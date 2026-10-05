Jackson Chourio: de prospecto generacional a héroe de los Brewers en los playoffs

El venezolano convirtió su talento en números, consolidó su lugar en Milwaukee y respondió ante San Diego en la Serie Divisional.

Chourio dio la victoria a Brewers | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

Jackson Chourio ya no carga solo con la etiqueta de prospecto generacional. A sus 22 años, el venezolano se consolidó como una de las piezas más completas de los Milwaukee Brewers y como un bate capaz de responder en los turnos de mayor exigencia.

El jardinero llegó a Grandes Ligas con una proyección enorme por sus herramientas atléticas, pero su evolución no ha dependido únicamente de velocidad, poder o defensa. Chourio ha sabido su enfoque en el plato, lo que se ha traducido en mayor control de la zona y convirtió su talento natural en producción constante para Milwaukee.

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The Brewers walk it off to take a 2-0 lead in the NLDS! pic.twitter.com/muBNJw1YKw — MLB (@MLB) October 5, 2026

Su hit de dos carreras ante los San Diego Padres, que dejó en el terreno a los rivales en el Juego 2 de la Serie Divisional, resume el punto actual de su carrera. No fue un destello aislado. Fue la respuesta de un jugador que ya entiende el ritmo de octubre y que asumió responsabilidades dentro de un equipo con aspiraciones reales.

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¿Cómo pasó Jackson Chourio de prospecto a figura de los Brewers?

Milwaukee detectó muy pronto el potencial de Chourio. El venezolano firmó con la organización en 2021 y avanzó con rapidez por las ligas menores gracias a un perfil poco común para su edad. Mostró contacto, velocidad, poder en desarrollo y condiciones para defender el jardín central.

Antes de su estreno en MLB, los reportes lo ubicaban entre los mejores prospectos de todo el béisbol. En 2023, entre Clase A Alta y Doble-A, bateó para .282, conectó 22 jonrones, robó 43 bases e impulsó 91 carreras. Ese rendimiento confirmó que Milwaukee contaba con un jugador capaz de generar impacto en varias áreas del juego.

Chourio debutó en Grandes Ligas el 29 de marzo de 2024, con apenas 20 años. Desde entonces, evitó vivir de la expectativa. En su primer año conectó 21 cuadrangulares, robó 22 bases, bateó para .275 y registró un OPS de .791 en 148 partidos. Sus números llamaron la atención, pero sus ajustes ante los lanzadores rivales también marcaron diferencias.

En 2025 sostuvo el nivel con 21 jonrones y 21 bases robadas. En 2026 dio otro paso adelante y confirmó su crecimiento ofensivo. Cerró la fase regular con .291 de promedio, 25 jonrones, 75 carreras impulsadas, 23 robos y .838 de OPS. También anotó 96 carreras, una cifra que refleja su peso constante dentro de la alineación de los Brewers.

¿Cuáles son los números de Jackson Chourio en MLB?

Los números de Chourio desde su llegada a Milwaukee respaldan el entusiasmo que generó como prospecto. En sus primeras tres temporadas de MLB acumuló 445 hits, 67 jonrones, 66 bases robadas, promedio de .278 y OPS de .799. Para un jugador que debutó a los 20 años, esa combinación de consistencia y producción resulta especialmente valiosa.

Chourio fortaleció su juego en varias direcciones. No depende de una sola herramienta. Es capaz de sacar la pelota con mucha facilidad, cuenta con velocidad para robar bases y tiene un promedio al bate que obliga a los pitchers a elegir muy bien sus lanzamientos.

En 2026 elevó la calidad de su contacto. Registró una velocidad promedio de salida de 91.6 mph, una tasa de contacto fuerte de 47 por ciento y un porcentaje de barriles de 12.3 por ciento. Esos indicadores explican su crecimiento en poder y el aumento de su OPS.

Chourio también produce en postemporada. Tiene promedio vitalicio de .327, cinco jonrones, 15 impulsadas y OPS de 1.030 en 52 turnos de carrera durante los playoffs. La muestra todavía es corta, pero confirma que mantiene su agresividad y capacidad de respuesta en los escenarios de mayor presión.

¿Qué contrato tiene Jackson Chourio con los Milwaukee Brewers?

Los Brewers tomaron una decisión poco habitual en diciembre de 2023, cuando Chourio todavía no tenía un solo turno en Grandes Ligas. El equipo le ofreció un contrato de ocho años y $82 millones de dólares, el mayor acuerdo garantizado para un jugador sin experiencia previa en MLB al momento de la firma.

El pacto cubre sus años de control contractual y le permite a Milwaukee conservar margen frente a una posible subida de valor en el mercado. El acuerdo incluye opciones del club para 2032 y 2033 por $25 millones de dólares cada una. Los incentivos y las cláusulas de escalamiento pueden elevar el valor total hasta 142.5 millones de dólares durante 10 temporadas.

Milwaukee aseguró estabilidad con una de sus principales figuras. Chourio aceptó una apuesta temprana que hoy encuentra respaldo en su rendimiento. El jardinero transformó la proyección en resultados y ya integra el núcleo competitivo de la franquicia.

Jackson Chourio dejó atrás la condición de promesa que lo acompañó desde las ligas menores y hoy representa una realidad para Milwaukee, con talento, números y respuestas concretas en los momentos que definen una postemporada.

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