Di María y Carrillo se cruzan en una batalla de estrellas por los cuartos de la Libertadores

Rosario Central y Corinthians vuelven a encontrarse 26 años después, ahora con Ángel Di María y André Carrillo como protagonistas

El ‘Fideo’ sigue marcando goles impresionantes | Marcelo Manera | AFP

La Copa Libertadores 2026 presenta en sus octavos de final uno de los cruces más atractivos para los aficionados latinoamericanos en Estados Unidos: Rosario Central vs. Corinthians, una serie que enfrenta al argentino Ángel Di María con el peruano André Carrillo y que comenzará este jueves 13 de agosto en el Gigante de Arroyito.

No es solamente un duelo entre Argentina y Brasil. Hay historia, figuras internacionales y dos estilos que prometen chocar durante 180 minutos.

Rosario Central llega con una defensa que fue la mejor de la fase de grupos, mientras Corinthians apuesta por el control de la pelota y una plantilla en la que también aparecen Rodrigo Garro, Jesse Lingard y Memphis Depay.

Para Ángel Di María, el desafío tiene un significado especial. A sus 38 años, el campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección de Argentina es una de las grandes figuras del conjunto rosarino y busca ayudar al club a conquistar por primera vez la Libertadores.

En la fase de grupos disputó cinco encuentros y marcó dos goles, los primeros de su carrera en esta competición.

Rosario Central llega con una defensa que impone respeto

El equipo dirigido por Jorge Almirón terminó segundo del Grupo H con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Su principal argumento no estuvo en una producción ofensiva espectacular, sino en la capacidad para mantener lejos de su arco a los rivales.

Central recibió apenas un gol en las seis jornadas de la fase de grupos y mantuvo su portería invicta durante las primeras cinco fechas. Ese registro convirtió a su defensa en la más sólida de la ronda regular.

Ahí aparece una de las claves de la eliminatoria. Di María tendrá libertad para moverse desde la banda hacia el centro, participar en la construcción y buscar espacios detrás del mediocampo brasileño.

La conexión con Alejo Véliz y Enzo Copetti puede ser determinante cuando Central consiga recuperar la pelota y salir rápidamente al ataque.

Del otro lado estará Carrillo, cuya capacidad para proteger el balón y superar rivales en espacios reducidos representa una amenaza distinta.

El peruano funciona como enlace entre el mediocampo y la delantera y puede asociarse con Garro y Lingard para intentar mover la estructura defensiva rosarina.

Corinthians busca revancha histórica y control del balón

El enfrentamiento tiene además un antecedente que alimenta la expectativa. Ambos clubes se midieron en los octavos de final de la Libertadores 2000. Rosario Central ganó 3-2 en Argentina y Corinthians respondió con otro 3-2 en Brasil. Con el global empatado 5-5, el equipo paulista avanzó por penaltis 7-5.

Veintiséis años después, la historia vuelve a colocarlos frente a frente.

Corinthians terminó líder del Grupo E con 11 puntos y bajo la conducción de Fernando Diniz desarrolló una propuesta basada en la posesión y la circulación constante. Promedió 518.33 pases por partido, frente a los 444.33 de Central.

El primer capítulo será este jueves 13 de agosto a las 21:30, hora local, en Rosario. La vuelta está programada para el jueves 20, a la misma hora, en la Neo Química Arena de São Paulo.

Dónde ver la Copa Libertadores desde Estados Unidos

Para los aficionados en Estados Unidos, la referencia de transmisión es beIN Sports para ambos encuentros. También se contemplan opciones como Disney+ y, para el partido de vuelta, ESPN y Paramount+. Además, Fubo está entre las alternativas disponibles para seguir la serie.

En Arroyito comenzará una historia que mezcla pasado y presente. Di María y Carrillo serán dos de los focos principales, pero detrás de ellos habrá una batalla táctica: la resistencia de Central contra la posesión de Corinthians. Solo uno podrá convertir este reencuentro en el boleto hacia los cuartos de final.

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