Jugador universitario de Oklahoma muere a los 21 años tras sufrir una lesión cerebral durante un partido

El fútbol americano universitario se encuentra de luto tras el fallecimiento de un jugador de Southern Nazarene University

Ulrich sufrió una lesión cerebral traumática durante un partido | Shutterstock

Tyler Ulrich, jugador de fútbol americano colegial de Southern Nazarene University, murió este jueves 15 de octubre a los 21 años, cinco días después de sufrir una lesión durante un partido contra Ouachita Baptist University. El deportista permaneció en un hospital desde el encuentro del sábado 10 de octubre, que tuvo lugar en Arkadelphia, Arkansas. Su universidad, con sede en Bethany, Oklahoma, confirmó el fallecimiento.

La emergencia obligó a interrumpir el juego durante casi una hora mientras el personal médico lo atendía sobre el campo. Después, una ambulancia lo trasladó a un hospital. Southern Nazarene perdió aquel encuentro por 49-14, aunque la atención médica a Ulrich marcó la jornada deportiva.

It is with heavy hearts that we share the loss of our SNU football player, Tyler Ulrich.



This loss is deeply felt across our campus. Our hearts are with his family, friends, teammates, and everyone who knew him. We ask that you join us in lifting them up in prayer. pic.twitter.com/aS5ddnItA3 — SNU Athletics (@SNUAthletics) October 15, 2026

ABC News informó que el jugador sufrió una lesión cerebral traumática. Sin embargo, la información pública no permite precisar el daño que presentó ni reconstruir el contacto que lo provocó. La universidad describió el episodio de forma similar, pero no divulgaron un diagnóstico específico.

¿Qué se sabe sobre la lesión que sufrió Tyler Ulrich?

De acuerdo con el reporte oficial, Tyler Ulrich sufrió un traumatismo craneoencefálico durante el encuentro de la División II de la NCAA entre Southern Nazarene y Ouachita Baptist. Sin embargo, la información disponible no precisa la gravedad inicial del daño ni cómo ocurrió la lesión.

Lo que sí se conoce es que el personal médico lo atendió sobre el terreno de juego durante casi una hora antes de trasladarlo a un hospital. La emergencia obligó a interrumpir el partido mientras los especialistas asistían al jugador.

Hasta ahora, la familia y la universidad no han divulgado un informe clínico que detalle su evolución o las complicaciones que presentó durante ese periodo.

¿Quién era Tyler Ulrich y en qué equipo jugaba?

Ulrich era originario de Azle, Texas, y jugaba como safety en Southern Nazarene University, una universidad cristiana privada de Bethany, cerca de Oklahoma City. Su equipo compite en la División II del fútbol americano universitario.

El deportista cursaba su segundo año académico y atravesaba su tercera temporada con el equipo. Su trayectoria incluía 20 partidos y 16 apariciones como titular. En la campaña de 2026 había iniciado seis encuentros y ocupaba el tercer puesto de Southern Nazarene con 36 tackleadas. Esas cifras reflejan su participación habitual en la defensa.

Antes de llegar al fútbol universitario, Ulrich estudió y jugó en Azle High School. Jason Vines, uno de sus entrenadores de aquella etapa, destacó ante ABC News su disciplina de trabajo y su conducta durante los años de preparatoria.

¿Qué otros jugadores universitarios murieron tras lesiones en el fútbol americano?

El caso de Tyler Ulrich si bien es lamentable, tiene precedentes en el mundo del fútbol americano universitario. Derek Sheely, jugador de Frostburg State University, sufrió un traumatismo craneoencefálico durante una práctica el 22 de agosto de 2011. El deportista de 22 años murió el 28 de agosto, seis días después. Su caso ocurrió durante la preparación del equipo para la temporada, no en un partido oficial.

En 2016, la NCAA y otros demandados alcanzaron un acuerdo de $1.2 millones de dólares con los padres de Sheely tras una demanda por su muerte. La familia sostuvo que el jugador sufrió un segundo impacto antes de recuperarse de una conmoción cerebral previa.

Otro antecedente ocurrió en septiembre de 2017, cuando Robert Grays, defensivo de Midwestern State University, sufrió una lesión grave en el cuello tras realizar una tackleada ante Texas A&M–Kingsville. El jugador de 19 años murió tres días después.

La muerte de Tyler Ulrich suma otro caso a los antecedentes de jugadores universitarios que fallecieron tras sufrir lesiones en el campo. Aunque las autoridades no han anunciado una investigación, una revisión del episodio podría aportar información para evaluar los protocolos de atención y posibles nuevas normativas de seguridad que refuercen la protección de los jugadores.

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