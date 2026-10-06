¿Cuándo regresa la Champions League? Los partidazos que trae la Jornada 2

La Champions League regresa tras la pausa FIFA con una jornada de duelos de máximo nivel

La Champions League regresa tras el parón FIFA | FRANCK FIFE / AFP



Tras la ventana FIFA de octubre, la Champions League volverá a tomar protagonismo con la Jornada 2 de la fase liga, una fecha que reunirá varios partidos de alto nivel entre equipos con aspiraciones europeas. El calendario marca el regreso para el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, con encuentros que tendrán impacto temprano en la tabla de 36 clubes.

La pausa internacional deja a los equipos con poco margen para recuperar futbolistas, ajustar cargas y preparar una nueva noche continental. Para los clubes españoles, ingleses, italianos y franceses, este tramo del calendario exigirá respuestas rápidas ante rivales de peso y con plantillas acostumbradas a competir en escenarios grandes.

La cartelera tiene varios duelos que llaman la atención, aunque tres sobresalen tanto por historia como por el nivel de sus protagonistas. Atlético de Madrid recibirá al Manchester United en el Metropolitano, Roma abrirá las puertas del Olímpico para el Real Madrid y Manchester City enfrentará al PSG en un cruce entre dos de los proyectos de mayor peso en el fútbol europeo.

¿Cuándo vuelve la Champions League tras la fecha FIFA?

La Champions League regresará el martes 13 de octubre de 2026 con nueve partidos de la segunda jornada. La jornada continuará el miércoles 14 de octubre con otros nueve encuentros, entre ellos Roma vs. Real Madrid y Manchester City vs. PSG. La UEFA mantendrá el formato de fase liga, por lo que cada punto puede marcar diferencias en la pelea por avanzar de forma directa o asegurar un lugar en los playoffs.

La agenda ofrece partidos para seguir desde Estados Unidos durante la tarde. Los duelos principales arrancarán a las 3:00 p.m. del Este, horario de Miami, Nueva York y Washington D. C.; a las 2:00 p.m. del Centro, en ciudades como Chicago, Dallas y Houston; a las 12:00 p.m. del Pacífico, para Los Ángeles, Las Vegas y Seattle.

El regreso europeo llega después de varios días de actividad internacional. Eso pondrá bajo la lupa el estado físico de los jugadores que viajaron con sus selecciones, sobre todo en plantillas con figuras sudamericanas, europeas y africanas que enfrentarán trayectos largos antes de volver a sus clubes.

¿Cuándo es el partido de Atlético de Madrid vs. Manchester United?

El Atlético de Madrid vs. Manchester United se jugará el martes 13 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano. El inicio está previsto para las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT y 12:00 p.m. PT en Estados Unidos.

El partido pondrá frente a frente a dos clubes con tradición europea y una exigencia alta desde el inicio de la fase liga. El Atlético buscará sacar ventaja en casa, con un estadio que suele marcar diferencia en este tipo de noches, mientras que el United llegará ante un rival de peso tras golear con facilidad al Sabah Baku en la primera fecha.

Un dato no menor es que ambos equipos aportan una cantidad importante de jugadores a sus selecciones, por lo que Diego Simeone y Michael Carrick tendrán que medir bien el desgaste de sus figuras. La gestión física será tan relevante como el plan táctico que promete ser de los mejores de la jornada

¿Cuándo juega el Real Madrid ante la Roma en la Champions League?

El Roma vs. Real Madrid abrirá la jornada del miércoles 14 de octubre a las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT y 12:00 p.m. PT. El encuentro se disputará en el Stadio Olimpico, una sede con fuerte tradición internacional que pondrá al Madrid ante una prueba exigente como visitante.

El Real Madrid llega con la presión de no atravesar su mejor momento al jugar fuera del Bernabeu pues acumula 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. La Roma, por su parte, necesita sumar de a tres si quiere mantenerse en la parte alta de la tabla pues su empate 1-1 ante el Fenerbahce en la jornada 1 lo deja con poco margen de maniobra.

¿Cuándo juega el PSG ante Manchester City en la Champions League?

Manchester City y PSG medirán fuerzas en un partido que puede tener efecto directo en la clasificación de la fase liga. El equipo inglés, que disputará el encuentro como local en el Etihad Stadium, buscará dejar a un lado la polémica tras su sanción en la Premier League por presuntos manejos financieros irregulares

Del otro lado estará un PSG que cuenta con una plantilla profunda y acostumbrada a disputar noches de alta exigencia europea. El enfrentamiento más reciente entre ambos fue precisamente en la fase de liga de la Champions de la temporada pasada en la que los franceses ganaron con marcador de 4-2. Sin embargo, la gran incógnita, al igual que en en el resto de los partidos, será el estado físico de los jugadores que vienen de viajar muchos kilómetros y ver minutos con sus selecciones.

El partido se disputará el miércoles 14 de octubre, en el Etihad Stadium. Está previsto que el juego entre el Manchester City vs. PSG inicie a las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, y 12:00 p.m. PT,.

Esta jornada empezará a marcar diferencias entre los equipos que se mantienen en la parte alta de la tabla y aquellos que necesitan recuperar terreno. Una victoria dará margen para afrontar las próximas fechas, mientras que una derrota elevará la presión por sumar puntos. Con buena parte del calendario aún por delante, cada resultado contará en la pelea por avanzar de forma directa a la siguiente fase.

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