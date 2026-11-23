La decisión de viajar en Thanksgiving debe considerar el historial migratorio, las autorizaciones vigentes y cualquier orden pendiente

ICE puede hacer operativos en aeropuertos durante Thanksgiving. Foto: Shutterstock

El arresto reciente de dos inmigrantes en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma está generando preocupación entre quienes planean viajar para Thanksgiving, una de las temporadas de mayor movimiento en aeropuertos.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron a un padre y a su hija en el puente de embarque de un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles. El procedimiento quedó registrado en videos en redes sociales.

Antes de comprar un boleto o dirigirse a cualquier aeropuerto durante el feriado de Acción de Gracias, incluyendo Seattle, es conveniente saber qué facultades tienen los agentes federales, qué documentos debes llevar y cuáles son tus derechos como pasajero.

¿Puede ICE detener a un inmigrante durante un vuelo doméstico?

Sí, los agentes migratorios pueden realizar operativos en aeropuertos estadounidenses, incluso cuando los pasajeros se preparan para abordar vuelos que no salen del país.

En primer lugar, debes saber que los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y los de inmigración son lo mismo. No lo son. La TSA se encarga de los controles de seguridad aeroportuaria, mientras que ICE tiene facultades para hacer cumplir las leyes migratorias.

Sin embargo, ambas agencias pueden compartir información. Una guía actualizada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), publicada en agosto de 2026, indica que ICE utiliza datos de pasajeros para identificar a determinadas personas y detenerlas al abordar o después de aterrizar.

Según el reporte de la agencia Associated Press (AP), los agentes que detuvieron a dos inmigrantes en el aeropuerto de Seattle estaban detrás de un mexicano identificado como Ricardo Larrondo Mendoza. ICE sostuvo que había permanecido en el país después del vencimiento de su visa.

En el operativo también fue arrestada su hija, Sofía Hernández Mejía. La abogada de ambos, Olia Catalá, declaró a la agencia de noticias que padre e hija habían solicitado asilo en Estados Unidos, donde vivían desde 2015, y no tenían antecedentes penales.

¿Qué inmigrantes deben tener mayor precaución antes de volar en Thanksgiving?

La situación migratoria de cada pasajero es diferente, pero las organizaciones legales como ACLU identifican varios escenarios que requieren una evaluación previa a cualquier vuelo nacional. Entre ellos se encuentran:

Personas con visas vencidas: haber permanecido en Estados Unidos más tiempo del autorizado puede generar problemas migratorios, incluso si posteriormente se presentó una solicitud para cambiar o extender el estatus.

haber permanecido en Estados Unidos más tiempo del autorizado puede generar problemas migratorios, incluso si posteriormente se presentó una solicitud para cambiar o extender el estatus. Solicitantes de asilo: tener un caso pendiente no garantiza que ICE no pueda detener a una persona.

tener un caso pendiente no garantiza que ICE no pueda detener a una persona. Personas con permisos temporales: quienes tienen parole, DACA o TPS deben verificar que sus autorizaciones continúen vigentes y conocer las condiciones particulares de su caso.

quienes tienen parole, DACA o TPS deben verificar que sus autorizaciones continúen vigentes y conocer las condiciones particulares de su caso. Inmigrantes con órdenes de deportación: una orden final de expulsión puede representar un riesgo importante durante un desplazamiento.

una orden final de expulsión puede representar un riesgo importante durante un desplazamiento. Personas con antecedentes penales o arrestos: incluso situaciones antiguas pueden tener consecuencias en determinados procedimientos migratorios.

incluso situaciones antiguas pueden tener consecuencias en determinados procedimientos migratorios. Personas con solicitudes de ajuste de estatus: estar casado con un ciudadano estadounidense o haber iniciado un trámite de residencia no significa que exista inmunidad frente a una detención.

La ACLU y el Asian Law Caucus, otra organización de asistencia legal en Estados Unidos, advierten que incluso quienes tienen permisos de trabajo o solicitudes pendientes pueden enfrentar revisiones y posibles operativos.

Documentos y derechos que debes conocer antes de llegar al aeropuerto

Si tienes previsto viajar durante Thanksgiving y tu situación migratoria presenta alguna irregularidad o trámite pendiente, la recomendación es consultar primero con un abogado especializado.

También es conveniente organizar la documentación relacionada con el caso. Dependiendo del estatus, puede incluir:

Pasaporte o identificación oficial vigente

Tarjeta de residencia permanente, si corresponde

Permiso de trabajo (EAD)

Avisos de recibo de USCIS y notificaciones de aprobación

Documentos relacionados con solicitudes de asilo, parole o ajuste de estatus

Información de contacto del abogado que lleva el caso

Estos documentos no garantizan que ICE no realice una detención, pero pueden ayudar a explicar la situación migratoria y facilitar la intervención de un representante legal.

Otra recomendación es compartir el itinerario, los datos del vuelo y el teléfono del abogado con un familiar de confianza. Conviene llevar también esos números anotados en papel, por si el teléfono queda fuera de servicio o bajo custodia.

Si un agente migratorio se acerca para hacer preguntas, también es importante mantener la calma, no mentir ni presentar documentos falsos. Una persona puede preguntar si está siendo detenida y manifestar que desea guardar silencio y hablar con un abogado.

Finalmente, si ICE pretende ejecutar el arresto, las organizaciones defensoras recomiendan no responder preguntas sobre el caso sin asesoría legal y no firmar documentos que no hayan sido revisados por un abogado.

La decisión de viajar en Thanksgiving debe considerar el historial migratorio, las autorizaciones vigentes y cualquier orden pendiente. Para algunas personas, posponer un desplazamiento puede ser la mejor alternativa, incluso si ya recibiste asesoría migratoria.

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