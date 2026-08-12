White Sox rindieron homenaje al Papa León XIV con 40,000 gorros ante la mayor multitud de la temporada

El primer papa estadounidense de la historia recibió un homenaje épico de sus amados White Sox ante la multitud más grande del año

Miles de fanáticos utilizaron la mitra papal | JESSIE ALCHEH / GETTY IMAGES VIA AFP

Chicago vivió una de esas noches que trascienden el béisbol. Los White Sox convirtieron el Rate Field en una fiesta única este martes 11 de agosto, cuando estaba previsto distribuir unos 40,000 gorros con forma de mitra papal en homenaje al Papa León XIV, originario de Dolton, Illinois, y fanático declarado de los Medias Blancas desde la infancia.

La respuesta de la afición fue simplemente espectacular. 38,113 personas llenaron el estadio, la mayor multitud de la temporada para la organización y apenas el noveno sold out del año, desafiando incluso los pronósticos de mal tiempo. Lo que comenzó como una promoción limitada a un paquete especial de boletos se transformó, por pura demanda popular, en un regalo para todos los asistentes.

The White Sox are using tonight's Pope hat giveaway as their home run celebration 😭 https://t.co/yjfUO6nJWB pic.twitter.com/EfmnZd0b2z — MLB (@MLB) August 12, 2026

Un gorro que unió fe y béisbol

El diseño del gorro replicaba la tradicional mitra papal con el logotipo de los White Sox en el centro, una fusión tan inesperada como entrañable entre los símbolos religiosos y la identidad del equipo. Miles de aficionados lucieron sus gorras desde el primer lanzamiento, que estuvo a cargo de una religiosa invitada especialmente para la ocasión, dándole al evento un toque solemne sin perder el ambiente festivo.

La celebración no surgió de la nada. Desde que Robert Prevost se convirtió en el primer papa estadounidense de la historia, los White Sox abrazaron la conexión con todo. El equipo ya había instalado una placa conmemorativa en la Sección 140, Fila 19, asiento 2, el lugar exacto donde el entonces Padre Bob presenció el Juego 1 de la Serie Mundial de 2005, aquella noche mágica en la que Chicago venció 5-3 a los Astros camino a la barrida del título.

Además, el pontífice recibió meses atrás una camiseta firmada por el expelotero Paul Konerko en una ceremonia especial. Días antes, al evento de este martes, el equipo había retirado el número 13 de Ozzie Guillén, el mánager campeón de 2005, en lo que fue una semana llena de nostalgia pura en el South Side. El propio Papa, por cierto, tiene una invitación abierta para realizar el primer lanzamiento ceremonial cuando su agenda lo permita.

El juego no salió como soñaban, pero la noche fue inolvidable

En el terreno, la magia se agotó justo al final. Los White Sox llegaron a tener ventaja de cuatro carreras gracias a una sólida salida de siete entradas de Sean Burke, pero los Cincinnati Reds remontaron y se llevaron el triunfo 5-4 en 10 entradas, con un elevado de sacrificio de Elly De La Cruz en el episodio extra.

Ni la derrota opacó la jornada. Con marca de 61-57, Chicago sigue liderando la División Central de la Liga Americana con 2 juegos y medio de ventaja sobre Detroit, y esta noche demostró algo más importante que cualquier resultado. Cuando el equipo de tu infancia te homenajea frente a casi 40,000 personas vestidas de mitra papal, el béisbol se convierte en comunidad, identidad y hasta en un poquito de historia sagrada.

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