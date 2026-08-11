Leagues Cup 2026: Chivas buscará despedirse con orgullo y América va por un cierre perfecto

El Rebaño Sagrado se juega el orgullo ante Seattle, mientras América buscará mantener su paso perfecto frente a Austin en la última jornada

Las Chivas se juegan el orgullo / Kevin Terrell / Getty Images via AFP

La Leagues Cup 2026 entra en una jornada decisiva para los clubes mexicanos y de la MLS, con dos partidos que atraerán especialmente la atención, sobre todo a los aficionados mexicanos que radican en EE.UU.: Seattle Sounders vs Chivas y el América vs Austin FC.

La última jornada de la fase regular de la Leagues Cup plantea dos escenarios completamente distintos. Chivas ya está eliminado, por lo que su visita a Seattle representa una oportunidad para rescatar sensaciones y cerrar el torneo con una victoria. América, en cambio, llega con el panorama despejado y la motivación de terminar la primera fase con una actuación perfecta que refuerce sus aspiraciones al campeonato.

Seattle Sounders vs Chivas: horario y transmisión en EE.UU.

El vigente campeón de la Leagues Cup llega a la última jornada de la Fase Uno con la necesidad de sumar para mantener sus opciones en el torneo. Chivas, en cambio, ya no tiene posibilidades de avanzar, pero buscará cerrar su participación con una actuación que le permita recuperar confianza antes de regresar a la actividad de la Liga MX.

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Miércoles 12 de agosto de 2026 Hora: 9:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 6:30 p.m. PT

9:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 6:30 p.m. PT Estadio: Lumen Field, Seattle, Washington

Lumen Field, Seattle, Washington Transmisión en EE.UU.: Apple TV, MLS Season Pass

Apple TV, MLS Season Pass Idioma: Opción de audio en español

Seattle llega después de vencer 3-0 a Querétaro, resultado que le permitió recuperarse tras la derrota por el mismo marcador frente a Toluca. Chivas, por su parte, apenas suma un punto después de empatar con LAFC y perder en penales, además de caer 1-0 ante FC Dallas. El conjunto rojiblanco tendrá así una última oportunidad para dejar una mejor imagen en el torneo.

El duelo también enfrenta dos estados de ánimo muy diferentes. Los Sounders necesitan ganar y esperar otros resultados para seguir con vida, mientras Chivas afronta el encuentro como una prueba de carácter. La localía, el ritmo intenso y el juego por las bandas pueden favorecer al conjunto de Seattle, aunque el Rebaño buscará aprovechar cualquier espacio para despedirse con una victoria.

América vs Austin FC: horario y transmisión en EE.UU.

Un día después, el América tendrá la oportunidad de cerrar una Fase Uno prácticamente perfecta ante Austin FC. Las Águilas llegan con seis puntos, después de imponerse 3-1 al Portland Timbers, por lo que intentarán mantener su paso firme y reforzar su candidatura al título.

Fecha: Jueves 13 de agosto de 2026

Jueves 13 de agosto de 2026 Hora: 7:30 p.m. ET / 5:30 p.m. CT / 4:30 p.m. PT

7:30 p.m. ET / 5:30 p.m. CT / 4:30 p.m. PT Estadio: Q2 Stadium, Austin, Texas

Q2 Stadium, Austin, Texas Transmisión en EE.UU.: Apple TV, MLS Season Pass

Apple TV, MLS Season Pass Idioma: Opción de audio en español

Para la afición mexicana en EE.UU., el partido tendrá además un ingrediente especial: América visitará una ciudad con una importante comunidad latina y se encontrará con un ambiente que promete ser intenso en el Q2 Stadium. Austin intentará aprovechar su localía y sus transiciones rápidas, mientras que el equipo azulcrema buscará imponer su capacidad ofensiva y terminar la fase con autoridad.

Los dos encuentros ofrecen historias distintas, pues mientras el Seattle Sounders vs Chivas enfrenta al campeón defensor con un gigante mexicano que busca reivindicarse, el América vs Austin FC pondrá a prueba al equipo de Liga MX que llega con la etiqueta de uno de los principales candidatos al título de la Leagues Cup.

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