Bryce Young queda en medio de la tensión: golpes y discusiones en el campamento de Panthers

Carolina Panthers vive un campamento cada vez más físico, con Bryce Young entre los protagonistas de una discusión sobre dónde termina la intensidad

Bryce Young Queda En Medio De La Tensión | Nick Cammett | Getty Images vía AFP

La tensión subió de nivel en el campamento de los Carolina Panthers que vienen de vencer a Arizona, donde una nueva pelea durante el entrenamiento involucró a Bryce Young y Mike Jackson después de una jugada de 11 contra 11.

La situación obligó a detener la práctica y volvió a poner sobre la mesa una pregunta que el equipo lleva semanas discutiendo: ¿hasta dónde puede llegar la intensidad antes de cruzar la línea?

No fue un episodio aislado. El conjunto de Carolina ha protagonizado varios momentos de fricción durante el campamento, incluido uno en julio que terminó con Jackson lanzando el casco de un ala cerrada por los aires.

Días atrás también se había registrado otro altercado en estos momentos en que la NFL se encuentra en pretemporada..

Esta vez, Young y Jackson intercambiaron palabras después de una jugada. Entonces apareció el centro Luke Fortner, quien intervino y terminó derribando al esquinero.

La práctica se detuvo mientras los jugadores intentaban recuperar la calma.

Bryce Young y los líderes de Panthers hablan después del altercado

Una vez terminado el entrenamiento, Young, Jackson y el veterano safety Nick Scott permanecieron cerca del campo durante casi 20 minutos conversando sobre lo ocurrido en estos momentos previos al arranque de temporada de la NFL.

Más que buscar culpables, la charla reflejó una preocupación que ha aparecido repetidamente dentro del vestidor: mantener la agresividad sin poner en riesgo a los compañeros.

Scott, uno de los líderes del equipo, defendió la intensidad que se está viendo en Carolina. Para él, una práctica demasiado tranquila sería incluso una señal de alerta.

El safety considera que los jugadores están compitiendo con la mentalidad necesaria para afrontar una temporada en la que las expectativas son elevadas.

El veterano también explicó que la clave está en distinguir entre un golpe propio del deporte y una acción innecesaria.

En su opinión, si una jugada podría realizarse legalmente durante un partido, tiene sentido reproducir cierta intensidad en los entrenamientos, siempre evitando acciones contra jugadores indefensos.

La conversación también tuvo un componente especial por Jonathon Brooks, quien está disputando su primer campamento de entrenamiento después de sufrir dos lesiones de ligamento cruzado anterior que limitaron considerablemente su participación desde que fue seleccionado en 2024.

Scott aseguró que habló con Brooks después del episodio y que el corredor entendió la situación como parte de la naturaleza física de la actividad deportiva.

Dave Canales pide mantener la intensidad, pero con responsabilidad

El entrenador Dave Canales tampoco ocultó su postura. Después de la pelea, el equipo tuvo un descanso para conversar antes de regresar al trabajo.

El mensaje del entrenador fue directo: los Panthers no deben perder la agresividad que caracteriza su campamento, aunque sí deben aprender a competir de la manera correcta.

Canales incluso bromeó con los jugadores ofensivos al recordarles que no pueden quejarse por recibir golpes en un deporte tan físico. Para el entrenador, la exigencia debe ser recíproca.

La situación, sin embargo, deja una lectura más profunda. Carolina está intentando construir una identidad basada en la intensidad y la competencia, pero también necesita evitar que esa energía termine provocando lesiones o conflictos innecesarios.

Mientras Young continúa preparándose para una temporada importante, los Panthers deberán encontrar ese equilibrio. Competir al límite puede fortalecer a un equipo; cruzarlo puede tener un precio demasiado alto.

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