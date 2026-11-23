El accidente de 2019 sigue marcando el futuro del futbolista mexicano. Una disputa por la reparación del daño mantiene pendiente una decisión judicial en Jalisco

El futuro de Joao Maleck sigue en los juzgados mexicanos / Claro Sports

El fútbol le concedió una nueva oportunidad a Joao Maleck, pero su historia todavía está lejos de tener un desenlace definitivo. El delantero mexicano consiguió el ascenso a la Primera División de Uruguay con Plaza Colonia, un logro que contrasta con la incertidumbre que enfrenta en México, donde una resolución judicial podría obligarlo a regresar a prisión por el caso de homicidio culposo que lo llevó a la cárcel en 2019.

A sus 27 años, el atacante vuelve a encontrar un lugar en el panorama futbolístico internacional después de varios años de intentar reconstruir una carrera que alguna vez prometía llevarlo a la élite. Sin embargo, mientras celebra el regreso de su equipo a la máxima categoría uruguaya, todavía tiene pendiente un asunto legal que podría cambiar sus planes deportivos.

Joao Maleck consigue el ascenso con Plaza Colonia

Maleck llegó a Plaza Colonia en septiembre de 2026, procedente de Guadalupe FC de Costa Rica. Su incorporación representó otra oportunidad para recuperar continuidad después de pasar por diferentes equipos sin conseguir consolidarse. En esta ocasión, aunque su participación fue limitada, terminó formando parte de un plantel que alcanzó el campeonato de la Segunda División uruguaya.

El ascenso se confirmó fuera de la cancha. Plaza Colonia obtuvo la victoria administrativa de un encuentro después de reclamar una alineación indebida de Oriental de La Paz, resultado que le permitió asegurar la promoción a Primera División para 2027. El mexicano disputó solamente tres partidos y no consiguió marcar goles, pero formó parte del equipo que alcanzó el objetivo.

Antes de emigrar a Uruguay, el delantero tuvo experiencias en el futbol mexicano con Tepatitlán, Coras y Morelia, entre otros clubes. También pasó por Correcaminos y Cafessa, aunque no logró recuperar el protagonismo que tuvo durante sus primeros años como prospecto. Su trayectoria internacional había comenzado mucho antes, cuando integró las categorías juveniles del Porto y el Sevilla, dos clubes europeos en los que llamó la atención por sus condiciones como delantero.

El accidente de 2019 que cambió la vida del futbolista mexicano

La carrera de Joao Maleck dio un giro irreversible el 23 de junio de 2019. Ese día, el futbolista estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Zapopan, Jalisco, en el que murieron María Fernanda Peña y Alejandro Castro, una pareja que acababa de contraer matrimonio.

En octubre de 2020, Maleck fue sentenciado a tres años, ocho meses y 15 días de prisión por homicidio culposo agravado. El jugador permaneció recluido en el penal de Puente Grande y recuperó su libertad el 15 de diciembre de ese mismo año, después de cumplir parte de la condena y obtener el beneficio de libertad bajo caución, tras cubrir la reparación del daño que se había fijado inicialmente.

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Desde entonces, el atacante ha intentado retomar su carrera profesional, pero el proceso judicial continuó presente. Su salida de prisión no significó que todas las consecuencias legales y económicas del accidente hubieran quedado resueltas.

¿Cuánto dinero debe pagar Joao Maleck y por qué podría volver a prisión?

El nuevo capítulo judicial llegó en septiembre de 2026, cuando un juez de ejecución fijó una reparación de prácticamente 21 millones de pesos por el concepto de proyecto de vida de María Fernanda Peña. La determinación abrió otra disputa legal, debido a que la defensa del futbolista impugnó la resolución.

Por ahora, el recurso mantiene pendiente una decisión definitiva sobre esta obligación económica y sus posibles consecuencias para Maleck. El asunto resulta especialmente delicado porque el cumplimiento de las condiciones relacionadas con su situación jurídica podría determinar si conserva su libertad o debe regresar a un centro penitenciario.

José Luis Álvarez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, explicó que las autoridades deberán resolver el estatus del futbolista y determinar si prevalecen las condiciones actuales o corresponde su reingreso a prisión. Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para conocer esa resolución.

De esta manera, Joao Maleck afronta dos realidades muy distintas, ya que en Uruguay consiguió un ascenso que le permitirá competir en Primera División durante 2027, mientras que en México continúa pendiente una decisión que puede tener consecuencias directas sobre su libertad. Su regreso al fútbol de mayor nivel representa un nuevo capítulo profesional, pero el desenlace de su situación judicial todavía está por escribirse.

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