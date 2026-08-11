De la ilusión al luto: cómo la Copa Sudamericana llegó a octavos antes de frenar por el terremoto

La Copa Sudamericana 2026 entró en su fase decisiva, pero el terremoto en Colombia alteró el calendario y cambió el ánimo de la competencia

Independiente Santa Fe Aplazo Su Partido De Sudamericana | Luis Acosta | AFP

La Copa Sudamericana 2026 llegó a los octavos de final con 16 equipos todavía soñando con levantar el trofeo en Barranquilla, pero el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en el Chocó, Colombia, cambió por completo el ambiente alrededor del torneo.

La emergencia llevó a la Conmebol a postergar el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate, programado en El Campín de Bogotá, mientras la competencia entraba en su etapa más esperada.

Hasta entonces, la historia había sido muy distinta. La fase de grupos dejó a Botafogo como el equipo más dominante, con 16 puntos de 18 posibles, 15 goles a favor y una diferencia de +10. River Plate también avanzó invicto, mientras São Paulo destacó por su solidez defensiva, al permitir apenas un gol en seis partidos.

La emoción aumentó durante los play-offs. Independiente Santa Fe eliminó a Caracas FC con un global de 5-0; Boca Juniors sobrevivió a O’Higgins en penaltis; Cienciano protagonizó una remontada contundente ante Lanús y Bolívar sorprendió al eliminar a Grêmio. Vasco da Gama, Tigre, Santos y Red Bull Bragantino también consiguieron su boleto.

El terremoto cambió el ritmo de los octavos

El cuadro había quedado listo con enfrentamientos atractivos: Recoleta contra Boca Juniors, Red Bull Bragantino frente a Atlético Mineiro, Cienciano ante Botafogo y Vasco da Gama contra Olimpia.

También estaban previstos Tigre-Montevideo City Torque, Santos-Macará y Bolívar-São Paulo.

Pero la llave entre Santa Fe y River Plate quedó temporalmente suspendida. La decisión respondió a las recomendaciones de los organismos de socorro y a la necesidad de garantizar la seguridad de las delegaciones y los aficionados. Los otros siete partidos de ida permanecieron programados entre el 11 y el 13 de agosto.

El contraste resulta inevitable. Mientras en distintas ciudades sudamericanas los equipos se preparaban para una batalla de 90 minutos, en Colombia el fútbol pasó a segundo plano.

La pelota podía esperar ante una emergencia que afectó a miles de personas.

La Sudamericana, así, dejó por un momento de ser solamente una competencia deportiva. La ilusión de avanzar hacia Barranquilla quedó acompañada por una realidad mucho más dolorosa.

Favoritos, figuras y dónde ver la Sudamericana en Estados Unidos

En la cancha, Botafogo llega como uno de los principales candidatos al título gracias a su extraordinaria fase de grupos. River Plate, São Paulo, Boca Juniors y Atlético Mineiro completan el grupo de aspirantes destacados por rendimiento, experiencia y jerarquía.

También hay nombres que pueden marcar diferencia. Rodrigo Contreras encabeza la producción goleadora con cinco tantos, mientras Gabriel Barbosa, Adson y Francisco González suman seis participaciones directas en goles cada uno.

Para los aficionados latinoamericanos que viven en Estados Unidos, los octavos de final pueden seguirse a través de beIN SPORTS. La señal en español ofrece narración y análisis de los principales partidos, mientras que el canal principal de beIN SPORTS transmite encuentros seleccionados en inglés.

También existen opciones digitales. beIN SPORTS CONNECT permite acceder a la programación en dispositivos móviles, Smart TV y navegadores, previa autenticación con un proveedor de televisión.

Otra alternativa es Fanatiz USA, plataforma de streaming por suscripción que incluye los canales de beIN SPORTS y permite consultar partidos bajo demanda durante las 72 horas posteriores a su emisión.

La final está prevista para el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El camino continuará, pero la jornada del 10 de agosto dejó una imagen difícil de olvidar: la Copa Sudamericana pasó de la ilusión por los octavos al silencio impuesto por una tragedia que recordó que, antes que el fútbol, está la seguridad y la vida de las personas.

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