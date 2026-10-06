De CR7 a Neymar: los cracks que, como Messi, se volvieron dibujos animados

El astro argentino es productor ejecutivo de una nueva aventura animada que llegará en 2027 y amplía la presencia de las estrellas del fútbol en la ficción

La serie animada de Messi se estrena en 2027 / Juan Mambromata / AFP

Lionel Messi está a punto de dar un salto que pocos futbolistas han conseguido: convertirse en protagonista de una franquicia animada. “Messi and the Giants”, la nueva serie de Disney+ de la que el argentino es productor ejecutivo, presentó su primer adelanto y confirmó su estreno global para el verano de 2027.

La producción no contará la carrera real de Messi ni reconstruirá sus años en Barcelona, París, Miami o con la selección argentina. La historia seguirá a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa dominada por gigantes y debe disputar batallas inspiradas en el fútbol para regresar a casa. El personaje será interpretado por el actor argentino Milo Burgess-Webb.

El proyecto, producido por Sony Pictures Television, Sony Music Vision y Atlantis Animation, llegará a Disney+ en todo el mundo y también a Disney Channel en Estados Unidos. El primer teaser fue presentado el 2 de octubre ante más de 3,000 personas durante San Diego Comic-Con Málaga, con “Vamos, Vamos, Vamos”, de Luck Ra, como tema principal.

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Pelé abrió el camino en Springfield

Mucho antes de que Messi tuviera su propio universo, Pelé ya había dejado su huella en Los Simpson. El brasileño apareció en el episodio “The Cartridge Family”, de 1997, durante un partido ficticio entre México y Portugal en Springfield. Su presencia convirtió a ‘O Rei’ en uno de los primeros grandes futbolistas en cruzar de manera explícita hacia el mundo amarillo de la serie.

Una década después llegó Ronaldo Nazário. El campeón mundial brasileño apareció como él mismo en “Marge Gamer”, episodio de 2007 en el que Homer se cruza con el delantero y termina involucrado en una historia relacionada con las simulaciones dentro del fútbol. Ronaldo incluso prestó su propia voz para la producción.

CR7 y Neymar tuvieron caminos distintos

Cristiano Ronaldo también pasó por Springfield, aunque con una diferencia importante. CR7 apareció junto a Homer en el comercial de Nike “Write the Future”, estrenado en 2010, donde el portugués llega a la casa de los Simpson y le hace un túnel al personaje. No fue una participación dentro de un episodio regular, sino una colaboración publicitaria que quedó asociada a la franquicia.

En el caso de Neymar, la animación tomó dos caminos. Primero fue convertido en una parodia de Los Simpson mediante el personaje ficticio “El Divo”, inspirado en el brasileño y en la percepción de sus exageraciones sobre el terreno de juego. Pero el delantero también tuvo una producción propia: “Neymar Jr.”, estrenada por Nickelodeon Brasil en abril de 2018, que reunió 20 cortometrajes animados de aproximadamente un minuto en los que una versión infantil de Neymar vivía aventuras de fútbol, humor y fantasía junto a sus amigos, retomando el universo de los cómics creados con el historietista brasileño Mauricio de Sousa.

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El fenómeno tampoco quedó limitado a esos nombres. Messi, Xavi e Iniesta fueron representados en los Barça Toons, producidos por el propio FC Barcelona, mientras que otras estrellas han sido recreadas por ilustradores, clubes, anunciantes y creadores digitales.

Para millones de niños que conocen a Messi por videos, videojuegos, redes sociales o camisetas, su primera aproximación al futbolista podría llegar a través de un personaje animado. El capitán argentino deja así de ser solamente una figura del deporte para convertirse en parte de un universo de entretenimiento pensado para sobrevivir más allá de una cancha.

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