La trampa de los 6 puntos en Leagues Cup: Dallas puede quedar fuera y LAFC tiene el pase en sus manos

FC Dallas ganó sus dos partidos, pero llega en zona de eliminación; LAFC puede meterse a Cuartos con un triunfo ante Querétaro

FC Dallas Se Juega Su Pase En Leagues Cup | Kevin Terrell | Getty Images vía AFP

FC Dallas enfrenta a Toluca una situación poco común en la Leagues Cup 2026 que enfrenta a la MLS con la Liga MX: pese a sumar seis puntos después de ganar sus dos partidos, puede quedar eliminado de los Cuartos de Final si pierde ante Toluca.

Del otro lado, LAFC llega a la última jornada de la Leagues Cup con cinco unidades, pero una victoria en tiempo reglamentario frente a Querétaro le permitiría alcanzar ocho puntos y asegurar su clasificación, de acuerdo con el escenario planteado para la fase final del torneo.

El contraste explica la importancia que tienen los criterios de desempate en esta edición. Dallas ha construido una campaña perfecta en resultados, pero su producción ofensiva lo mantiene fuera de los cuatro primeros lugares de la tabla de la MLS.

FC Dallas tiene seis puntos, pero no tiene margen de error

Dallas derrotó 2-0 a Querétaro y posteriormente venció 1-0 a Chivas de Guadalajara el fin de semana. El equipo acumula seis puntos, tres goles a favor y ninguno recibido, una estadística defensiva sobresaliente.

Sin embargo, ocupa el sexto lugar porque otros clubes con la misma cantidad de unidades han marcado más goles.

La diferencia queda clara al revisar la clasificación: Austin FC y Charlotte FC tienen seis puntos y +5 de diferencia; Chicago Fire y FC Cincinnati también suman seis unidades con +4, mientras que Columbus Crew registra +3, pero con cinco goles anotados. Dallas tiene igualmente +3, aunque solamente ha marcado tres tantos.

Por eso, la visita al Estadio Nemesio Diez adquiere una dimensión especial. Una derrota en los 90 minutos mantendría a Dallas en seis puntos y podría empeorar su diferencia de goles. Además, si equipos como LAFC ganan su último encuentro, superarían automáticamente al conjunto texano.

LAFC puede aprovechar la presión de Dallas

El escenario es distinto para Los Angeles Football Club. El conjunto angelino empató 1-1 con Chivas en su debut y ganó la tanda de penales 5-4, resultado que le dio dos puntos. Después consiguió una victoria dramática por 1-0 sobre Toluca gracias al gol de Eddie Segura en el minuto 91. Con ello llegó a cinco unidades y una diferencia de goles de +1.

Ahora LAFC recibirá a Querétaro en el BMO Stadium. El rival llega sin puntos después de perder 2-0 contra Dallas y 3-0 frente a Seattle Sounders, además de presentar una diferencia de goles de -5.

La cuenta para LAFC es sencilla: ganar en tiempo reglamentario significa llegar a ocho puntos. Con esa cifra, superaría a cualquier equipo que termine estancado en seis o siete unidades y entraría directamente entre los cuatro clasificados de la MLS.

Así, mientras Dallas necesita resistir en una visita exigente ante Toluca, LAFC tiene una oportunidad mucho más clara en casa. La paradoja de esta Leagues Cup está servida: seis puntos pueden no alcanzar, mientras que ocho pueden abrir de par en par la puerta de los Cuartos de Final.

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