los 44 y 276 dólares. En cuanto a la transmisión de este encuentro en EE.UU., el anuncio del amistoso no especifica aún si se podrá ver por algún canal de televisión o vía streaming.

Atlético Nacional llega con un extenso palmarés: suma 18 títulos de Primera División, además de dos Copas Libertadores, dos Copas Merconorte, dos Copas Interamericanas, cinco Copas Colombia, tres Superligas y una Recopa Sudamericana. En su historia han destacado figuras como René Higuita, David Ospina y Franco Armani.

Por su parte, América de Cali cuenta con 17 títulos en su historia, incluidos 15 campeonatos de la Primera División colombiana. El equipo también ha tenido entre sus grandes referentes a jugadores como Freddy Rincón, Adrián Ramos y Ernesto Farías, nombres que forman parte de la historia del conjunto caleño.

El conjunto verdolaga también contará con un rostro conocido para los aficionados de Miami: el defensor Andrés Reyes, recientemente incorporado después de su paso por Inter Miami.

Una cita inédita para el fútbol colombiano en Florida

Para Atlético Nacional será su tercera aparición en un amistoso internacional en el Inter Miami CF Stadium, después de enfrentar a Millonarios en 2023 y a Universitario de Deportes de Perú en 2024. América de Cali, por su parte, realizará su primera visita a este estadio, lo que abre la puerta a una jornada especial para sus seguidores en Florida.

El partido tendrá, además, un componente de solidaridad. La Fundación Inter Miami CF anunció una iniciativa para apoyar a Colombia tras los recientes terremotos. El club organizará el 18 de septiembre una clínica juvenil en el Florida Blue Training Center, con la participación de Alex Shaw, jugador colombiano-estadounidense del primer equipo.

La inscripción para la clínica tendrá un costo de 100 dólares e incluirá una camiseta y acceso a partidos de la Academia de Inter Miami CF. Los recursos de las inscripciones y donaciones serán destinados a Global Empowerment Mission (GEM) para respaldar las labores de ayuda.

Este verano ha sido particularmente activo para las instalaciones de Inter Miami. El Florida Blue Training Center, Nu Stadium e Inter Miami CF Stadium recibieron a 13 selecciones nacionales desde el 1 de junio, 11 de ellas participantes en el Mundial 2026. Ahora, el protagonismo volverá al fútbol de clubes. El América de Cali vs. Atlético Nacional llevará una de las rivalidades más reconocidas de Colombia al sur de Florida, donde sus seguidores podrán vivir un nuevo capítulo de este clásico en territorio estadounidense.

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