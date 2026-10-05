Raisel Iglesias confirma su buena temporada con Atlanta y logra un salvado clave ante Dodgers

Atlanta se apoyó en Raisel Iglesias para asegurar un triunfo vital ante Dodgers y equilibrar la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Iglesias logró el salvado ante Dodgers | KEVIN C. COX / GETTY IMAGES VIA AFP

Raisel Iglesias volvió a responder en uno de los momentos de mayor exigencia para los Atlanta Braves. El cerrador cubano aseguró un salvado decisivo en el triunfo 3-2 ante los Dodgers durante el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional y permitió que su equipo igualara el cruce 1-1.

Atlanta necesitaba una victoria para evitar una desventaja complicada antes del traslado de la serie a Truist Park. Los Braves encontraron la forma de sostener una noche cerrada en Los Ángeles y contaron con Iglesias para proteger un resultado que mantiene abiertas sus aspiraciones en la postemporada.

Atlanta evitó caer 0-2 ante el vigente campeón de la Serie Mundial, recuperó el equilibrio en la eliminatoria y viajará a casa con una oportunidad real de tomar ventaja frente a los Dodgers.

¿Cómo logró Raisel Iglesias el salvado ante Dodgers?

Iglesias entró con dos outs en la parte baja del noveno episodio, luego del cuadrangular de Max Muncy que dejó la pizarra 3-2. Atlanta había construido una ventaja de dos carreras, pero la ofensiva de Los Ángeles redujo el margen y convirtió cada lanzamiento final en una jugada decisiva.

El cubano retiró al emergente Josue De Paula con un elevado de foul hacia la tercera base y cerró el juego en Dodger Stadium. El derecho sumó un salvado en una situación de máxima tensión y confirmó su valor dentro de un bullpen que Atlanta utilizó al límite durante la noche.

Los Braves recurrieron a seis pitchers para contener a los Dodgers. Ray Kerr abrió el juego, mientras Grant Holmes, Dylan Lee, Robert Suárez, Didier Fuentes e Iglesias completaron el relevo. Fuentes sacó 11 de los últimos 12 outs antes del jonrón de Muncy e Iglesias se encargó del turno final.

Iglesias solo necesitó un out, pero preservó una ventaja de una carrera en un juego que Atlanta no podía darse el lujo de perder. El resultado cambió el panorama de la serie y devolvió la presión a los Dodgers de cara al tercer juego de la Serie Divisional.

¿Cuáles fueron los números de Raisel Iglesias en 2026?

Iglesias llega a octubre después de una de sus mejores temporadas con los Braves. En 2026 cerró la fase regular con récord de 1-2, efectividad de 2.55, 34 salvados, 64 ponches y WHIP de 1.08 en 60 innings a lo largo de 59 apariciones.

El derecho de 36 años aportó regularidad a Atlanta durante todo el calendario. Su actuación combinó control, experiencia y capacidad para manejar situaciones apretadas. También registró 9.6 ponches por cada nueve entradas, una cifra que explica por qué los Braves mantuvieron su confianza en él para los innings finales.

Su rendimiento representa una respuesta importante después de una campaña anterior con altibajos. Iglesias terminó 2025 con efectividad de 3.21, aunque cerró el año con efectividad de 1.25 en sus últimas 45 apariciones. La temporada 2026 confirmó que el cubano recuperó una versión más estable y efectiva.

Desde que llegó a Atlanta, Iglesias se convirtió en uno de los relevistas más productivos de la franquicia. Entre 2023 y 2024 convirtió 67 de 75 oportunidades de salvado y dejó efectividad de 2.30, antecedentes que respaldan su importancia en el actual roster.

MÁS INFORMACIÓN: Dodgers tienen mucho en juego ante Braves en la pelea por el liderato de la Liga Nacional

¿Qué pasará con el contrato de Raisel Iglesias?

La actuación de Iglesias en octubre también gana relevancia por su situación contractual. El relevista firmó un acuerdo de un año y $16 millones de dólares con Atlanta para la temporada 2026, por lo que su vínculo termina al finalizar esta campaña. Después podrá explorar la agencia libre sin restricciones.

Cada aparición de postemporada puede reforzar su posición de cara al mercado. Iglesias tiene la oportunidad de demostrar que todavía cuenta con el nivel, la experiencia y el control necesarios para cerrar juegos importantes. Una actuación sólida en esta Serie Divisional también puede influir en una eventual renovación con Atlanta.

Los Braves conocen el alcance de su aporte. Iglesias suma 97 salvados y una efectividad de 2.35 con la organización en partes de cuatro temporadas. Sus resultados lo colocan como una pieza con peso dentro del equipo y como un relevista atractivo para cualquier equipo que busque un brazo experimentado capaz de cerrar juegos complicados.

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