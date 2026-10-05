El impacto de la lesión del Chucky Lozano en los planes del LA Galaxy

La lesión muscular del mexicano llega en el peor momento para el Galaxy, que pelea por los playoffs y pierde a su principal referente ofensivo

LA Galaxy pierde al Chucky Lozano por lesión | O. Ramirez | Getty Images vía AFP

La lesión de Hirving ‘Chucky’ Lozano que le impidió participar en el Estados Unidos vs México del fin de semana, encendió las alarmas en el LA Galaxy justo cuando el club angelino enfrenta la recta final de la temporada 2026 de la MLS.

De acuerdo con la información publicada por la Selección Mexicana, el jugador del Galaxy sufrió una lesión miotendinosa en el bíceps femoral izquierdo durante un entrenamiento con en Glendale, Arizona, y tuvo que abandonar la concentración del Tri luego del partido contra Perú que terminó empatado 1-1 en el que no tuvo minutos y antes de medirse ante el Team USA.

Su regreso a Carson cambia los planes deportivos de Greg Vanney y deja al Galaxy sin una de sus principales armas ofensivas para un calendario decisivo.

La gravedad del contratiempo sufrido con el Tri

El problema para Lozano no es solamente perderse el resto de la gira de partidos de la fecha FIFA con México en la que buscaba aportar su experiencia y calidad al nuevo ciclo mexicano rumbo al 2030.

La zona afectada corresponde a la unión entre el músculo y el tendón del bíceps femoral, una región sometida a mucha tensión durante los sprints, las frenadas y los cambios de dirección, movimientos habituales en el juego del extremo.

Se estima que la recuperación de Lozano lleve de seis a ocho semanas para una lesión miotendinosa de este tipo, aunque el proceso depende de la evolución médica y de la respuesta del futbolista a las cargas.

Además, el historial reciente del mexicano obliga a manejar el regreso con especial cuidado: en 2025 sufrió una lesión de segundo grado en el bíceps femoral derecho y en 2026 ya había tenido otro problema en los isquiotibiales izquierdos.

El momento tampoco ayuda. El Galaxy llega a la parte decisiva de la campaña con 36 puntos y ocupa el noveno puesto del Oeste, el último que entrega acceso a la ronda de Wild Card. Por debajo, varios equipos están a una distancia corta.

Cuándo se prevé el regreso del ‘Chucky’ en la MLS

Aquí aparece el gran problema para Los Ángeles. Con un proceso de seis a ocho semanas, Lozano quedaría prácticamente descartado para el cierre de la temporada regular. El calendario contempla partidos ante St. Louis City, Portland Timbers, San Diego FC, LAFC y Austin FC entre el 11 y el 31 de octubre.

Dadas las circunstancias, se espera que la reaparición de Lozano sea posible únicamente si el Galaxy consigue avanzar en los playoffs.

La fase de readaptación se extendería hasta mediados de noviembre y la alta competitiva podría llegar entre el 16 y el 30 de ese mes. Por ello, una vuelta a finales de noviembre o principios de diciembre sería viable solo en caso de que el equipo alcance las últimas rondas de la MLS Cup.

Riesgos de sumar minutos en Fecha FIFA

La lesión también vuelve a poner sobre la mesa un viejo problema de la MLS: el calendario internacional no siempre se detiene al mismo ritmo que las competencias europeas. Lozano viajó con México, disputó 63 minutos ante Colombia y posteriormente se lesionó durante un entrenamiento en Arizona, sin siquiera participar ante Estados Unidos.

Para el Galaxy, el costo es doble. Deportivamente pierde desborde y profundidad; comercialmente, deja de contar con una figura de enorme atractivo para la afición mexicana del sur de California.

Partidos como el duelo ante San Diego FC y El Tráfico frente a LAFC pierden también uno de sus principales focos mediáticos.

Ahora Vanney tendrá que repartir esa responsabilidad entre Joseph Paintsil y Robert Taylor. Ninguno reproduce exactamente lo que aporta Lozano, por lo que el desafío será colectivo: mantener vivo el objetivo de playoffs mientras el ‘Chucky’ completa una recuperación sin prisas que le permita volver en condiciones competitivas.

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