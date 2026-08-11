Nolan Arenado no tuvo piedad con su antiguo equipo: conecta grand slam para sentenciar a Rockies

El veterano antesalista castigó a su exequipo con un jonrón de cuatro carreras en la primera entrada y guió la paliza 9-0 de Arizona en Phoenix

Nolan Arenado conectó un grand slam | NORM HALL / GETTY IMAGES VIA AFP

Nolan Arenado tuvo una noche especial en el Chase Field. El estelar tercera base conectó un impresionante cuadrangular con las bases llenas en la misma primera entrada y abrió tempranamente la pizarra para los Diamondbacks de Arizona, que terminaron aplastando 9-0 a los Colorado Rockies.

El grand slam de Nolan Arenado que encendió Phoenix

Apenas en el primer episodio, Arenado castigó una recta alta del derecho Gabriel Hughes y la mandó a volar por encima de la barda del jardín izquierdo para poner el marcador 4-0. Fue su jonrón número 18 de la temporada, su octavo grand slam de por vida y el segundo que despacha en esta campaña. El batazo cayó como un balde de agua fría para la visita y desató la fiesta en las gradas de Phoenix.

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El rally comenzó con el venezolano Gabriel Moreno, quien disparó su primer triple de la temporada y anotó la primera carrera del juego, justo antes del bombazo de Arenado. La ofensiva de las serpientes dejó claro desde temprano que la noche sería larga para el pitcheo de Colorado.

Reencuentro amargo frente al equipo que lo vio nacer

El cuadrangular tuvo un condimento extra porque llegó ante la organización donde Arenado disputó sus primeras ocho temporadas en las Grandes Ligas. Con los Rockies construyó una carrera dorada que incluye diez Guantes de Oro, ocho selecciones al Juego de Estrellas y cinco Bates de Plata.

El antesalista de 35 años llegó a Arizona en enero de 2026 mediante un canje con los Cardenales de San Luis, en un movimiento que también incluyó 31 millones de dólares y envió al lanzador Jack Martínez a los pájaros rojos. El propio Arenado describió su arribo al desierto como una decisión fácil, al unirse a un club joven, hambriento y cerca de casa. Noches como la del lunes confirman que la apuesta de los Diamondbacks rinde frutos y que al veterano todavía tiene mucho poder en el madero.

Los Diamondbacks sueñan despiertos con su nuevo líder

La victoria dejó a los Diamondbacks con récord de 64-56, ocho juegos por encima de .500 por primera vez en toda la temporada. El equipo sigue sumando en el momento justo y el liderazgo de Arenado se siente en cada rincón del clubhouse.

La gran noche la completó Michael Soroka, otra de las piezas que llegó a reforzar al club, con un regreso exitoso al montículo al lanzar cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras. Ya en el octavo inning, Gabriel Moreno volvió a aparecer con un doble ante Nick Frasso para remolcar a su compatriota Jorge Barrosa y poner cifras definitivas en el marcador.

Con este triunfo, Arizona mantiene el paso firme en la pelea por la postemporada y demuestra que su proyecto va en serio. El grand slam de Arenado resume perfectamente el momento que vive el equipo, un grupo que combina juventud, hambre de gloria y la experiencia de uno de los mejores terceras bases de su generación. Si el bate del número 28 sigue caliente, en el desierto ya se permiten soñar en grande.

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