NYCFC vs LAFC: la batalla Fernández Mercau – Bouanga y una pelea por los playoffs de la MLS
El duelo en Queens enfrenta a dos goleadores con objetivos distintos; uno busca acercar a NYCFC a los playoffs y el otro darle al LAFC el impulso para asegurar su clasificación
NYCFC Y LAFC se enfrentan este sábado 17 de octubre en Citi Field, con la clasificación a los playoffs de la MLS 2026 como telón de fondo. El partido tendrá como protagonistas a Nicolás Fernández Mercau y Denis Bouanga, dos delanteros que llegan con la responsabilidad de impulsar a sus equipos en un momento decisivo.
Las necesidades son distintas, pero la presión es compartida. NYCFC está a tres puntos del último puesto de acceso al Wild Card de la Conferencia Este y tiene cinco partidos pendientes. Por su parte, LAFC busca asegurar su boleto a la postemporada y escalar posiciones en el Oeste para obtener ventaja de local en la primera ronda.
Fernández Mercau y Bouanga, una batalla de goleadores
Fernández Mercau suma 15 goles en la temporada regular de la MLS y es una de las principales armas ofensivas de NYCFC. Sin embargo, su producción reciente ha perdido fuerza, pues después de marcar ocho tantos en sus primeras nueve apariciones ligueras de 2026, solo anotó dos en sus últimos diez partidos de la competición.
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La derrota por 2-0 ante Inter Miami dejó una muestra de su capacidad para generar peligro, pero también de las dificultades para concretar. El argentino registró seis remates, cinco a puerta, y falló un penalti en el tramo final. Ante LAFC, recuperar su contundencia será fundamental para las aspiraciones del conjunto neoyorquino.
Bouanga atraviesa un momento más favorable. El delantero gabonés alcanzó los 17 goles en la campaña tras firmar un doblete en la victoria por 3-1 sobre Austin FC el 14 de octubre. Con 28 partidos disputados, aventaja por dos tantos a Fernández Mercau y acumula siete goles en sus últimas ocho presentaciones ligueras.
Además, Bouanga ya dejó su huella en la historia de LAFC. En septiembre superó los 78 goles de Carlos Vela en la temporada regular de la MLS y se convirtió en el máximo anotador del club en esa categoría. Después de su doblete ante Austin, elevó su cuenta a 82 tantos, cuatro más que el mexicano. Sin embargo, ambos aún están lejos de pelear por la Bota de Oro.
NYCFC vs LAFC: horario y dónde ver en EE.UU.
El encuentro de la MLS tendrá lugar este sábado en Nueva York. Estos son los datos para seguir el partido en EE.UU.:
- Estadio: Citi Field, Queens, Nueva York
- Horario: 7:30 p. m. ET / 6:30 p. m. CT / 4:30 p. m. PT
- Transmisión: Apple TV
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NYCFC necesita reaccionar en casa
El conjunto dirigido por Pascal Jansen regresa a Nueva York después de una gira de tres encuentros y necesita convertir Citi Field en un escenario de recuperación. Su último partido como local fue el 18 de septiembre, cuando perdió ante New York Red Bulls. Además, acumula apenas una victoria en sus últimos 13 compromisos en todas las competiciones, con cuatro empates y ocho derrotas.
Con cinco jornadas por disputar, cada resultado puede cambiar sus opciones de clasificación. Jansen ha planteado los encuentros restantes como finales y ha insistido en la necesidad de competir por cada balón. El desafío contra LAFC será encontrar el equilibrio entre atacar para conseguir los tres puntos y evitar los espacios que puedan aprovechar los visitantes.
La amenaza angelina no se limita a Bouanga. Son Heung-min también llega con confianza después de participar directamente en tres goles contra Austin, con una anotación y dos asistencias. Si NYCFC adelanta demasiado sus líneas, deberá protegerse de las transiciones ofensivas de un rival con capacidad para castigar los errores.
LAFC busca asegurar los playoffs y mejorar su posición
Para Los Angeles FC, la visita a Queens representa una oportunidad de acercarse a dos objetivos. Una victoria, combinada con empates o derrotas de Portland Timbers, Real Salt Lake y San Diego FC, podría asegurar su clasificación a la postemporada.
La ambición va más allá de conseguir el boleto. LAFC ocupa el sexto puesto de la Conferencia Oeste y está a dos puntos de San Jose Earthquakes, cuarto clasificado. Alcanzar una de las cuatro primeras posiciones le permitiría disputar con ventaja de local la primera ronda de los playoffs.
Su principal debilidad está en los partidos fuera de casa. El equipo angelino solo ha ganado uno de sus últimos 12 encuentros como visitante en todas las competiciones desde comienzos de mayo y encadena siete salidas sin victoria. El triunfo ante Austin puso fin a una racha negativa, pero ahora necesita confirmar su recuperación lejos de casa.
Aunque compiten en conferencias distintas, NYCFC y LAFC afrontan un compromiso de alto valor para la recta final de la temporada. El historial tampoco establece un favorito claro: en sus cuatro enfrentamientos anteriores en la MLS, cada equipo consiguió una victoria y los otros dos terminaron empatados. Esta vez, la eficacia de Fernández Mercau y Bouanga podría marcar la diferencia en una pelea por los playoffs que entra en su etapa decisiva.