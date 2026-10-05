“El último tango”: el futuro de Argentina y lo que Messi aún tiene por hacer en Miami

La Albiceleste deberá reinventarse sin su capitán, mientras el argentino afronta en la MLS una etapa decisiva con Inter Miami

Messi tiene aún camino que recorrer con Miami / Andy Lyons / Getty Images via AFP

Lionel Messi cerrará este martes 6 de octubre una de las etapas más trascendentes de su carrera. En el Monumental, frente a Benín, la Selección Argentina despedirá oficialmente a su capitán en un partido que la AFA bautizó como “El último tango”. Pero mientras Buenos Aires se prepara para decirle adiós al futbolista que cambió para siempre la historia reciente de la Albiceleste, en Estados Unidos comienza a tomar forma otra pregunta: ¿qué puede hacer Messi en los últimos años de su carrera con Inter Miami?

La despedida internacional representa el punto final de un recorrido de más de dos décadas. Messi se marcha después de conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de disputar el Mundial de 2026. Su historia con Argentina pasó de las dudas y las finales perdidas a una era de títulos que convirtió al rosarino en el gran símbolo de la selección.

Ahora, Lionel Scaloni deberá afrontar una transición que no admite atajos. Argentina perderá al futbolista que durante años concentró la creación, el desequilibrio, la definición y buena parte del liderazgo emocional del equipo. El reto no consiste en encontrar “al nuevo Messi”, una tarea imposible, sino en repartir esas responsabilidades entre varios jugadores y conservar una identidad que se hizo competitiva precisamente durante su ciclo.

La Albiceleste no partirá desde cero. La generación que creció junto a Messi conoce la presión de jugar finales, levantar trofeos y competir contra las mejores selecciones del mundo. El próximo paso será convertir esa experiencia en una estructura capaz de funcionar sin depender de una figura que resolvía partidos con una jugada.

Inter Miami aparece como el último gran desafío

Mientras Argentina mira hacia adelante, Messi todavía tiene asuntos pendientes en Miami. El argentino mantiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028, por lo que su despedida de la selección no significa el final de su carrera. En la MLS aún existe una oportunidad para construir un último capítulo deportivo con una dimensión comparable al impacto que tuvo su llegada a Estados Unidos.

La misión más evidente es conquistar la MLS Cup. Inter Miami ya consiguió convertir a Messi en uno de los grandes motores de atención de la liga, pero el campeonato estadounidense sigue siendo una cuenta pendiente para el proyecto. Ganarlo permitiría que su paso por Florida no quedara asociado únicamente a la revolución comercial y mediática que provocó desde su llegada.

También está la Leagues Cup de 2027, una competencia que conecta directamente a los dos grandes mercados futbolísticos de Norteamérica: la MLS y la Liga MX. Para el público latino que sigue a Messi desde Estados Unidos, estos encuentros tienen un atractivo especial porque colocan al argentino frente a clubes y jugadores con enorme arraigo entre las comunidades hispanas.

La Concacaf Champions Cup representa un desafío todavía mayor. Ganarla significaría llevar a Inter Miami a la cima del fútbol de clubes de la región y demostrar que el proyecto puede trascender el fenómeno Messi. Para el argentino, además, sería otra oportunidad de dejar su sello en una competición internacional antes de cerrar definitivamente su carrera.

Pero su legado en Miami no se medirá solamente por los trofeos. Su llegada modificó la percepción internacional de Inter Miami, elevó la visibilidad de la MLS y convirtió al club del sur de Florida en uno de los equipos más reconocibles del fútbol mundial. Para una liga que busca consolidarse entre las grandes competencias, ese efecto puede ser tan importante como cualquier título.

El legado que Messi puede dejar en Miami

Por eso, los últimos años de Messi también plantean una tarea menos visible: ayudar a que Inter Miami pueda sostenerse como potencia cuando él ya no esté. La construcción de una cultura ganadora, el desarrollo de nuevos referentes y la consolidación de una afición que no dependa exclusivamente de su presencia serán parte de la verdadera prueba para el club.

“El último tango” marcará una despedida histórica en Buenos Aires, pero no necesariamente el adiós definitivo de Messi. Argentina tendrá que aprender a competir sin su capitán, mientras en Estados Unidos, ‘La Pulga’ todavía dispone de tiempo para perseguir títulos, ampliar su legado y transformar a Inter Miami en algo más grande que el equipo que alguna vez fichó al mejor jugador de su generación.

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