Edwin Díaz tuvo una salida perfecta en el triunfo agónico de los Dodgers sobre los Royals

Edwin Díaz aseguró una victoria importante para los Dodgers ante Kansas City en un juego en el que tuvieron que remontar tras un mal inicio de Skubal.

Edwin Díaz salvó el juego por la vía rápida | HARRY HOW / GETTY IMAGES VIA AFP

La noche en Chavez Ravine se sintió como un concierto de rock con final feliz. Los Angeles Dodgers derrotaron 6-5 a los Kansas City Royals en un juego que se definió en los pequeños detalles. El encargado de bajar la cortina fue el cerrador boricua, Edwin Díaz, que volvió a ser el dueño absoluto de la novena entrada.

Edwin Díaz y su novena entrada perfecta que enloqueció a Los Ángeles

Después de un fin de semana complicado en Arizona, donde desperdició oportunidades en juegos consecutivos, Edwin Díaz llegó a la lomita con una misión clara y la cumplió sin negociar con nadie. El puertorriqueño enfrentó a tres bateadores y los retiró por la vía rápida, demostrando su dominio desde el montículo..

FINAL: The Dodgers beat the Royals 6-5 to start off the week 🔥



Tarik Skubal went 5 innings in his Dodger Stadium debut, LA came back from down 3-0 and Edwin Diaz got the save.



Dodgers are 71-48 on the season. pic.twitter.com/N72AM53TVu — Dodgers Nation (@DodgersNation) August 11, 2026

La recta de Díaz volvió a tener ese veneno característico y el slider hizo sufrir a los bateadores de Kansas City, que se fueron con las manos vacías en sus tres turnos. Fue su sexto salvamento de la temporada, un número que pesa mucho más de lo que dice la estadística fría, porque llega justo cuando el equipo más lo necesitaba.

La actuación de Díaz representó además una reivindicación personal. El bullpen angelino había sufrido durante una racha negativa que puso nerviosa a toda la fanaticada, y ver al cerrador dominar así devolvió la confianza a un vestuario que celebró en grande.

Una remontada construida con paciencia y batazos oportunos

El juego no empezó nada bien para la novena local. Jac Caglianone le hizo daño temprano a Tarik Skubal, con un sencillo impulsor en la primera entrada y un jonrón de dos carreras que puso a los visitantes arriba 3-0.

Pero la ofensiva de Los Ángeles respondió con oficio. Shohei Ohtani conectó un doble impulsor y Freddie Freeman lo trajo al plato con un sencillo, recortando la distancia. El momento clave llegó en la sexta entrada, cuando Max Muncy descargó un doble de tres carreras en su propia noche de bobblehead, una escena que parecía escrita por Hollywood.

Kansas City no se rindió y Kyle Isbel empató las acciones con un jonrón de dos carreras en la séptima. Ahí apareció de nuevo la magia japonesa. Ohtani pegó sencillo, se robó su primera base desde el 16 de mayo y anotó la carrera del gane empujado por Freeman, dejando el escenario listo para el cierre soñado.

Tarik Skubal y el nuevo rostro del equipo angelino

Mención especial merece Tarik Skubal, la incorporación estrella que llegó desde Detroit en el mayor canje de la fecha límite. El zurdo, ganador consecutivo del premio Cy Young, permitió tres carreras en cinco entradas con seis ponches en su debut frente a su nueva afición, que lo recibió con una ovación memorable.

Con esta victoria, apenas la segunda en sus últimos diez compromisos, los Dodgers respiran y sueñan con encaminar la recta final de la temporada. Y si Díaz mantiene este nivel, las noches de trompeta en Los Ángeles serán sinónimo de triunfo.

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