Semana 6 NFL: los Cowboys se juegan la temporada en Green Bay

Dallas llega a Lambeau obligado a ganar tras caer ante Tampa Bay en la semana 5 del calendario.

Dallas necesita una victoria en Lambeu Field | RON JENKINS / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Dallas Cowboys llegan a Green Bay sin margen de error. El equipo de Dak Prescott visita Lambeau Field este domingo por la noche para medirse a unos Green Bay Packers con marca de 3-2, en un duelo de Sunday Night Football que puede definir el rumbo del año para la franquicia más mediática de la liga. Dallas registra 2-3 y necesita ganar para mantenerse en la pelea de la Conferencia Nacional.

La semana pasada dejó una herida profunda. Los Cowboys cayeron ante unos Tampa Bay Buccaneers que no conocían la victoria en la temporada, un tropiezo que duele el doble por la forma en que ocurrió. Dallas cometió tres entregas de balón, con dos intercepciones de Prescott y un balón suelto en equipos especiales. Perder contra el último lugar en ese momento mandó un mensaje incómodo al vestidor.

El problema ahora es matemático. Una derrota en Wisconsin dejaría a los Cowboys con foja de 2-4, un hoyo del que históricamente salen muy pocos equipos rumbo a playoffs. Desde 1990, apenas una fracción reducida de los conjuntos que arrancan 2-4 alcanza la postemporada, y la NFC luce cargada de contendientes este año. Green Bay, además, llega motivado tras ganar su duelo divisional y quiere defender su casa en horario estelar.

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¿Por qué los Cowboys se juegan la temporada ante Packers?

Con un récord de 2-4, Dallas quedaría obligado a ganar casi todo lo que resta, y su calendario posterior no regala nada. Prescott cuenta con armas ofensivas de primer nivel, pero la defensa ha fallado en momentos clave y las entregas de balón han costado partidos enteros.

La historia del lado de Green Bay tampoco es demasiado diferente. Los Packers suman tres victorias, pero saben que dejar escapar este juego en casa complicaría su pelea divisional. La historia reciente entre ambos equipos añade presión extra, pues Dallas ha ganado en Lambeau en citas recientes y los locales no olvidan la eliminación de playoffs que les propinaron los Cowboys hace un par de temporadas.

¿A qué hora juegan Cowboys vs Packers y dónde verlo en español?

El partido se disputa el domingo 18 de octubre a las 8:20 p.m., hora del Este, y 7:20 p.m. en el Centro de Estados Unidos. La transmisión principal corre por cuenta de NBC dentro del paquete Sunday Night Football.

Para la audiencia hispana, la opción en español pasa por Telemundo y la plataforma de streaming Peacock, que ofrecen el relato y los comentarios en nuestro idioma. Es el plato fuerte del fin de semana y el juego con mayor convocatoria de la jornada.

Calendario completo de la Semana 6 de la NFL

La jornada arrancó el jueves en Denver y se extiende hasta el lunes por la noche en Santa Clara.

28 teams in action for Week 6.



Is your team getting a win? pic.twitter.com/4eXPL6B70f — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 13, 2026

Jueves 15 de octubre

Seattle Seahawks en Denver Broncos, 8:15 p.m. ET | Prime Video

Domingo 18 de octubre

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars en Londres, 9:30 a.m. ET | NFL Network

Chicago Bears en Atlanta Falcons, 1:00 p.m. ET | FOX

Baltimore Ravens en Cleveland Browns, 1:00 p.m. ET | FOX

Tennessee Titans en Indianapolis Colts, 1:00 p.m. ET | FOX

New York Jets en New England Patriots, 1:00 p.m. ET | CBS

New Orleans Saints en New York Giants, 1:00 p.m. ET | FOX

Carolina Panthers en Philadelphia Eagles, 1:00 p.m. ET | FOX

Pittsburgh Steelers en Tampa Bay Buccaneers, 1:00 p.m. ET | CBS

Arizona Cardinals en Los Angeles Rams, 4:05 p.m. ET | FOX

Los Angeles Chargers en Kansas City Chiefs, 4:25 p.m. ET | CBS

Buffalo Bills en Las Vegas Raiders, 4:25 p.m. ET | CBS

Dallas Cowboys en Green Bay Packers, 8:20 p.m. ET | NBC y Telemundo

Lunes 19 de octubre

Washington Commanders en San Francisco 49ers, 8:15 p.m. ET | ESPN, ABC y ESPN Deportes

¿Qué canales transmiten la NFL en español en Estados Unidos?

La oferta en español crece cada temporada y la Semana 6 lo confirma. Telemundo cubre los domingos por la noche con Sunday Night Football, mientras ESPN Deportes ofrece el Monday Night Football, que esta semana trae el duelo entre Commanders y unos 49ers invictos.

Fox Deportes transmite en español varios de los partidos de la ventana de FOX, y TUDN suma juegos selectos por UniMás durante la temporada. En streaming, Peacock y el catálogo de ESPN completan el menú para el aficionado hispanohablante.

¿Cuáles son los equipos que llegan invictos a la Semana 6?

Solo tres equipos conservan el paso perfecto tras cinco jornadas, y dos de ellos saltan al campo este fin de semana.

Los Kansas City Chiefs (4-0) son el último invicto de la Conferencia Americana y reciben el domingo a unos Los Angeles Chargers (0-5) que ocupan el sótano de la liga. El choque en Arrowhead enfrenta al mejor récord con el peor, y Kansas City regresa de su semana de descanso con la obligación de no confiarse ante un rival divisional desesperado.

Los San Francisco 49ers (5-0) cierran la jornada el lunes por la noche en el Levi’s Stadium ante Washington. Los californianos presentan uno de los mejores ataques de la NFC y enfrente tendrán a unos Commanders hundidos en el fondo del Este de la Nacional, con una de las defensas más castigadas de la conferencia. El duelo tiene atractivo extra para la audiencia hispana, ya que ESPN Deportes transmite el partido en español.

El tercer invicto,los Minnesota Vikings (5-0), descansa esta semana y su récord queda a salvo hasta la Semana 7. Vale apuntar un detalle para el público latino. Vikings y 49ers serán los protagonistas del partido que la NFL llevará a la Ciudad de México en noviembre, de modo que la Semana 6 funciona como una prueba más para los dos equipos que cruzarán la frontera.

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