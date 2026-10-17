Sebastian Fundora, el campeón de 1.97 m que desafía las leyes del peso superwelter

El boxeador construyó una identidad propia en el boxeo y comparte con su hermana Gabriela una historia familiar ligada al deporte, con raíces cubanas y mexicanas.

Sebastian Fundora | Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)

Sebastian Fundora no encaja en la imagen tradicional de un boxeador de las 154 libras. Con 1.97 metros de estatura y un alcance de 2.03 metros, el estadounidense tiene una ventaja física que podría llevarlo a mantener a sus rivales a distancia. Sin embargo, buena parte de su identidad sobre el ring se construyó haciendo lo contrario: acercarse, intercambiar golpes y llevar la pelea a terrenos donde su tamaño parece ofrecer una ventaja menos evidente.

Ese estilo le ha dado el apodo de “La Torre Infernal” y lo convirtió en uno de los nombres más reconocibles de la división superwélter. Fundora llega a su siguiente compromiso como campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con un récord de 24 victorias, una derrota y un empate, además de 16 triunfos por nocaut.

Este sábado 17 de octubre, Fundora defenderá su cinturón frente al invicto Ermal Hadribeaj en The Chelsea, dentro de The Cosmopolitan de Las Vegas. Más allá de la pelea, la historia del campeón permite entender cómo una característica física poco común, una familia vinculada al boxeo y una manera particular de combatir se combinaron para construir su carrera.

MÁS INFORMACIÓN: Jugador universitario de Oklahoma muere a los 21 años tras sufrir una lesión cerebral durante un partido

Sebastian Fundora, mucho más que un boxeador alto

En el boxeo, la estatura suele asociarse con una estrategia clara: aprovechar el alcance, controlar la distancia con el jab y evitar que el rival encuentre espacios para golpear en corto. Fundora tiene las condiciones físicas para seguir ese libreto, pero su estilo se ha desarrollado de otra manera.

Con 1.97 metros, puede parecer un peso mediano o incluso un peleador de una categoría superior. Sin embargo, compite en las 154 libras, donde su altura lo distingue de buena parte de sus oponentes. En lugar de limitarse a utilizar esa ventaja para mantenerlos lejos, Fundora suele aceptar intercambios a corta distancia y presionar con combinaciones.

Esa decisión implica riesgos. Entrar en la zona de golpeo del rival puede exponerlo a impactos que un boxeador más alto intentaría evitar. Pero también le permite aprovechar su volumen de golpes, su capacidad para sostener el ritmo y la incomodidad que provoca su presencia física.

Su identidad no se explica únicamente por sus dimensiones. Fundora ha desarrollado un estilo reconocible porque utiliza su tamaño de una manera poco convencional: no siempre busca que el rival tenga dificultades para alcanzarlo; también está dispuesto a acercarse y convertir la pelea en un intercambio.

Una familia que convirtió el boxeo en una forma de vida

El boxeo ocupa un lugar central en la historia familiar de Fundora. Su padre, Freddy, nacido en Cuba, ha sido una figura importante en su formación y en su entorno deportivo. Su familia también tiene vínculos con México, una conexión que forma parte de la identidad del campeón estadounidense.

El deporte no se limita a la trayectoria de Sebastian. Su hermana Gabriela también construyó una carrera de alto nivel y se convirtió en una de las figuras más importantes del boxeo femenil. Esa cercanía con el ring permite observar el boxeo no solamente como una profesión individual, sino como una actividad que ha atravesado distintas etapas de la vida familiar.

En el caso de Sebastian, el entorno familiar ha acompañado su desarrollo como peleador y la construcción de su estilo. Su carrera se ha formado entre la preparación cotidiana, el trabajo técnico y la experiencia acumulada en combates de exigencia creciente.

La historia de Fundora también ayuda a explicar por qué su identidad no se reduce a su altura. Detrás de “La Torre Infernal” hay un boxeador que ha tenido que convertir una condición física extraordinaria en una herramienta competitiva dentro de una división en la que cada error puede cambiar el resultado.

Gabriela y Sebastian, dos hermanos en la cima del boxeo

La trayectoria de Gabriela Fundora ofrece otro capítulo relevante para entender el lugar del boxeo en la familia. Mientras Sebastian compite en la división superwélter, ella se ha consolidado en el peso mosca y ha alcanzado la condición de campeona indiscutida, con los cuatro principales cinturones de la categoría.

En marzo de 2026, Gabriela retuvo sus títulos al derrotar por nocaut técnico en el sexto asalto a Viviana Ruiz. El resultado confirmó su posición entre las figuras destacadas del boxeo femenil y añadió otro logro importante a una historia familiar que ya estaba marcada por la carrera de su hermano.

Sus caminos deportivos son distintos, pero comparten una misma plataforma: ambos han construido su nombre dentro del boxeo profesional de Estados Unidos y han convertido el apellido Fundora en una referencia para los aficionados.

La presencia de dos hermanos en la élite también amplía la conversación sobre el deporte más allá de un solo combate. El éxito de Sebastian y Gabriela permite observar cómo una familia puede desarrollar carreras de alto rendimiento en diferentes divisiones y categorías, con desafíos y objetivos propios.

De la conquista del campeonato a una nueva defensa

Fundora alcanzó la cima de la división superwélter el 30 de marzo de 2024, cuando derrotó a Tim Tszyu y conquistó el campeonato mundial del CMB. Aquella victoria marcó un punto de inflexión en su carrera y lo colocó entre los principales nombres de las 154 libras.

Después de conquistar el título, tuvo que demostrar que podía sostenerse en la cima frente a rivales con estilos distintos. Defendió el cinturón ante Chordale Booker, volvió a enfrentarse a Tszyu en la revancha y derrotó a Keith Thurman el 28 de marzo de 2026.

La victoria sobre Thurman llegó por nocaut técnico y representó una prueba importante frente a un rival con experiencia en las grandes peleas. Ahora, ante Hadribeaj, Sebastian afronta la cuarta defensa de su título del CMB.

Cada combate plantea una pregunta distinta para el campeón: cómo administrar su físico, cómo responder a los ajustes del rival y cómo mantener la presión sin dejar espacios que puedan ser aprovechados. Su estatura seguirá siendo una de sus características más visibles, pero la defensa del campeonato depende de mucho más que esa ventaja.

Ermal Hadribeaj, el invicto que busca su primer título mundial

Ermal Hadribeaj llegará a Las Vegas con una marca de 23 victorias, ninguna derrota y un empate, con ocho triunfos por nocaut. El peleador también es zurdo, como Fundora, y competirá por primera vez por un campeonato mundial.

La diferencia física entre ambos será uno de los elementos centrales del enfrentamiento. Hadribeaj mide aproximadamente 1.78 metros, casi 20 centímetros menos que el campeón, y tendrá que encontrar la manera de superar el alcance de Fundora sin quedar expuesto a sus combinaciones.

El invicto representa una credencial importante, pero no elimina las incógnitas que supone enfrentar a un campeón consolidado. Hadribeaj necesita convertir su movilidad, su lectura del combate y su capacidad para entrar y salir de la distancia en herramientas que le permitan neutralizar la ofensiva de Fundora.

Para el campeón, el desafío será impedir que su rival imponga un ritmo que lo obligue a perseguirlo durante largos tramos. Fundora suele sentirse cómodo cuando puede presionar y trabajar en corto; Hadribeaj tendrá que decidir cuándo mantenerse lejos y cuándo asumir el riesgo de acercarse.

La pelea enfrenta, por tanto, dos necesidades distintas: Fundora busca conservar el cinturón y reafirmar su posición en la división, mientras Hadribeaj tiene la oportunidad de transformar su récord invicto en su primer campeonato mundial.

La meta de Fundora: convertirse en campeón indiscutido

La defensa ante Hadribeaj forma parte de una etapa en la que Fundora puede mirar más allá de su cinturón del CMB. El objetivo de convertirse en campeón indiscutido de las 154 libras exige reunir los títulos de los principales organismos, un reto que depende tanto de sus resultados como de la posibilidad de concretar enfrentamientos con los otros campeones.

En ese escenario aparecen nombres como Jaron “Boots” Ennis y Josh Kelly, vinculados a la disputa por el liderazgo de la división. Una posible unificación permitiría medir a Fundora frente a otros de los principales exponentes del peso superwélter y acercarlo a una meta que va más allá de defender un solo título.

Antes de pensar en esos combates, sin embargo, debe superar a Hadribeaj. En el boxeo de campeonato, mirar demasiado lejos puede resultar costoso: una derrota cambiaría el panorama de la división y dejaría en pausa cualquier plan de unificación.

Fundora llega a esta defensa con una combinación poco habitual de dimensiones físicas, presión ofensiva y experiencia en peleas de alto nivel. La siguiente prueba será comprobar si puede mantener esa fórmula frente a un rival invicto que buscará aprovechar la oportunidad más importante de su carrera.

Cuándo y dónde ver a Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj en EE. UU.

La pelea por el campeonato superwélter del Consejo Mundial de Boxeo se disputará este sábado 17 de octubre de 2026 en The Chelsea, dentro de The Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada.

Datos del combate

Pelea: Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj.

Sebastian Fundora vs. Ermal Hadribeaj. Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Sede: The Chelsea, The Cosmopolitan, Las Vegas, Nevada.

The Chelsea, The Cosmopolitan, Las Vegas, Nevada. Título en disputa: campeonato superwélter del CMB.

campeonato superwélter del CMB. Transmisión en Estados Unidos: TNT, truTV y DAZN.

TNT, truTV y DAZN. Inicio anunciado de la cartelera: 8:00 p. m. ET, 7:00 p. m. CT, 6:00 p. m. MT y 5:00 p. m. PT.

El horario corresponde al inicio anunciado de la cartelera, no a la hora exacta de entrada al ring de Fundora y Hadribeaj. El momento de la pelea estelar dependerá de la duración de los combates previos.

Te puede interesar