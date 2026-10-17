Golden State Valkyries: cómo una franquicia de expansión llegó a las Finales de la WNBA en dos años

Las Valkyries disputarán las Finales de la WNBA en su segundo año. Su defensa, la profundidad de su plantilla y el respaldo de San Francisco explican el ascenso de una franquicia que también ha alcanzado cifras históricas de asistencia e ingresos.

Valkyries | Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Las Golden State Valkyries están a cuatro victorias de conquistar su primer campeonato de la WNBA. La franquicia de San Francisco, que debutó en la liga en 2025, alcanzó las Finales en su segunda temporada y se convirtió en el primer equipo de expansión en llegar a esta instancia tan pronto.

El salto deportivo ha sido notable. Después de terminar su campaña inaugural con 23 victorias y 21 derrotas, Golden State cerró la temporada regular de 2026 con marca de 32-12, nueve triunfos más que el año anterior. El equipo terminó segundo en la clasificación y avanzó a la serie por el título después de superar a Dallas Wings y barrer a Las Vegas Aces, las campeonas defensoras.

El rival será Atlanta Dream, una franquicia que también busca su primer campeonato. La serie enfrenta a dos equipos con una identidad defensiva marcada, pero con diferencias en la construcción de sus plantillas. Mientras Atlanta depende más de sus titulares, Golden State ha encontrado una de sus principales ventajas en la profundidad de su rotación. Fuera de la cancha, las Valkyries también han construido un negocio de gran escala: según un informe de Sportico citado por Reuters, sus ingresos anuales superaron los 100 millones de dólares en su segunda temporada.

De equipo de expansión a protagonista de la WNBA

La primera temporada de las Valkyries superó las expectativas para una franquicia recién llegada. En 2025, el equipo consiguió 23 victorias y se convirtió en la primera franquicia de expansión de la WNBA en clasificar a los playoffs durante su año inaugural.

La entrenadora Natalie Nakase estableció desde el principio una identidad basada en la defensa, la intensidad y el trabajo colectivo. El equipo no dependió exclusivamente de una estrella para competir: construyó una estructura en la que distintas jugadoras podían asumir responsabilidades según las necesidades de cada partido.

En 2026, Golden State confirmó que aquel resultado no era una excepción. Terminó la temporada regular con marca de 32-12 y obtuvo el segundo puesto de la clasificación. En la primera ronda de los playoffs necesitó tres partidos para eliminar a Dallas Wings y consiguió cerrar la serie con una remontada de 16 puntos.

La prueba más exigente llegó en las semifinales. Las Valkyries barrieron 3-0 a Las Vegas Aces y sellaron el pase a las Finales con una victoria de 87-77 en tiempo extra. Golden State había perdido sus tres enfrentamientos de temporada regular ante Las Vegas en 2025, pero en 2026 logró ganar los tres partidos de la serie de playoffs.

El resultado confirmó que el equipo podía competir contra una de las principales referencias de la liga y que su rendimiento no dependía únicamente de lo ocurrido durante la fase regular. La franquicia pasó de estrenarse en los playoffs en 2025 a eliminar a las campeonas en 2026.

La defensa como punto de partida

Golden State construyó buena parte de su temporada desde su capacidad para limitar al rival. Las Valkyries terminaron la fase regular con la mejor eficiencia defensiva de la WNBA: permitieron 99.1 puntos por cada 100 posesiones.

El equipo también limitó la efectividad de tiro de sus oponentes. Permitió el porcentaje de tiro efectivo más bajo de la liga durante la temporada regular, con 47.8%. Esta estadística ajusta el valor de los lanzamientos de dos y tres puntos y permite evaluar mejor la calidad de los tiros concedidos.

La defensa no se concentra en una sola jugadora. Gabby Williams fue seleccionada para el primer equipo defensivo de la WNBA, mientras Veronica Burton y Kiah Stokes quedaron incluidas en el segundo. Las tres aportan herramientas distintas: presión sobre las manejadoras, capacidad para recuperar balones y protección cerca del aro.

Stokes tuvo un papel especialmente importante contra Las Vegas. En el partido que aseguró el pase a las Finales terminó con 11 puntos, 10 rebotes y tres bloqueos, además de contribuir a limitar la producción de A’ja Wilson.

La defensa no garantiza por sí sola un campeonato, pero ofrece a Golden State una base para competir en una serie que puede extenderse hasta siete partidos. Frente a Atlanta, esa fortaleza será puesta a prueba por una ofensiva que terminó entre las más productivas de la liga.

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La profundidad de plantilla marca la diferencia

Otra de las fortalezas de las Valkyries es la aportación de sus jugadoras suplentes. Durante la temporada regular, su banca promedió 35.9 puntos por partido, la cifra más alta de la WNBA.

La diferencia resulta relevante frente a Atlanta Dream, cuyo quinteto titular acumuló una de las mayores cargas de minutos de la liga. Golden State, en cambio, distribuyó mejor la participación y encontró producción más allá de sus titulares.

Janelle Salaün fue reconocida como la mejor sexta jugadora de la temporada. Tiffany Hayes y Kaitlyn Chen también contribuyeron desde la banca, dentro de una rotación que permitió mantener alternativas ofensivas y defensivas a lo largo de los partidos.

El contraste entre ambos equipos es significativo. Atlanta concentró una parte importante de su producción en las titulares, mientras Golden State encontró una contribución más equilibrada entre las jugadoras que comenzaron los encuentros y las que entraron desde la banca.

La profundidad no elimina la importancia de las figuras principales, pero permite responder mejor cuando aparecen problemas de faltas, cansancio o ajustes tácticos. En una serie por el campeonato, disponer de varias jugadoras capaces de cambiar el ritmo de un partido puede resultar determinante.

San Francisco también juega su partido

El crecimiento de las Valkyries no se limita a los resultados deportivos. La franquicia agotó las entradas para todos sus partidos de local durante las temporadas regulares de 2025 y 2026. Con 22 encuentros con localidades agotadas en cada campaña, alcanzó 44 llenos consecutivos en temporada regular.

En 2026, Golden State registró un promedio de asistencia de 18,064 espectadores por partido como local y una asistencia total de 397,408 personas durante la temporada regular. Ambas cifras encabezaron la WNBA por segundo año consecutivo. La franquicia también informó que recibió a 794,816 aficionados en el Chase Center desde su debut en mayo de 2025.

Los datos muestran que el proyecto encontró una respuesta sostenida del público desde su primer año. El Chase Center, casa también de los Golden State Warriors de la NBA, se convirtió en el escenario de una convocatoria que ha acompañado el crecimiento deportivo.

La dimensión comercial también ofrece una señal del alcance del proyecto. Reuters informó el 8 de octubre de 2026 que las Valkyries habían superado los 100 millones de dólares en ingresos anuales, de acuerdo con un reporte de Sportico. Según esa información, se trata del primer equipo de la WNBA y de la primera franquicia de un deporte profesional femenino en Estados Unidos en alcanzar esa cifra.

La asistencia y los ingresos no garantizan un campeonato, pero muestran que las Valkyries han logrado construir una base de aficionados y un negocio de gran escala en muy poco tiempo. Para una liga que busca ampliar su audiencia y consolidar su crecimiento comercial, el caso de Golden State ofrece un ejemplo de cómo una nueva franquicia puede generar interés tanto en el mercado como en la cancha.

El reto será mantener ese respaldo después de la novedad de una franquicia recién llegada. Un campeonato no es indispensable para sostener el interés, pero puede acelerar el proceso de convertir a las Valkyries en una referencia estable del deporte profesional en el Área de la Bahía.

Atlanta Dream, un rival que también busca hacer historia

Atlanta terminó la temporada regular con marca de 30-14, la mejor en la historia de la franquicia. En los playoffs barrió a Washington Mystics y New York Liberty para alcanzar las Finales por primera vez desde 2013.

La eliminación de New York tiene un significado adicional: las Liberty fueron campeonas de la WNBA en 2024 y defendían el título conquistado en 2025. Atlanta, por su parte, llega a la serie después de completar la mejor temporada regular de su historia y superar dos rondas de playoffs sin perder un partido.

El equipo cuenta con Angel Reese, nombrada Jugadora Defensiva del Año, y con Rhyne Howard, dos de sus principales referencias. Reese lideró la liga en rebotes, con 12.1 por partido, y aportó presencia física en una defensa que elevó su nivel durante la postemporada.

Atlanta también incorporó a DeWanna Bonner a finales de agosto. La veterana, seis veces All-Star, añade experiencia y alternativas a la rotación de las Dream, aunque su incorporación modifica el contexto respecto de los enfrentamientos disputados meses antes.

La serie enfrenta dos modelos de construcción de plantilla. Atlanta ha descansado buena parte de su producción en sus titulares, mientras Golden State ha encontrado una ventaja estadística en el aporte de sus suplentes. La defensa de las Valkyries tendrá que responder al juego interior de Reese y a la capacidad anotadora de Howard, mientras Atlanta deberá encontrar soluciones ante una de las defensas más eficientes de la liga.

Ninguna de las dos franquicias ha ganado un título de la WNBA. Atlanta ha disputado las Finales en tres ocasiones anteriores, en 2010, 2011 y 2013, pero perdió las tres series. Golden State, por su parte, afronta su primera aparición en la instancia por el campeonato. La serie garantizará, por tanto, un primer título para una de las dos organizaciones.

Cuándo y dónde ver el Juego 1 de las Finales de la WNBA

El primer partido entre Golden State Valkyries y Atlanta Dream se disputará este sábado 17 de octubre de 2026 en el Chase Center de San Francisco.

Partido: Golden State Valkyries vs. Atlanta Dream.

Golden State Valkyries vs. Atlanta Dream. Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Hora: 3:30 p. m. ET / 2:30 p. m. CT / 1:30 p. m. MT / 12:30 p. m. PT.

3:30 p. m. ET / 2:30 p. m. CT / 1:30 p. m. MT / 12:30 p. m. PT. Sede: Chase Center, San Francisco, California.

Chase Center, San Francisco, California. Transmisión en Estados Unidos: NBC y Peacock.

El Juego 2 está programado para el lunes 19 de octubre, a las 8 p. m. ET, también en San Francisco. La serie se trasladará después a Atlanta, donde se disputarán los partidos 3 y 4 en State Farm Arena. El tercer encuentro será el miércoles 21 de octubre, a las 8 p. m. ET, y el cuarto, el sábado 24, a la 1 p. m. ET.

Si la serie se extiende, el Juego 5 está previsto para el lunes 26 de octubre, a las 8 p. m. ET, en San Francisco. El sexto partido, programado para el jueves 29, se jugaría en Atlanta, aunque la sede está por confirmar. Un eventual séptimo encuentro se disputaría el sábado 31 de octubre, a las 8 p. m. ET, en el Chase Center. Los partidos del 5 al 7 solo se jugarán si son necesarios.

Para las Valkyries, la oportunidad es histórica: pasar de una franquicia de expansión a competir por el campeonato en apenas dos temporadas. Para Atlanta, es la posibilidad de culminar la mejor campaña regular de su historia con el primer título.

El resultado de las Finales definirá mucho más que un equipo campeón. También mostrará si el crecimiento acelerado de Golden State puede culminar con un título y si Atlanta logra convertir su mejor temporada en el primer campeonato de una franquicia que lleva más de una década buscando esa recompensa.

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