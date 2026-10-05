Karim López supera su primera prueba como novato: conquistar al público de Memphis

Karim López, Cameron Boozer y Carson Cooper animaron la práctica abierta de Memphis con un duelo de baile.

Karim López bailó ante la afición | JUSTIN FORD / GETTY IMAGES VIA AFP

Karim López todavía no disputa un partido oficial de NBA con Memphis, pero ya encontró una forma de conectar con la afición de los Grizzlies. El mexicano participó en el tradicional duelo de baile para novatos durante la práctica abierta del equipo y dejó una de las escenas más comentadas de la jornada en el FedExForum.

El alero sonorense salió a la cancha con soltura y se sumó al ambiente que preparó Memphis para presentar a su plantel antes del arranque de la pretemporada 2026-27. Su baile frente a los aficionados mostró otra faceta de López, quien ahora busca ganarse un lugar dentro de la rotación del equipo.

Cameron boozer,Carson cooper e Karim Lopez na dancinha da pre temporada kkkkkkkkk



Carson parece um robo dançando Michael Jackson pqp…



Detalhe para Karim Lopez dançando ao som de POP SMOKE!!



Gangster e mexicano 🇲🇽 pic.twitter.com/GRliI2uBf2 — PRIMO DO JA 🍓 (@PRIMO_DO_JA) October 4, 2026

Para Karim, el evento representó una primera oportunidad para sentirse parte de Memphis fuera de los entrenamientos y para que los seguidores conocieran a uno de los jóvenes que llega con mayor proyección al roster.

¿Qué hizo Karim López en la práctica abierta de Memphis?

Karim López cumplió con una de las tradiciones que suelen enfrentar los novatos de los Grizzlies. El mexicano tuvo que bailar frente a los asistentes como parte del duelo de baile de rookies, una dinámica que el equipo realiza durante su práctica abierta anual.

López no desaprovechó el momento. Con movimientos improvisados y una actitud relajada, el jugador de 19 años respondió al reto ante una grada que siguió de cerca la presentación de los nuevos integrantes del plantel. El video de su participación circuló en redes sociales y puso el foco sobre el mexicano, quien inicia una etapa importante tras su llegada a la NBA.

El baile ayudó a acercar al jugador a una afición que busca identificar a las caras nuevas del proyecto. Memphis apostó por López en el Draft de 2026, una pieza joven con margen para crecer en las posiciones de alero.

La escena también confirmó que el mexicano ya empieza a adaptarse a la cultura del vestidor. En una liga donde los novatos suelen pasar por este tipo de rituales internos, López aceptó el reto sin complicaciones y se integró a una jornada diseñada para que el público vea al equipo con un tono más relajado.

¿Quiénes participaron en el duelo de baile de los Grizzlies?

Karim López no enfrentó el reto en solitario. Cameron Boozer y Carson Cooper también tuvieron que demostrar sus habilidades de baile durante la práctica abierta de los Grizzlies.

Cooper fue el primero en tomar la cancha. El pívot eligió “Beat It”, de Michael Jackson, para su presentación y realizó una imitación del cantante. López contó después que Cooper le dijo que practicó su rutina una hora al día antes del evento.

Boozer, seleccionado por Memphis con la tercera elección del Draft de 2026, también formó parte de la dinámica. El ala-pívot llega como una de las principales apuestas de la franquicia y compartió protagonismo con López y Cooper en una jornada que permitió a los aficionados ver de cerca a la nueva generación del equipo.

El concurso incluyó a otros jugadores del roster, entre ellos GG Jackson, Jaylen Wells, Cedric Coward y Cam Spencer. Sin embargo, los tres novatos concentraron buena parte de la atención por tratarse de nombres que empiezan a construir su vínculo con la ciudad y con la afición de Memphis.

¿Qué pasó en la práctica abierta de los Memphis Grizzlies?

La práctica abierta ofreció a los seguidores de los Grizzlies un primer vistazo al plantel 2026-27 antes de los juegos de preparación. El evento se realizó el 4 de octubre en el FedExForum e incluyó ejercicios de tiro, retos de habilidades, competencias internas y momentos de interacción directa con los asistentes.

López llega a esta etapa con el objetivo de acelerar su adaptación al baloncesto estadounidense. Memphis adquirió sus derechos tras la selección número 21 del Draft de 2026, lo que convirtió al sonorense en el primer jugador nacido en México elegido en la primera ronda.

El siguiente paso para Karim será trasladar esa cercanía con la afición a la cancha. La pretemporada ofrece una ventana para mostrar su físico, versatilidad y energía, mientras Memphis define los roles con los que enfrentará una nueva campaña.

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