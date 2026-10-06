El puertorriqueño Yaxel Lendeborg va por su segunda prueba en la NBA ante los Lakers

El novato busca responder a la exigencia de Steve Kerr y demostrar que puede ganar un papel importante en Golden State

Lendeborg debe sumarse al ataque con Warriors /Jay Metzger / Getty Images via AFP

El puertorriqueño Yaxel Lendeborg tendrá este martes 6 de octubre su segunda prueba con los Golden State Warriors en la pretemporada de la NBA, y el rival será nada menos que Los Angeles Lakers. El duelo en el Chase Center representa una nueva oportunidad para que el novato muestre por qué Golden State confía en él y, sobre todo, responda a una de las principales exigencias de Steve Kerr: ser más agresivo en ataque.

Lendeborg debutó el domingo ante Los Angeles Clippers en Honolulu como titular y, aunque apenas anotó cuatro puntos, tuvo una actuación que mostró varias de las cualidades que podrían convertirlo en una pieza útil para los Warriors. En 19 minutos, terminó con nueve rebotes, tres asistencias y un bloqueo, además de sus cuatro unidades.

Kerr quiere verlo atacar más

El principal aspecto que deberá corregir ante los Lakers será su producción ofensiva. Lendeborg encestó solamente uno de sus seis tiros de campo frente a los Clippers, incluido un triple en tres intentos, y convirtió uno de dos tiros libres.

Kerr pide que el puertorriqueño aproveche más las oportunidades para buscar el aro y no se limite a contribuir como pasador o reboteador. La pretemporada será precisamente el escenario para que el Lendeborg gane confianza y encuentre el equilibrio entre su juego colectivo y una mayor iniciativa individual.

La segunda prueba también permitirá observar qué ocurre cuando el boricua tiene oportunidades de asumir más responsabilidad con el balón. Golden State necesita comprobar si su versatilidad puede trasladarse a distintos momentos de los partidos, especialmente cuando algunas de sus principales figuras estén fuera de la duela.

Lendeborg ya sabe lo que es enfrentar a los Lakers

El rival de este martes no es desconocido para el joven puertorriqueño. Durante la Liga de Verano, Lendeborg tuvo dos actuaciones destacadas frente a los Lakers que ayudaron a mostrar su potencial antes de dar el salto al primer equipo.

En su primer enfrentamiento, terminó con 19 puntos, cinco rebotes y seis asistencias, además de encestar sus seis tiros de campo y cuatro triples. Posteriormente, en Las Vegas, aportó 15 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias, un robo y dos bloqueos en una victoria de Golden State por 92-88. Ahora el escenario es diferente. La Liga de Verano sirvió como una primera ventana para evaluar su adaptación al baloncesto profesional, mientras que la pretemporada le permite competir por minutos dentro de una rotación de NBA.

Cómo ver Lakers vs. Warriors de pretemporada de la NBA en EE.UU.

Fecha: martes 6 de octubre de 2026

martes 6 de octubre de 2026 Sede: Chase Center, San Francisco

Chase Center, San Francisco Hora: 10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT

10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT Televisión: NBA TV

NBA TV Streaming: NBA League Pass aparece entre las opciones anunciadas, aunque la disponibilidad puede variar según la ubicación y las restricciones regionales

El reto de ganarse un lugar

Los Warriors seleccionaron a Lendeborg con la elección número 11 del Draft de 2026, después de que el puertorriqueño cerrara su etapa universitaria como campeón nacional. Su capacidad para aportar en varias áreas es uno de los elementos que Golden State busca aprovechar.

Su titularidad ante los Clippers fue una señal importante, pero eso no significa que tenga asegurado un puesto en el quinteto inicial al lado de Stephen Curry cuando comience la temporada regular. Cada partido de preparación será una oportunidad para demostrar que puede mantenerse en cancha y aportar incluso cuando su tiro no esté funcionando.

Frente a los Lakers, la mirada estará puesta menos en una cantidad específica de puntos y más en su respuesta a la exigencia de Kerr. Si Lendeborg mantiene su intensidad en los rebotes, continúa generando juego y se muestra más decidido para atacar, habrá dado un paso importante en su proceso de adaptación a la NBA.

Te puede interesar: