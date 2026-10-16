Los obstáculos que Chivas y Pumas necesitan librar para clasificar a la liguilla

El Rebaño arrastra tres encuentros sin ganar y los universitarios siguen fuera de los ocho primeros del Apertura 2026

Chivas y Pumas buscan llegar a liguilla del Apertura 2026 | Claro Sports

En la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Chivas y Pumas afrontan la recta final con problemas distintos, pero una misma urgencia: sumar puntos para asegurar su lugar en la liguilla del fútbol mexicano.

El Guadalajara aparece en la parte alta de la clasificación con 19 unidades, aunque acumula tres partidos sin ganar; mientras que los universitarios, con 13 puntos, ocupan el duodécimo puesto y necesitan recortar la distancia con los equipos que están entre los ocho primeros.

Con seis jornadas por disputar, el calendario deja poco margen para errores y convierte los próximos enfrentamientos directos en auténticas pruebas de carácter.

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La diferencia entre ambos está en el origen de sus tropiezos. Chivas ha sufrido por las lesiones, las sanciones y la dificultad para mantener una alineación estable.

Pumas, en cambio, genera ocasiones, pero no siempre las transforma en victorias y también ha mostrado fragilidad en defensa. Si no corrigen esas tendencias, los dos pueden llegar a las últimas fechas dependiendo de resultados ajenos.

La ‘Piojo-dependencia’ de Chivas frente a la falta de contundencia de Pumas

El equipo de Gabriel Milito mantiene una propuesta basada en la posesión, el juego asociado y una notable dependencia a Roberto Alvarado cuyos números lo ponen como el ‘caballo de batalla’ de Chivas. El cuadro tapatío logró 16 goles en 11 jornadas que reflejan una producción ofensiva importante, Guadalajara ha marcado muy por encima de sus goles esperados: 16 tantos frente a un registro de 5.33 xG (Expected Goals).

Esa diferencia apunta a una eficacia extraordinaria que podría ser difícil de sostener cuando aumente la presión de la fase final.

La irregularidad rojiblanca también tiene una explicación en la enfermería. Las bajas de futbolistas como Luis Romo, Bryan González, José Castillo y Miguel Gómez obligaron a Milito a modificar con frecuencia su alineación.

Chivas solo pudo repetir su once en tres ocasiones durante sus primeros 11 partidos. La solución pasa por recuperar piezas, distribuir mejor los minutos y encontrar alternativas que eviten depender de las mismas figuras en cada jornada.

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Pumas vive un problema diferente. El conjunto de Esteban Solari promedia 1.7 goles por partido y genera oportunidades, pero su producción se concentra demasiado en Juninho y Robert Morales, autores de seis y tres tantos, respectivamente. El equipo registra 17 goles frente a 6.76 xG, otra diferencia considerable entre lo esperado y lo conseguido. La cuestión no es solo crear más, sino sostener la eficacia y cerrar los partidos sin conceder ventajas.

Calendario minado: los duelos directos que definirán la clasificación

Para Chivas, el tramo más exigente comienza con Tigres el 17 de octubre y continúa con Necaxa, Monterrey, Atlante, León y Cruz Azul. La doble jornada ante Tigres y Necaxa, seguida por el enfrentamiento contra Monterrey el 24 de octubre, obligará a Milito a administrar el esfuerzo de una plantilla que ha tenido pocas oportunidades de trabajar con todos sus titulares disponibles.

El viaje para enfrentar al Atlante el 31 de octubre añade otra dificultad. Después vendrán León, como visitante, y Cruz Azul en la última jornada. El Guadalajara necesita aprovechar los partidos en casa y evitar que las ausencias vuelvan a romper el funcionamiento colectivo. Con 19 puntos, tres victorias más lo acercarían a la referencia de 28 unidades serían el objetivo para asegurar la clasificación.

Pumas tiene una situación más apremiante. Su visita al Atlante, el 15 de octubre, y el duelo ante América del día 22 aparecen como compromisos determinantes. Después tendría que medirse con Monterrey, visitar a Tigres y cerrar ante Santos y Pachuca, de acuerdo con el calendario tentativo del documento.

Los universitarios están a dos puntos del octavo lugar, por lo que todavía tienen opciones reales de escalar posiciones. Sin embargo, el margen es estrecho: necesitan ganar al menos cuatro de sus últimos seis encuentros para mantener vivas sus aspiraciones. Dejar puntos frente a rivales directos podría obligarlos a depender de tropiezos ajenos.

Qué debe corregir cada equipo para llegar a la fase final

Chivas necesita recuperar estabilidad sin renunciar a su identidad ofensiva. Milito tendrá que aprovechar la recuperación de lesionados, dar confianza a los jóvenes que han respondido y encontrar más caminos para llegar al gol. Si la producción ofensiva depende de una eficacia excepcional, el equipo corre el riesgo de quedarse sin respuestas ante defensas mejor organizadas.

Pumas, por su parte, debe transformar el volumen de ocasiones en resultados más constantes. La definición bajo presión, las jugadas a balón parado y la coordinación defensiva en los minutos finales pueden marcar la diferencia. Solari también necesita que el equipo encuentre alternativas cuando Juninho y Morales no consiguen resolver.

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