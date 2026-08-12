Seth Trimble llega a Louisville y se convierte en el nombre del mercado

El ex jugador de North Carolina jugará con Louisville tras un fallo que le permitió extender su carrera en la NCAA.

Trimble llega con el título de estrella | STEPHEN GREATHOUSE / GETTY IMAGES VIA AFP

El baloncesto colegial amaneció con una sorpresa en Kentucky. Seth Trimble, ex jugador de North Carolina, confirmó este miércoles su compromiso con Louisville para la temporada 2026-27, según le contó el propio escolta a Pete Thamel de ESPN. Los Cardinals de Pat Kelsey acaban de sumar una pieza que promete ayudar al equipo en sus aspiraciones en la ACC.

De Chapel Hill a Louisville, el adiós de un ídolo

Trimble deja atrás cuatro temporadas con los Tar Heels, donde pasó de suplente con minutos limitados a convertirse en uno de los jugadores más queridos por la afición. El chico de Menomonee Falls, Wisconsin, se echó tanto al bolsillo a Chapel Hill que hasta compró una heladería en Franklin Street. Su momento más dulce llegó el 7 de febrero, cuando clavó un triple sobre la bocina para vencer 71-68 al archirrival Duke, un tiro que ya forma parte de la historia del programa.

La ironía del destino quiso que su mejor noche como universitario fuera precisamente ante Louisville. El pasado febrero firmó 30 puntos, su máximo de carrera, en el triunfo 77-74 de UNC sobre los Cardinals. Ahora vestirá la misma camiseta que sufrió su mejor versión.

Trimble asegura que North Carolina siempre será su casa, aunque el atasco en el roster tras la llegada del entrenador Michael Malone, quien reemplazó a Hubert Davis, lo empujó a buscar un nuevo destino para su quinto año.

El fallo judicial de Colorado que le abrió la puerta

La llegada de Trimble a Louisville solo es posible gracias a un fallo judicial de un tribunal de distrito de Colorado, que otorgó una quinta temporada de elegibilidad a los jugadores que comenzaron su carrera universitaria en 2022 y agotaron sus años de competencia la temporada pasada.

La NCAA había aprobado en junio nuevas reglas que permitían cinco temporadas de elegibilidad, pero dejó fuera precisamente a quienes completaron su ciclo en 2025-26. El tribunal federal corrigió ese vacío con una medida cautelar y, aunque la NCAA ya apeló la decisión, la puerta sigue abierta. Trimble, precavido, entró al portal de transferencias el 20 de abril para preservar sus opciones y la jugada le salió redonda.

Las estadísticas de Trimble y un roster que da miedo

Los números del escolta hablan por sí solos. En su última temporada con UNC promedió 14.0 puntos, 3.8 rebotes y 3.0 asistencias en 24 partidos, con un 47.2% de acierto en tiros de campo. A lo largo de su carrera acumuló 971 puntos en 126 partidos, con un crecimiento constante año tras año. Además, se fogueó este verano en la Summer League de Las Vegas con los Washington Wizards, donde dejó 10.8 puntos y 4.0 rebotes por noche en cinco encuentros.

Y Trimble no llega solo. Louisville armó un auténtico equipazo con Flory Bidunga, el número 1 del portal de transferencias, llegado de Kansas, junto al base Jackson Shelstad, ex de Oregon, el español Alvaro Folgueiras, pieza clave del Elite Eight de Iowa, y Karter Knox, procedente de Arkansas. Completan la lista de refuerzos De’Shayne Montgomery y Gabe Dynes, además de los novatos Obinna Ekezie Jr., Isaac Ellis y Boyuan Zhang. Con Adrian Wooley y London Johnson de regreso, los Cardinals aparecen en el puesto 12 del ranking Way-Too-Early de ESPN.

UNC y Louisville se enfrentarán dos veces en la temporada 2026-27 y el reencuentro de Trimble con su ex equipo promete ser uno de los partidos más calientes e interesantes del año para los fanáticos del baloncesto universitario.

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