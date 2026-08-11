Knicks vs 76ers: así arranca la temporada de la NBA 2026-27 cargada de estrellas

Los Knicks estrenarán su título ante los 76ers de LeBron James y Jaylen Brown en una primera semana de la NBA 2026-27 repleta de duelos electrizantes

Grandes duelos los que se verán en la fecha 1 de la NBA / Shutterstock

La espera terminó para los aficionados al básquetbol. La NBA 2026-27 comenzará el martes 20 de octubre con una primera semana cargada de estrellas, nuevos equipos, jóvenes talentos y enfrentamientos que podrían anticipar algunas de las grandes batallas por el campeonato.

La jornada inaugural tendrá una triple cartelera sumamente atractiva. El primer partido será Boston Celtics vs. Detroit Pistons; después llegará Philadelphia 76ers vs. New York Knicks y la noche terminará con Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs.

La temporada también pondrá en escena a varias figuras que estrenarán equipo. LeBron James y Jaylen Brown debutarán con los Philadelphia 76ers, que intentarán competir por el título en el Este, junto a Tyrese Maxey y Joel Embiid. El primer examen llegará precisamente frente a los Knicks, actuales campeones, que conservaron a su quinteto titular.

A CAN'T-MISS TRIPLEHEADER TO OPEN THE SEASON.



🍿 Jayson Tatum, Paul George and the Celtics visit Cade Cunningham and last year's top-seeded Pistons



🍿 LeBron James and Jaylen Brown make Sixers debuts vs. Jalen Brunson and the Knicks on their championship banner raising night at… pic.twitter.com/jazcOOP8PB — NBA (@NBA) August 11, 2026

Los grandes partidos del inicio de la NBA 2026-27

20 de octubre: Celtics vs. Pistons

Celtics vs. Pistons 20 de octubre: 76ers vs. Knicks

76ers vs. Knicks 20 de octubre: Thunder vs. Spurs

Thunder vs. Spurs 21 de octubre: Timberwolves vs. Heat y Warriors vs. Lakers

Timberwolves vs. Heat y Warriors vs. Lakers 22 de octubre: Cavaliers vs. 76ers y Nuggets vs. Thunder

Cavaliers vs. 76ers y Nuggets vs. Thunder 23 de octubre: Knicks vs. Celtics y Rockets vs. Spurs

También habrá un estreno especialmente esperado en Miami. Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP y campeón con Milwaukee en 2021, iniciará una nueva etapa con el Heat frente a los Minnesota Timberwolves el miércoles 21 de octubre. El encuentro tendrá, además, el debut de LaMelo Ball con Minnesota, donde compartirá protagonismo con Anthony Edwards.

Esa misma noche, los Los Angeles Lakers recibirán a los Golden State Warriors. Luka Doncic buscará iniciar con fuerza una nueva era en Los Ángeles, mientras Stephen Curry volverá a encabezar a Golden State en una rivalidad que ya es parte de la identidad de la liga.

El Oeste tendrá otro plato fuerte con la revancha entre Spurs y Thunder, que se medirán el primer día de la temporada después de enfrentarse en las Finales de la Conferencia Oeste. Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander volverán a verse las caras en un duelo entre dos de las mayores figuras de la nueva generación.

Entre las novedades que seguirán de cerca los aficionados latinos estará Karim López, quien comenzará su aventura en la NBA con los Memphis Grizzlies. El alero mexicano fue seleccionado originalmente por los Detroit Pistons con el puesto 21 del Draft de 2026, pero Memphis adquirió sus derechos mediante un intercambio.

La primera semana continuará el jueves 22 con los 76ers frente a los Cleveland Cavaliers y los Denver Nuggets de Nikola Jokic visitando al Thunder. El viernes 23, Prime Video cerrará este primer tramo con una doble cartelera: Knicks vs. Celtics y Houston Rockets vs. Spurs en Austin, Texas.

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