Día de Muertos 2026: la ofrenda digital del México GP permite recordar a quienes ya no están

La Fórmula 1 llega al Día de Muertos con una ofrenda digital para recordar a seres queridos y leyendas del automovilismo.

La Fórmula 1 celebrará el Día de Muertos | RANJITH KUMAR / NURPHOTO VIA AFP

El Gran Premio de México llegará en plena celebración del Día de Muertos y la Fórmula 1 preparó una forma muy especial de rendir homenaje. Se trata de una ofrenda digital que permitirá a los aficionados recordar a un ser querido, una mascota o una leyenda del automovilismo que ya partió.

La campaña se llama ‘Una luz en el camino’ y busca conectar la emoción de la Fórmula 1 con una de las tradiciones más queridas del país. Cada persona podrá dedicar una luz virtual, subir una fotografía y dejar el nombre de alguien importante. El homenaje se sumará a una gran ofrenda en línea que acompañará el fin de semana de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de la Ciudad de México se correrá del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre. La carrera será el domingo 1 de noviembre, justo en el Día de Muertos, una fecha que le da un significado extra a una de las citas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

Cómo funciona la ofrenda digital de la Fórmula 1por el Día de Muertos

La ofrenda digital es un homenaje colectivo para recordar a quienes ya no están. Los aficionados podrán dedicar una luz virtual a un familiar, una amistad, una mascota o una figura del automovilismo.

El México GP invita a dedicar una luz a quien ‘sigue iluminando tu camino‘. La frase resume la esencia de la iniciativa, porque reconoce que las personas importantes siguen presentes en los recuerdos de quienes las quisieron.

Todas las dedicatorias aprobadas formarán parte de una gran ofrenda virtual. Así, cada luz individual se convertirá en una pieza de un homenaje compartido por aficionados de México y del mundo.

Cómo hacer una ofrenda digital del Día de Muertos paso a paso

Participar es muy fácil y no necesitas boletos ni estar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Solo debes entrar a la página ofrenda.mexicogp.mx, el sitio oficial creado por el México GP para esta campaña.

Estos son los pasos para dedicar tu luz:

Entra a ofrenda.mexicogp.mx desde tu celular o computadora.

desde tu celular o computadora. Selecciona la opción ‘Dedica una luz’ .

. Escribe el nombre de la persona , mascota o leyenda que quieres recordar.

, mascota o leyenda que quieres recordar. Sube una fotografía con un peso máximo de 10 MB .

con un peso máximo de . Completa tus datos básicos, como nombre y correo electrónico.

Confirma tu dedicatoria y espera la revisión del envío.

El equipo del México GP revisará cada envío antes de integrarlo a la ofrenda. Conviene elegir una fotografía clara, escribir bien el nombre y revisar los datos antes de confirmar el homenaje.

Cuándo se corre el Gran Premio de México

La acción en pista comenzará el viernes 30 de octubre con dos entrenamientos libres. El primero será de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. ET y el segundo de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. ET.

El sábado 31 de octubre llegará el tercer entrenamiento libre, de 1:30 p. m. a 2:30 p. m. ET. Después, de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. ET, se disputará la clasificación, la sesión que definirá la parrilla de salida del Gran Premio.

La carrera se correrá el domingo 1 de noviembre a las 4:00 p. m. ET. El Gran Premio se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y coincidirá con el Día de Muertos, una fecha muy especial para el país.

Otras ofrendas del Día de Muertos en el Gran Premio

El Día de Muertos no llega por primera vez al Gran Premio de México. Desde el regreso de la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez en 2015, la cita mexicana ha convertido la celebración en parte de su identidad. Catrinas, maquillaje tradicional, flores de cempasúchil y colores vibrantes han acompañado a los aficionados durante los fines de semana de carrera.

En ediciones anteriores, los homenajes se concentraron sobre todo en la experiencia dentro del circuito. El México GP utilizó decoración, luces y elementos inspirados en las ofrendas mexicanas para crear una atmósfera especial alrededor del Gran Premio. La afición también sumó con disfraces, pinturas faciales y banderas, lo que convirtió las gradas en una extensión de la fiesta.

La ofrenda digital convierte al Gran Premio de México en algo más que una carrera. Mientras los autos recorren el Autódromo Hermanos Rodríguez, cada luz dedicada recordará a alguien que sigue presente en la vida de un aficionado.

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