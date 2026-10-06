Salir jugando a cualquier precio: cuando la moda europea se convierte en error en el fútbol latino

La obsesión por iniciar cada jugada desde el fondo ha convertido una herramienta táctica en una obligación que no encaja en el fútbol latino

Una moda europea golpea al fútbol latino | C. Coduto | Getty Images vía AFP

La reciente fecha FIFA que detuvo a las principales ligas del mundo, ha dejado ver que el salir jugando desde la portería se convirtió en una de las grandes tendencias del fútbol moderno, pero su aplicación automática está generando un problema en varios equipos latinoamericanos.

Lo que nació como una herramienta para atraer la presión y encontrar espacios se transformó, en algunos casos, en una obligación que lleva a defensores y porteros a asumir riesgos innecesarios. Tal y como ocurrió en el partido entre Estados Unidos y México en el que dos salidas fallidas con el balón se convirtieron en goles para el Team USA.

En la Liga MX, uno de los casos más recientes donde una mala salida desde atrás se convirtió en un gol en contra fue en el Guadalajara 0-2 Querétaro en donde incluso Gabriel Milito salió en defensa de Luis Romo, el jugador de Chivas involucrado en la jugada.

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El debate no consiste en rechazar la salida corta, sino en entender que saber cuándo jugar y cuándo despejar también es una virtud técnica.

Cómo el ‘salir jugando’ pasó de variante a obligación

La construcción desde el fondo no nació precisamente con el fútbol europeo contemporáneo. En México, por ejemplo, la llamada salida lavolpiana ya proponía utilizar al mediocentro entre los centrales para generar superioridad ante la presión rival.

Después, el modelo de posición de Pep Guardiola llevó esa idea a otro nivel y convirtió la salida asociada en una herramienta fundamental para controlar los partidos.

El problema apareció cuando el concepto dejó de entenderse como una alternativa táctica y comenzó a enseñarse como una especie de requisito de modernidad. La modificación de la Regla 16 en 2019, que permitió recibir dentro del área durante los saques de meta, facilitó todavía más este comportamiento y también permitió que los rivales adelantaran su presión.

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En América Latina, sin embargo, las condiciones son diferentes. Hay campos irregulares, temperaturas extremas, altitud y presiones defensivas mucho más físicas. Un pase corto ejecutado bajo esas circunstancias no tiene el mismo margen de seguridad que en un entorno perfectamente controlado.

Errores defensivos que cuestan puntos y eliminaciones

La historia reciente ofrece ejemplos difíciles de ignorar. En la final del Mundial de Clubes de 2023, Fluminense intentó construir desde atrás ante el Manchester City y un pase interior de Marcelo terminó interceptado por Nathan Aké. La jugada desembocó en el primer gol del partido y anticipó una derrota por 4-0.

River Plate vivió una situación distinta, pero con una enseñanza similar en la final de la Libertadores 2019. Con ventaja sobre Flamengo y en los minutos finales, Lucas Pratto optó por asociarse en lugar de despejar. La pérdida permitió el empate y abrió el camino para la remontada brasileña.

Casos de Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo en los que las dudas entre jugar corto o rechazar terminaron convirtiéndose en goles o eliminaciones. No significa que todos los equipos deban abandonar la salida limpia; significa que el contexto debe pesar más que la moda.

El arte de reventarla a tiempo

Existe una palabra que perdió prestigio en algunos sectores del fútbol moderno: despeje. Sin embargo, rechazar la pelota cuando el peligro es inminente puede ser una decisión de enorme inteligencia.

Un despeje largo aleja inmediatamente el balón de la portería, permite que el equipo recupere posiciones y obliga al rival a iniciar nuevamente su ataque. No es renunciar al fútbol; es administrar el riesgo.

La verdadera evolución defensiva no consiste en jugar siempre corto ni en reventar cada balón. Consiste en leer la jugada. Si el defensor está perfilado, tiene una línea de pase limpia y el equipo puede progresar, salir jugando tiene sentido.

Pero si el zaguero está de espaldas, bajo presión y con un atacante encima, despejar hacia la banda puede ser la decisión más sofisticada.

En el fútbol latinoamericano, recuperar esa capacidad de elegir podría ser más importante que seguir copiando modelos ajenos. La modernidad no está en jugar siempre igual, sino en saber qué necesita cada partido.

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