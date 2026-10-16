Edson Álvarez trabaja para ponerse a punto y recuperar su lugar en West Ham

El mediocampista mexicano del West Ham trabaja para convencer a Nuno Espírito Santo y recuperar protagonismo

Edson Álvarez trabaja para ser tomado en cuenta | L. Moraes | Getty Images vía AFP

Edson Álvarez enfrenta un reto importante en el West Ham United: recuperar minutos, ganarse de nuevo la confianza del técnico Nuno Espírito Santo y volver a competir por un lugar en el once titular.

Aunque el mediocampista mexicano apenas acumula 75 minutos oficiales en la temporada 2026-27, su trabajo diario representa una oportunidad para cambiar el panorama antes de que abra el mercado de fichajes de enero. El objetivo es claro: volver a tener continuidad y demostrar que puede ser una pieza útil para los Hammers.

El escenario actual contrasta con el papel que el ‘Machín’ desempeñó en etapas anteriores de su carrera europea. Sin embargo, su situación todavía puede cambiar pensando también en la actividad con la Selección Mexicana de cara a su participación en la Concacaf Nations League.

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Para el selectivo dirigido por Rafael Márquez, es importante recuperar a sus líderes para mantener la fortaleza emocional considerando la baja de piezas clave como la de Raúl Jiménez debido a una cirugía de rodilla.

El entrenador portugués ha señalado que todos los integrantes de la plantilla siguen formando parte de sus planes y que las oportunidades llegarán. Para Álvarez, el desafío consiste en transformar esa puerta abierta en minutos sobre el terreno de juego.

El trabajo diario, la primera oportunidad para convencer a Nuno

Los números explican la falta de continuidad del mexicano. Su única participación oficial llegó el 8 de agosto de 2026, cuando fue titular durante la victoria del West Ham por 3-1 frente al Portsmouth en la Copa de la Liga inglesa.

En ese encuentro disputó 75 minutos y recibió una tarjeta amarilla. Desde entonces, no ha sumado minutos en la Championship y ha quedado fuera de las convocatorias del campeonato, de acuerdo con la investigación de referencia.

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La falta de actividad no se atribuye a una lesión importante ni a problemas de acondicionamiento físico. Álvarez se entrena con normalidad junto al resto del plantel. También tuvo alrededor de 30 minutos en un amistoso a puerta cerrada contra el Wycombe Wanderers, el 2 de octubre, una participación que le permitió mantener contacto con el ritmo de competencia, aunque no cuenta como partido oficial.

El sistema de Nuno Espírito Santo ayuda a entender la competencia que enfrenta. El entrenador ha apostado por un mediocampo con dinamismo, capacidad de recorrido y transiciones rápidas. En ese contexto, futbolistas como Tomáš Souček y Arne Engels han ganado protagonismo, mientras que jóvenes como Mohamadou Kanté también buscan hacerse un espacio.

Álvarez tiene otras virtudes: lectura defensiva, capacidad para recuperar balones y fortaleza en los duelos. Su misión será mostrar cómo esas cualidades pueden encajar en el funcionamiento actual del West Ham. La oportunidad no está garantizada, pero mantenerse preparado es el primer paso para aprovecharla cuando llegue.

La Selección Mexicana, otro motivo para recuperar minutos

Volver a competir con regularidad también es importante para el futuro de Álvarez con México. El mediocampista ha sido una figura de peso en el vestuario tricolor y cuenta con la experiencia para ayudar en el proceso que encabeza Rafael Márquez. Sin embargo, la falta de partidos oficiales en Inglaterra ya tuvo consecuencias: quedó fuera de la convocatoria para los encuentros ante Colombia y Perú durante la Fecha FIFA de septiembre.

Márquez ha expresado públicamente su respaldo al jugador y ha reconocido que atraviesa un momento complicado. Ese apoyo puede ser valioso, pero recuperar un lugar en la Selección dependerá también de que Edson vuelva a demostrar su nivel en el club. Para un futbolista que aspira a seguir siendo protagonista del equipo nacional, cada oportunidad de competir cuenta.

El mediocampista tiene argumentos para buscar una reacción. Su experiencia en el Ajax, la Premier League y el fútbol turco le ha permitido enfrentarse a distintos estilos de juego. Ahora necesita trasladar ese recorrido a una situación concreta: ganarse minutos en un equipo que persigue el ascenso a la máxima categoría inglesa.

Si consigue abrirse paso en el West Ham, ganará terreno tanto en Inglaterra como en la carrera por recuperar su sitio en México. Y si enero trae un cambio de escenario, llegará con más argumentos para relanzar su carrera.

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