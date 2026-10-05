Rafael Márquez sigue en la búsqueda de su lateral derecho para el Tri

El técnico mexicano probó tres perfiles distintos en tres partidos y el experimento dejó claro qué necesita México en esa posición

Israel Reyes fue utilizado como lateral derecho | J. Sabau | Getty Images vía AFP

La Selección Mexicana ahora bajo el mando de Rafael Márquez tiene una asignatura pendiente rumbo al ciclo de 2030: encontrar un lateral derecho que pueda responder tanto con el balón como en defensa.

En sus primeros tres partidos, el entrenador utilizó a Jorge Sánchez, Jeremy Márquez e Israel Reyes, tres futbolistas con características muy diferentes en esta primera fecha FIFA después del Mundial con el nuevo formato.

El experimento en el carril derecho de México

La primera prueba fue Jorge Sánchez en el duelo en que México empató 1-1 con Colombia en el debut oficial de Márquez en el banquillo. Su perfil fue el más tradicional: un lateral profundo, con potencia física, velocidad para recorrer la banda y experiencia internacional.

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Contra Perú, en el partido que también terminó con cartones parejos, llegó una apuesta mucho más arriesgada. Jeremy Márquez, mediocampista de Cruz Azul, que fue utilizado como lateral interiorizado, una posición que no desconoce por jugar así con su club en los duelos más recientes de Liga MX, aunque con la Máquina lo hace en una línea 5.

La idea tenía lógica desde la posesión: su técnica permitió asociarse con los volantes, participar en la construcción y encontrar pases entre líneas.

Para el duelo ante Estados Unidos, Márquez buscó proteger el sector con Israel Reyes. El defensor del América ofreció mayor fortaleza en el juego aéreo, concentración en las marcas y una salida prudente.

Las virtudes y áreas de oportunidad de cada candidato

El ‘casting’ que realiza Márquez deja tres fotografías muy distintas. Jorge Sánchez aporta experiencia, velocidad y capacidad para competir físicamente, pero necesita mejorar la vigilancia del segundo poste.

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Jeremy Márquez ofrece algo que encaja con la idea de posesión de Rafa: calidad para asociarse e intervenir por dentro, aunque todavía debe trabajar en los fundamentos defensivos necesarios para sostener la posición.

Israel Reyes, en cambio, representa la seguridad al tener la alternativa de jugar también como defensa central. Su presencia permite reforzar la línea defensiva y competir mejor en el juego aéreo, pero sacrifica velocidad, profundidad y capacidad para atacar desde la banda.

¿Qué perfil necesita realmente la zaga mexicana?

El sistema de Rafael Márquez pide un lateral moderno, capaz de abrirse cuando el equipo necesite amplitud, pero también de cerrarse como tercer central o convertirse en una pieza interior durante la construcción.

Eso exige técnica, velocidad de recuperación, disciplina posicional y capacidad para defender a campo abierto.

Ahí aparece Rodrigo Huescas como una alternativa especialmente interesante. El canterano celeste cuenta con el perfil con mayor compatibilidad con la filosofía de Márquez: tiene formación ofensiva, experiencia como lateral en Dinamarca donde ya tuvo participación luego de recuperarse de su lesión y puede participar por dentro sin perder capacidad para desbordar.

La urgencia de Rafa, por tanto, no consiste solamente en encontrar un nombre para llenar una posición. Necesita encontrar al futbolista que haga funcionar todo el mecanismo. Mientras eso sucede, el carril derecho seguirá siendo uno de los principales interrogantes del nuevo Tri.

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