En Inter Miami siguen esperando la invitación para ver a Messi en Libertadores

En el vestidor de Las Garzas expresaron su deseo de compartir con Lionel Messi una Copa Libertadores aunque no hay nada seguro

La esperanza de ver a Messi en Libertadores sigue viva | C. Khanna | AFP

La posibilidad de ver al astro argentino Lionel Messi, que recientemente se despidió de la Selección de Argentina, disputar la Copa Libertadores vuelve a despertar ilusión en el Inter Miami que logró su clasificación matemática a los playoffs de la MLS.

El mediocampista paraguayo Matías Galarza reconoció que sería especial participar en el torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica junto al astro argentino, una declaración que reaviva las conversaciones sobre una eventual invitación a equipos de MLS al torneo de la Conmebol.

Por ahora, no existe una participación confirmada de las Garzas aunque no es la primera vez que se habla de ver al Inter Miami con Lionel Messi en la Copa Libertadores, interés refleja el atractivo que tendría llevar a Messi a uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol continental.

“La Copa Libertadores es algo hermoso y sería hermoso que Leo también pueda disputar una Copa Libertadores”, afirmó Galarza durante una conferencia de prensa previa al compromiso de Inter Miami frente a New York City FC.

La frase resume una ilusión que va más allá de compartir vestidor con uno de los mejores futbolistas de la historia. Para el paraguayo, disputar una competición de esa magnitud representaría una experiencia especial; para los aficionados, significaría imaginar a Messi enfrentándose a clubes y ambientes que forman parte de la identidad futbolística sudamericana.

Sin embargo, entre el deseo y la realidad existe una distancia importante. La posible participación de equipos estadounidenses en la Libertadores requiere acuerdos institucionales y una solución a los desafíos que plantea el calendario internacional.

El deseo de Conmebol y la MLS: abrir la puerta a las Garzas

La presencia de clubes de la MLS en la Copa Libertadores no sería una idea completamente nueva en el fútbol continental. Durante años, equipos mexicanos participaron en el torneo, una experiencia que permitió enfrentar a representantes de distintas ligas y amplió el interés comercial de la competición.

El posible ingreso de Inter Miami tendría una dimensión adicional por la presencia de Messi quien encendió la parte sur del continente durante su partido de despedida ante Benin y el alcance internacional de la franquicia. La figura del argentino podría atraer audiencias de Estados Unidos, América Latina y otros mercados, además de generar interés por los partidos en los que participara el conjunto de Florida.

No obstante, el interés mediático no equivale a una invitación oficial. Aunque se han mencionado acercamientos entre dirigentes y propietarios de clubes, la participación de Inter Miami sigue siendo una posibilidad, no un hecho confirmado.

Para que el escenario se concrete, sería necesario definir las condiciones de acceso, la representación de las ligas y el calendario de los participantes. Sin esos acuerdos, la ilusión de Galarza permanece como un deseo compartido, no como un plan deportivo anunciado.

Trabas de calendario y reglamento: Concacaf frente a Conmebol

Uno de los principales obstáculos sería coordinar las competiciones de las dos confederaciones. Inter Miami participa en la MLS y pertenece al entorno competitivo de Concacaf, mientras que la Copa Libertadores está organizada por Conmebol. Incorporar a un club estadounidense implicaría resolver cuestiones de elegibilidad, logística y planificación de partidos.

El calendario también sería determinante. Inter Miami afronta el cierre de la temporada regular con el objetivo de conseguir una buena posición en la Conferencia Este y llegar a los playoffs con ventaja de localía. A ello se suma la necesidad de administrar los minutos de una plantilla con compromisos importantes.

Una participación internacional adicional podría elevar la exigencia física y obligar a reorganizar viajes y descansos. Para un equipo que busca defender su título de la MLS Cup, cualquier decisión tendría que contemplar tanto el atractivo comercial como la competitividad deportiva.

¿Messi en la Bombonera o el Maracaná? El impacto que tendría

Imaginar a Messi jugando en estadios históricos de Sudamérica despierta interés entre los aficionados, aunque por ahora no hay una ruta confirmada que lleve al argentino a esos escenarios con Inter Miami.

La expectativa se alimenta de lo que representa su figura y de la posibilidad de verlo competir en una cultura futbolística distinta a la de Estados Unidos.

Galarza también destacó el privilegio que supone compartir el día a día con el campeón del mundo. El paraguayo explicó que ganar continuidad le permite recuperar confianza y que intenta aprender de sus compañeros, a quienes considera figuras de gran nivel. Sobre Messi, señaló que procura aprovechar cada oportunidad para observarlo dentro y fuera de la cancha.

Ese aprendizaje inmediato es una realidad para Galarza; la Copa Libertadores, en cambio, sigue siendo una aspiración. Si algún día se concreta la participación de Inter Miami, el torneo ganaría un foco mediático extraordinario. Mientras tanto, el equipo debe concentrarse en la MLS y en los objetivos de su temporada.

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