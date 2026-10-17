Barcelona y Real Madrid afrontan dos pruebas clave antes del Clásico

El liderato de LaLiga y la ventaja de seis puntos estarán en juego en una jornada exigente, con regresos y lesiones

Real Madrid no puede dejar escapar puntos ante Sevilla /Filippo Monteforte / AFP

Barcelona y Real Madrid tienen una semana decisiva por delante. Antes de enfrentarse en el Clásico del 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, ambos deberán superar compromisos exigentes en la novena jornada de LaLiga. El conjunto blaugrana visitará al Betis y los blancos recibirán al Sevilla. Un tropiezo podría alterar el panorama de la clasificación y aumentar la presión de cara al duelo más esperado del campeonato.

El Barcelona llega como líder con ocho victorias en ocho jornadas y 34 goles a favor. El equipo dirigido por Hansi Flick ha encontrado una notable eficacia ofensiva, con un promedio de 4.25 tantos por partido. Sin embargo, su visita al Betis en La Cartuja representa una prueba importante para mantener el paso perfecto y proteger su ventaja antes del Clásico.

Barcelona y Real Madrid, ante rivales que exigen máxima atención

Betis atraviesa un buen inicio de temporada y buscará aprovechar su condición de local para frenar al líder. Flick, por su parte, recupera a Raphinha y Frenkie de Jong, quienes recibieron el alta médica y entraron en la convocatoria. Sus regresos amplían las alternativas del entrenador en un momento en el que también debe administrar esfuerzos por el calendario europeo.

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La dificultad para el Barcelona consiste en mantener la concentración sin perder de vista los compromisos que se aproximan. Después de visitar al Betis, el conjunto catalán tendrá otra exigente cita ante el Paris Saint-Germain antes de recibir al Real Madrid. La gestión física y la profundidad de la plantilla pueden marcar diferencias en una semana que no admite demasiados errores.

En el otro lado, el Real Madrid necesita imponerse al Sevilla en el Santiago Bernabéu para evitar que aumente la distancia con el líder. Los Merengues regresan a casa después de remontar ante la Roma en la Champions League y buscarán prolongar su buen rendimiento como locales. No obstante, algunas victorias recientes han exigido más de lo previsto, un detalle que añade interés a la visita sevillista.

El Sevilla también quiere aprovechar la jornada para consolidarse en la parte alta de la clasificación. Aunque afronta el encuentro con ausencias importantes, el equipo andaluz tiene argumentos para complicar al Madrid. Para los madrileños, sumar los tres puntos será fundamental antes de viajar a Barcelona, donde se jugarán buena parte de las expectativas de esta primera parte de la temporada.

Las bajas también condicionan la preparación de ambos equipos. El Barcelona no contará con Andreas Christensen, quien se recupera de una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, ni con Roony Bardghji, afectado por una lesión del ligamento cruzado anterior. En cambio, Raphinha y De Jong están disponibles para el compromiso ante el Betis.

El Real Madrid afrontará el partido contra el Sevilla sin Vinícius Júnior, sancionado tras su expulsión ante el Villarreal, además de Raúl Asencio y Rodrygo Goes, quienes continúan sus respectivos procesos de recuperación. Éder Militao tampoco estaría disponible para esta jornada. Ferland Mendy ha retomado progresivamente el trabajo colectivo, aunque su situación requiere cautela y no debe darse por descartado de manera definitiva.

Betis vs Barcelona y Real Madrid vs Sevilla: cómo ver los partidos en EE.UU.

Los aficionados de la Liga que radican en EE.UU., podrán seguir los dos encuentros por televisión y streaming. Estos son los horarios y canales anunciados para cada partido:

Betis vs. Barcelona

Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Horario: 12:30 p.m. ET / 11:30 a.m. CT / 9:30 a.m. PT

12:30 p.m. ET / 11:30 a.m. CT / 9:30 a.m. PT Transmisión en español: ESPN Deportes y ESPN+

Real Madrid vs. Sevilla

Fecha: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Horario: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT Televisión y streaming: ESPN Deportes, ABC (en inglés) y ESPN+

La diferencia en la tabla convierte estos encuentros en algo más que una antesala del Clásico. El Barcelona cuenta con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, una distancia que podría reducirse si el líder tropieza y los blancos consiguen la victoria. Por el contrario, un triunfo de los catalanes y un resultado adverso del Madrid ampliarían la presión sobre el conjunto merengue antes del enfrentamiento directo.

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