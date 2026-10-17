Los Dodgers pierden a Miguel Rojas: se retira el héroe de la Serie Mundial 2025

El venezolano Miguel Rojas confirmó su retiro de Grandes Ligas tras la eliminación de los Dodgers de la Serie de Campeonato

Miguel rojas pone fin a 13 años de carrera | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

Miguel Rojas confirmó que elcuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional marcó el final de su carrera en Grandes Ligas. El venezolano anunció su retiro después de que los Milwaukee Brewers derrotaron 6-4 a Los Angeles Dodgers y completaron la barrida de cuatro partidos, el jueves 15 de octubre en Dodger Stadium.

Tras el encuentro, el veterano de 37 años habló con los periodistas frente a su casillero, todavía con el uniforme y los zapatos de juego. Con los ojos húmedos y señales visibles de emoción, dejó clara su decisión. “Hoy fue la última vez que me puse este uniforme como jugador, así como mis zapatillas de béisbol”, expresó.

"This is it as a player, that was my last game played, that was the last time I put these cleats on and this uniform on as a player…"



Miguel Rojas shares his thoughts on playing the final game of his career. pic.twitter.com/Ig0HcUHS7O — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 16, 2026

Rojas cerró una trayectoria de 13 temporadas, con dos títulos de Serie Mundial y etapas con los Dodgers y los Miami Marlins. Ahora espera mantener su vínculo con Los Ángeles desde otra función dentro de la organización, con el desarrollo de peloteros como parte de su siguiente paso profesional.

¿Cómo fue el último partido de Miguel Rojas con los Dodgers?

Rojas disputó su último encuentro en el cuarto juego de la Serie de Campeonato ante Milwaukee. Participó durante dos entradas en la segunda base, pero no tuvo una aparición en el plato. Los Dodgers recurrieron a un bateador emergente después de que los Brewers cambiaron de lanzador.

Los Ángeles llegó a tomar una ventaja de 4-0, con un sencillo productor de Andy Pages y un jonrón de tres carreras de Shohei Ohtani en el segundo episodio. Sin embargo, Milwaukee remontó y aseguró la victoria por 6-4 que resolvió la serie.

La derrota terminó con la temporada de los Dodgers y con su intento de conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva. Para Rojas, además, significó el cierre definitivo de su etapa sobre el terreno, después de los campeonatos que consiguió con el club en 2024 y 2025.

¿Qué papel tuvo Shohei Ohtani en la continuidad de Miguel Rojas?

Ohtani expresó públicamente su deseo de que Rojas continuara con los Dodgers tras el campeonato de 2025. Después del jonrón del venezolano que empató el séptimo juego de aquella Serie Mundial, circuló un mensaje del japonés con una petición directa. “No te puedes retirar, vas a jugar conmigo diez años más”.

En octubre de 2025, antes de aquella Serie Mundial, el propio venezolano ya había declarado que su intención era retirarse después de la campaña de 2026.

Rojas concretó su regreso con un contrato de un año y $5.5 millones de dólares. Aunque durante 2026 dejó abierta la posibilidad de continuar si los Dodgers le ofrecían un lugar, después de la eliminación ante Milwaukee confirmó que no habría otra temporada como jugador.

¿Qué hará Miguel Rojas después de su retiro?

El venezolano quiere continuar con los Dodgers desde una función distinta. Durante su despedida manifestó su intención de conservar el vínculo con la franquicia y aportar al crecimiento de la organización fuera de los terrenos de juego.

Su acuerdo con el equipo contempla una transición hacia el desarrollo de jugadores, un área que encaja con su interés por convertirse en mánager en el futuro.

Dodgers infielder Miguel Rojas confirms he is retiring as a player after the #NLCS loss:



"I want to stay here. I want to wear this logo in a different capacity and continue to make the organization better. But this is it as a player." @CBSLosAngeles pic.twitter.com/08Mm31VsR1 — Sports Central LA (@SportsCentralLA) October 16, 2026

Rojas debutó en las Grandes Ligas con Los Ángeles en 2014. Después pasó ocho temporadas con Miami y regresó a los Dodgers mediante un cambio en 2023. En esa segunda etapa ganó sus dos anillos de campeón y recibió tres premios Roy Campanella consecutivos, un reconocimiento al liderazgo dentro del equipo.

Su despedida también deja un lugar destacado para el jonrón del séptimo juego de la Serie Mundial de 2025, una acción clave para el segundo título consecutivo de Los Ángeles. En su nueva etapa, Rojas aspira a trasladar esa experiencia al trabajo con otros peloteros y a construir una carrera como técnico.

Te puede interesar: