Cuándo empieza LIDOM 2026-27: cómo ver sus partidos inaugurales desde Estados Unidos

La temporada 2026-27 de LIDOM está próxima a comenzar y la afición dominicana se prepara para volver a los estadios .

Leones del Escogido es el actual campeón de LIDOM | FELIX LEON / AFP

La temporada 2026-27 de LIDOM comenzará el viernes 16 de octubre, con los seis equipos en acción. La primera jornada tendrá tres partidos y abrirá el calendario del béisbol otoño-invernal dominicano.

El duelo entre Tigres del Licey y Leones del Escogido figura entre los encuentros del estreno. Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales y Toros del Este también tendrán actividad esa noche, con una cartelera que concentrará sus primeros lanzamientos en apenas 15 minutos, según el programa más reciente que publicó la liga.

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¡Ya tenemos calendario de la temporada 2026-2027!



Ahora sí, que comience oficialmente la cuenta regresiva.#LIDOM pic.twitter.com/jdBT2NYywE — LIDOM (@LIDOMRD) June 17, 2026

Para quienes siguen la pelota desde Estados Unidos, hay dos detalles que conviene revisar antes del debut. El calendario presenta diferencias respecto de anuncios anteriores y la página de transmisiones de MLB exige una suscripción para acceder a los juegos en vivo. La hora del primer lanzamiento y el acceso a cada encuentro serán claves para seguir la jornada inaugural.

Cuándo empieza LIDOM 2026-27 y qué equipos juegan

La temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana iniciará el viernes 16 de octubre. Durante la primera fecha del calendario participarán las seis franquicias habituales de la liga, con estos enfrentamientos para la jornada inaugural.

Tigres del Licey contra Leones del Escogido.

Águilas Cibaeñas contra Gigantes del Cibao.

Estrellas Orientales contra Toros del Este.

El campeonato tendrá en disputa la Copa Banreservas y la liga dedicará la temporada a la memoria de Héctor Rizek Llabaly, colaborador y promotor del deporte dominicano.

El calendario de la serie regular contará con 150 juegos entre octubre y diciembre, con 50 encuentros para cada uno de los seis equipos. El cierre de esta primera fase está previsto para el miércoles 23 de diciembre. Al terminar, los cuatro conjuntos con mejor récord avanzarán al Round Robin, una ronda de todos contra todos que definirá a los dos finalistas del campeonato.

A qué hora son los partidos inaugurales

El calendario que LIDOM publicó el 1 de septiembre presenta la siguiente distribución para el estreno. Los horarios de esa noche coinciden con la hora del este de Estados Unidos.

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido | Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo | 7.15 p. m., hora del este

| Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo | 7.15 p. m., hora del este Águilas Cibaeñas vs. Gigantes del Cibao | Estadio Cibao, Santiago | 7.30 p. m., hora del este

| Estadio Cibao, Santiago | 7.30 p. m., hora del este Estrellas Orientales vs. Toros del Este | Estadio Francisco A. Micheli, La Romana | 7.30 p. m., hora del este

Los Leones del Escogido comenzarán la temporada con el objetivo de revalidar su título y conquistar un tercer campeonato consecutivo. El equipo ganó la final de 2025-26 ante los Toros del Este por cuatro victorias a una y alcanzó su corona número 18 en LIDOM. Ahora, la defensa del campeonato arrancará ante los Tigres del Licey en la jornada inaugural.

Cómo ver LIDOM desde Estados Unidos

Puedes ver los partidos de LIDOM por internet a través de MLB.TV. No obstante, hay que tomar en cuenta que para acceder a las transmisiones en vivo, necesitas una suscripción al servicio.

Para localizar los encuentros, entra a tu cuenta de MLB y busca la sección de Liga Dominicana o LIDOM. El calendario de MLB incluye el acceso a las transmisiones disponibles. La referencia para esta competencia es esa sección específica, no la cartelera de los playoffs de Grandes Ligas.

Si ya tienes una suscripción, confirma que tu cuenta permita abrir la transmisión elegida. Si necesitas contratar el servicio, verifica primero que la oferta incluya LIDOM. Con los juegos del estreno tan próximos entre sí, la hora que debes tener presente para el primer encuentro es 7:15 p. m. del este, según el calendario oficial de septiembre.

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