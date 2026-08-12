Inter Miami debe corregir estas fallas para NO SER ELIMINADO en Leagues Cup

El equipo de Messi necesita corregir su defensa, controlar los cierres y encontrar más variantes ofensivas ante León

Casemiro Debe Mejorar En Leagues Cup | Sam Navarro | Getty Images vía AFP

Inter Miami llega ante León a un partido decisivo para sus aspiraciones en la Leagues Cup 2026 con una obligación clara: mejorar su funcionamiento defensivo y sostener su poder ofensivo si quiere avanzar a los Cuartos de Final.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos mostró ante Atlético de San Luis en su victoria en el debut y ante los Rayados de Monterrey con quienes cayó en la segunda fecha que tiene recursos para hacer daño, pero también dejó señales preocupantes cuando pierde la pelota y cuando el partido entra en sus minutos finales.

Con tres puntos y un diferencial de +1, el duelo ante León aparece como una prueba en la que no bastará con tener a Lionel Messi como principal argumento.

El problema de Inter Miami está detrás de su talento

La corrección pasa por reducir los espacios que quedan entre el mediocampo y la defensa. Cuando Inter Miami adelanta demasiados jugadores, su estructura queda expuesta a las transiciones del rival. San Luis encontró 18 remates en el debut y Monterrey volvió a lastimar con contragolpes, una señal que obliga al conjunto de Florida a ser más compacto.

El pivote defensivo tendrá una tarea determinante. Ya sea Casemiro o Yannick Bright, deberá proteger la zona situada delante de los centrales y evitar que los atacantes reciban con libertad de cara a Matt Freese.

El objetivo es sencillo de entender: que las líneas jueguen más juntas y que la presión después de perder el balón permita frenar la contra antes de que tome velocidad.

También será necesario corregir la defensa de los centros y la llamada Zona 14, el sector frontal del área desde donde el rival puede encontrar disparos peligrosos. El gol de David Rodríguez ante San Luis evidenció problemas en el primer poste, mientras que el tanto de Rafa Llorente expuso la falta de protección en esa zona.

Contra Monterrey, Diego Rossi aprovechó además un espacio en el minuto 90. Son detalles distintos, pero apuntan al mismo problema: Inter Miami no puede desconectarse.

Con Messi en duda Inter Miami necesita otros socios

En ataque, la ausencia de Luis Suárez modifica las referencias del equipo. La sanción del delantero por su mala conducta y las bajas de Germán Berterame y Mateo Silvetti reducen las alternativas para ocupar el área.

Eso aumenta la responsabilidad de Messi, quien todavía está en duda para jugar tras el fallecimiento de su padre, el astro argentino alcanzó 14 goles históricos en la competición después de su actuación ante San Luis.

Sin embargo, cargar todo el peso ofensivo sobre el argentino sería un error. La conexión con Noah Allen ya demostró ser productiva, pero Inter Miami necesita más movimientos desde la segunda línea.

Nombres como Telasco Segovia, Rodrigo De Paul y Dániel Pintér pueden atacar los espacios para participar en la construcción y cubrir la posible ausencia de su capitán.

Otro punto urgente es la concentración. Las tarjetas acumuladas en zonas sensibles pueden limitar la intensidad defensiva y complicar cualquier escenario de desempate.

Además, el gol recibido ante Monterrey en el minuto 90 confirmó que el equipo debe aprender a manejar mejor los cierres.

La hoja de ruta es concreta: conceder menos ocasiones, proteger el área, atacar con más jugadores y mantener la disciplina durante los 90 minutos. Si Inter Miami consigue equilibrar su talento ofensivo con esa solidez, tendrá una oportunidad de seguir con vida en la Leagues Cup.

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