Cowboys blindan a Quinnen Williams: se convierte en el segundo liniero defensivo mejor pagado de la NFL

Dallas aseguró a su estrella defensiva hasta 2030 con un contrato que rompe récords y declara la guerra en la NFC Este.

Williams extendió su contrato 3 años | CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Dallas Cowboys están apostando fuerte por tener una de las mejores líneas defensiva de toda la NFL. Este lunes, la franquicia de la Estrella Solitaria sacudió la NFL al anunciar que Quinnen Williams acordó una extensión de contrato por tres años y $105.9 millones de dólares, un movimiento que confirma que en Arlington van en serio rumbo a la temporada 2026.

Con este acuerdo, el tackle defensivo de 28 años se convierte en el segundo liniero defensivo interior mejor pagado de toda la liga, con un promedio de 35.3 millones de dólares anuales, solamente por detrás de Jalen Carter, de los Philadelphia Eagles, quien fijó el mercado con 38 millones por campaña.

Cómo estará estructurado el contrato de Quinnen Williams

El contrato negociado por su agente Nicole Lynn, de Klutch Sports, incluye $101 millones de dólares garantizados, la mayor cantidad jamás entregada a un tackle defensivo en la historia de la NFL. Además, $63.35 millones quedaron garantizados al momento de la firma, otra cifra récord para la posición, junto con un bono por firmar de 31.85 millones.

Sumando los dos años que le quedaban de su acuerdo anterior, el compromiso total de Dallas con Williams asciende a 153.15 millones de dólares en cinco temporadas, lo que lo mantendría vistiendo la estrella hasta 2030.

La historia de Williams con los Cowboys comenzó en noviembre de 2025, cuando Dallas lo adquirió procedente de los New York Jets en un intercambio que incluyó una selección de primera ronda de 2027 y al tackle Mazi Smith. El movimiento fue parte de la reestructuración defensiva que también envió a Micah Parsons a los Green Bay Packers, una decisión que generó debate en su momento.

Hoy, el cuatro veces seleccionado al Pro Bowl ya dejó claro que quiere retirarse como vaquero, y Jerry Jones respondió con la chequera abierta. Con el nuevo coordinador defensivo Christian Parker implementando un esquema 3-4, Williams será el ancla absoluta de esa línea interior.

Un roster que se reforzó en todas las líneas

La extensión de Williams no es el único movimiento importante de la offseason vaquera. Dallas también sumó al cazamariscales Rashan Gary, llegado desde Green Bay a cambio de una selección de cuarta ronda, reforzó la secundaria con los safeties Jalen Thompson y P.J. Locke, renovó al corredor Javonte Williams por tres años y colocó la etiqueta de jugador franquicia sobre el receptor George Pickens, quien viene de una campaña de 1,429 yardas y 9 touchdowns.

Tras un decepcionante 7-9-1 en 2025, los Cowboys gastaron fuerte en defensa, blindaron a su estrella interior y le declararon la guerra a una NFC Este que luce más salvaje que nunca. La temporada 2026 ya tiene a Dallas como uno de los equipos que todos querrán ver.

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