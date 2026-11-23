Sin haber debutado en Primera División como futbolista en México, el técnico mexicano encontró su camino en Europa

Jürgen Castañeda hizo carrera en Finlandia | Claro Sports

Jürgen Castañeda tiene una historia poco común dentro del fútbol mexicano. A los 32 años, el entrenador de la Selección Mexicana sub 17 pasó de jugar en categorías inferiores de México y Finlandia a dirigir al equipo juvenil en una Copa del Mundo en el que se incluyen cuatro joyas de la cantera de MLS.

En el camino tuvo que trabajar fuera del fútbol, abrirse paso en los banquillos y aprovechar oportunidades que llegaron lejos de los reflectores de la Liga MX.

Su recorrido ya tuvo un primer capítulo positivo en Qatar 2026: México venció 1-0 a Rumania en su presentación, un resultado que puso a prueba las ideas de un estratega cuya carrera merece tanta atención como la generación que conduce.

En su segunda prueba en el Mundial sub 17 de Qatar 2026, la Selección Mexicana de la categoría enfrentará a Camerún que viene de perder con Venezuela en su debut.

De las fuerzas básicas mexicanas a una oportunidad en Finlandia

Nacido el 6 de diciembre de 1993 en Guadalajara, Jalisco, Castañeda creció en un entorno ligado al fútbol. Es hijo de Jorge “Tote” Castañeda, ex futbolista que después se dedicó a la formación de jugadores y a la dirección técnica. Jürgen siguió inicialmente ese camino desde la cancha, como lateral izquierdo.

Pasó por las fuerzas básicas de Estudiantes Tecos y Monarcas Morelia, además de jugar para equipos como Cimarrones de Sonora, Toros Neza y Loros de Colima. Sin embargo, nunca consiguió debutar en Primera División. Cuando las oportunidades en México no llegaron, tomó una decisión poco habitual: en 2017 se marchó a Finlandia para continuar su carrera.

Su primera parada fue el AC Kajaani, conjunto que militaba en la tercera categoría. Participó en el ascenso del club y después disputó dos temporadas en la segunda división, con alrededor de 60 partidos oficiales entre 2017 y 2019.

Pero el camino no fue sencillo. Antes de consolidarse como entrenador, Castañeda trabajó como recolector de basura. Él mismo recordó públicamente el contraste entre aquella etapa y su llegada a la estructura de la Selección Mexicana. No se ha precisado dónde desempeñó ese empleo, pero sí queda claro que su recorrido estuvo lejos de ser una línea ascendente dentro del fútbol profesional.

El título en Finlandia y la influencia de Martín Anselmi

La transición hacia los banquillos comenzó en el Kajaanin Palloilijat, conocido como KaPa. En 2023 empezó a colaborar como auxiliar técnico mientras todavía jugaba. Un año después recibió la oportunidad de dirigir al primer equipo.

En julio de 2024 condujo al conjunto finlandés en ocho partidos oficiales y conquistó la Regions’ Cup, un logro que representó su primer título como entrenador principal. Aquella experiencia también le permitió desarrollar una idea propia: para Castañeda, tener la pelota no sirve de mucho si el equipo no sabe qué hacer con ella.

Su regreso al fútbol mexicano llegó en enero de 2025, cuando Martín Anselmi le abrió las puertas de Cruz Azul. Primero trabajó con la categoría sub 19 y después asumió la dirección de la sub 23, con la que terminó tercero en la fase regular del Clausura 2025.

Tras su salida de La Noria, Andrés Lillini lo incorporó a las selecciones menores de México. El salto fue rápido: ganó el Torneo Cuatro Naciones con la sub 16 y después clasificó invicto al Mundial sub 17, con cuatro victorias, 20 goles a favor y apenas dos en contra.

La propuesta de Castañeda y el desafío de conquistar Qatar

Su estilo combina aprendizajes de Finlandia con conceptos que incorporó durante su etapa junto a Anselmi. No pretende imponer un sistema táctico inamovible. Prefiere adaptar las posiciones y las funciones de sus jugadores según las características del rival.

La intención es construir desde el fondo, avanzar con sentido y atacar los espacios. También promueve que los juveniles aprendan a desenvolverse en distintas estructuras, en lugar de depender de un solo dibujo táctico. Su frase «el rival es el maestro» resume esa filosofía: observar al adversario para decidir cómo atacarlo y defenderse.

Castañeda también presta atención al aspecto emocional. Su idea de que “un equipo es una obra de teatro” refleja la importancia que concede a cada integrante del grupo, sin importar si ocupa un papel protagonista o secundario. Por eso, su trabajo incluye preparación para entrevistas, manejo de redes sociales y herramientas para afrontar la presión.

En Qatar, el primer resultado acompañó el proyecto. México derrotó 1-0 a Rumania con un gol de Adán Sánchez, tras una acción individual de Da’vian Kimbrough. El siguiente examen será Camerún, antes del cierre de la fase de grupos frente a Venezuela.

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