Dereck Moncada: el otro hijo de Maynor Figueroa que busca brillar ante Jamaica

Honduras se juega su futuro en la Concacaf Nations League y el joven futbolista aparece como una de las cartas ofensivas para buscar el triunfo ante Jamaica

Moncada puede ser ese revulsivo ante Jamaica / Orlando Sierra / AFP

Honduras enfrenta este lunes 5 de octubre a Jamaica con la obligación de ganar si quiere mantener sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. La Bicolor ocupa el cuarto lugar del Grupo B, con tres puntos, y necesita sumar todas las unidades en juego que hay en este partido, además de esperar un resultado favorable en el duelo entre Guatemala y Surinam.

La presión será máxima en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Jamaica llega con seis puntos y depende de sí misma para avanzar, mientras que Honduras necesita un triunfo, preferentemente por dos goles o más, para mejorar sus posibilidades. El antecedente más reciente alimenta la ilusión hondureña: la selección venció 1-0 a los Reggae Boyz en Kingston el 28 de septiembre, con el primer gol de Keyrol Figueroa con la absoluta.

En ese escenario aparece Dereck Moncada, el otro hijo de Maynor Figueroa. El joven de 18 años puede volver a ser una pieza importante para una Honduras que necesita atacar, generar oportunidades y encontrar espacios frente a un rival que conoce bien. Su presencia también tiene un componente familiar que ha cobrado relevancia en torno a la selección.

Cómo ver el Honduras vs. Jamaica en EE.UU.

Fecha: lunes 5 de octubre

Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

Estadio: Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

Televisión en EE.UU.: FS2

Streaming: FOX One y ViX

De Olimpia a Europa

Moncada tiene apenas 18 años. Nacido en Talanga, Francisco Morazán, el 30 de noviembre de 2007, es hijo del histórico capitán hondureño Maynor Figueroa y juega como extremo derecho, una posición desde la que combina velocidad, desborde y capacidad para atacar el área.

La formación futbolística de Moncada comenzó en Honduras y tuvo en el Club Olimpia uno de sus principales escenarios. Allí pasó por las categorías inferiores y destacó hasta dar el salto al primer equipo. Su debut profesional llegó el 1 de febrero de 2024, cuando apenas tenía 16 años, en una goleada de Olimpia sobre Vida.

Con los albos fue adquiriendo minutos y experiencia hasta convertirse en una de las jóvenes promesas del futbol hondureño. En 2026 dio otro paso importante al trasladarse al Internacional de Bogotá, de la Primera División de Colombia. Allí disputó 15 partidos y marcó cinco goles antes de dar el salto que cambiaría nuevamente el rumbo de su carrera.

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En mayo de 2026, el FC Lugano anunció oficialmente su fichaje con un contrato hasta 2031. El club suizo destacó precisamente sus características como extremo: un futbolista rápido, capaz de generar superioridad por las bandas y de desempeñarse también por el costado izquierdo o en posiciones más centrales.

Su llegada a Europa no ha sido únicamente simbólica. En la temporada 2026-27, Moncada suma tres goles y una asistencia en ocho apariciones de la Super League suiza, con seis partidos como titular y 473 minutos disputados. También ha tenido participación internacional con Lugano.

Ese crecimiento explica por qué su presencia puede resultar especialmente valiosa para Honduras. Moncada tiene recursos para jugar abierto, encarar al lateral, cambiar de dirección y atacar los espacios cuando encuentra metros para correr. No necesita demasiados toques para acercarse al área rival.

Su oportunidad ante Jamaica

El partido de esta noche puede exigir justamente esas virtudes. Honduras necesita asumir la iniciativa, pero Jamaica también puede dejar espacios si adelanta sus líneas. Ahí Moncada puede convertirse en una amenaza, ya que puede recibir abierto, acelerar en el uno contra uno y buscar después el pase hacia el área o el remate.

Además, ya conoce al rival. Moncada fue titular en el triunfo 1-0 de Honduras sobre Jamaica en Kingston y participó durante 68 minutos antes de recibir una expulsión que posteriormente fue anulada por Concacaf. La decisión dejó al atacante habilitado para volver a enfrentarse a los Reggae Boyz.

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