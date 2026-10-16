De Mérida a la Bundesliga: Rodrigo Hernández el mexicano que busca un lugar en el Borussia Dortmund

El futbolista yucateco, nacido en 2012, fue el único mexicano entre 23 jóvenes seleccionados en todo el mundo

Rodrigo Hernández único mexicano en ser elegido | Claro Sports

Rodrigo Hernández López, un joven futbolista originario de Mérida, Yucatán, así como el delantero del América, Henry Martín, comienza a escribir una historia que conecta al fútbol mexicano con uno de los clubes más reconocidos de Alemania.

El mediapunta, formado en la BVB International Academy Mérida, fue seleccionado como el único mexicano entre 23 jugadores de distintas partes del mundo para participar en el programa BVB Global School of Excellence del Borussia Dortmund.

La experiencia le ofrece una oportunidad de mostrar sus condiciones ante los formadores del club, aunque todavía no representa un fichaje oficial.

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Las aspiraciones de Rodrigo Hernández para quedarse en la Bundesliga, podrían ponerlo en el radar de Andrés Lillini, encargado de captar talento mexicano en todo el mundo.

Para un jugador de su edad, llegar a las instalaciones de una institución con tradición en el desarrollo de talento europeo supone mucho más que entrenar en otro país. Es la posibilidad de medir su nivel frente a futbolistas de diferentes escuelas, conocer otras exigencias y aprender en un entorno donde cada detalle cuenta.

De las canchas de Mérida al Signal Iduna Park: el camino de Rodrigo

La historia de Rodrigo comenzó en la academia vinculada al Dortmund en la capital yucateca. Desde allí avanzó hasta una selección internacional que reunió a 23 prospectos después de un proceso de evaluación entre jóvenes de distintas regiones.

Su presencia en ese grupo lo convierte en un representante destacado del fútbol formativo del sureste mexicano.

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Durante su estancia en Alemania, el jugador participa en entrenamientos y actividades de evaluación en las instalaciones del club, además de tener contacto con las categorías juveniles y conocer el ambiente del Signal Iduna Park. El objetivo es observar su evolución y valorar sus capacidades dentro de una estructura de formación de alto nivel.

Su posición principal es la de enganche o mediapunta, un rol que exige creatividad, movilidad y capacidad para encontrar espacios entre las líneas rivales. Hernández se destaca por su velocidad, una estatura elevada para su generación y un disparo potente, cualidades que le permiten aportar tanto en la creación como en la finalización.

Esas características son una base prometedora, pero la experiencia alemana también le permitirá identificar aspectos por mejorar. La selección para el programa reconoce su potencial; el siguiente paso será demostrar que puede adaptarse a un ritmo de juego más exigente.

El método Dortmund: rapidez, disciplina y decisiones bajo presión

La formación del Borussia Dortmund se distingue por la atención al desarrollo técnico, táctico y físico de sus jóvenes. En sus categorías inferiores se trabaja la presión tras pérdida, la velocidad de las transiciones y la toma de decisiones en espacios reducidos.

Para Rodrigo, acostumbrarse a ese ritmo puede ser tan importante como perfeccionar el disparo o el regate. Un mediapunta necesita levantar la cabeza antes de recibir, interpretar los movimientos de sus compañeros y elegir rápidamente entre avanzar, asociarse o buscar el arco. También debe colaborar en la recuperación cuando el equipo pierde el balón.

La exigencia no consiste únicamente en jugar bien cuando tiene la pelota. El cuerpo técnico evalúa la disciplina táctica, la intensidad sin balón y la capacidad de mantener la concentración durante todo el entrenamiento. Son aprendizajes que pueden fortalecer su formación incluso si el proceso no desemboca inmediatamente en una incorporación al club.

El sueño europeo y la ruta de los mexicanos en Alemania

Rodrigo sigue una ruta distinta a la de figuras mexicanas que llegaron a la Bundesliga después de consolidarse en el fútbol profesional. Pável Pardo y Ricardo Osorio fueron campeones con el Stuttgart en la temporada 2006-07; Javier ‘Chicharito’ Hernández también dejó huella durante su paso por el Bayer Leverkusen. Sus trayectorias muestran que el fútbol alemán puede ofrecer oportunidades, aunque cada carrera sigue su propio camino.

En el caso de Rodrigo, es importante mantener las expectativas en perspectiva. Su participación en el programa es una experiencia de formación y evaluación, no un contrato ni una incorporación definitiva a las fuerzas básicas. Las reglas de la FIFA sobre transferencias internacionales de menores también condicionan cualquier movimiento formal.

Por ahora, el joven yucateco tiene una oportunidad valiosa: aprender, competir y demostrar sus condiciones ante los responsables de desarrollo del Dortmund. Su historia ya representa un motivo de orgullo para Mérida, pero el reto será convertir esa experiencia internacional en progreso sostenido. El camino apenas comienza.

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